Mac'e özel denklem editörü Equations artık ücretsiz

OSX 10.6 ve sonrası Mac bilgisayar sistemleri için Charles AROUTIOUNIAN tarafından hazırlanan denklem oluşturma ve düzenleme uygulaması Equations, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit bir arayüz ile gelen Equations, oluşturulan matematiksel denklemlerin iBooksAuthor, Pages, Word ve Numbers gibi diğer uygulamalara sürekle bırak mantığıyla aktarılmasına imkan tanıyor. İsteğe bağlı olarak denklemleri PDF ve PNG formatında dışa aktarabilen ya da daha sonra kullanmak adına kaydedebilen uygulama, denklemlere renk verebiliyor ve denklemleri oluşturmak için farklı panellerin kullanılmasına izin veriyor.

Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan Equations, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id498338601?mt=12