Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac'e özel denklem editörü Equations artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac'e özel denklem editörü Equations artık ücretsiz
OSX 10.6 ve sonrası Mac bilgisayar sistemleri için Charles AROUTIOUNIAN tarafından hazırlanan denklem oluşturma ve düzenleme uygulaması Equations, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Basit bir arayüz ile gelen Equations, oluşturulan matematiksel denklemlerin iBooksAuthor, Pages, Word ve Numbers gibi diğer uygulamalara sürekle bırak mantığıyla aktarılmasına imkan tanıyor. İsteğe bağlı olarak denklemleri PDF ve PNG formatında dışa aktarabilen ya da daha sonra kullanmak adına kaydedebilen uygulama, denklemlere renk verebiliyor ve denklemleri oluşturmak için farklı panellerin kullanılmasına izin veriyor.
Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan Equations, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id498338601?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tom Hagen 5 yıl
çözüyor mu ki onları, ah bir de çözse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Yarışmaya Var mısın? Monster ve Donanım Haber editörlerini arıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Annemin sonuçlarını göstermek için
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim