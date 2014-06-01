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Mac'e özel ekran kayıt uygulaması ScreenCapture artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel ekran kayıt uygulaması ScreenCapture artık ücretsiz
OS X 10.8 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan ekran kayıt uygulaması ScreenCapture, ücretsiz yapıldı.

Wei Li'nin elinden çıkan ScreenCapture, temel olarak kişilerin cihazlarının ekranını kaybetmesine imkan tanıyor. Yüklendiği zaman bilgisayarların üst barına yerleşen ve her türlü kontrol ayarını buradan sunan uygulama, anlık olarak fotoğraf temelli ekran görüntüsü de alabiliyor.

Daha önce 20,99 TL fiyat etiketiyle satılan ScreenCapture, an itibariyle buradan ücretsiz elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id825150613?mt=12 Yorum Yaz
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sharky25ant 5 yıl
Zaten olan özelliği satmaya çalışmışlar...doğal olarak başaramamışlar :)
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omerv 5 yıl
Zaten QuickTime ile ekran kaydı yapılabiliyor. Preview ilede ekran görüntü yakalanıyor. Bu adam bilmeyenler için çıkarmış bakmış herkes biliyor bedava yapmış.
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fatih_h 5 yıl
Böyle bir uygulamayı nasıl haber yaptınız anlamadım hiçbir özelliği yok sadece ekran görüntüsü kaydediyor(resim olarak). "CMD + Shift + 3" tuşlarına basarak zaten screen shot alabiliyoruz


Ekleme : Uygulama 0.1 MB boyutunda
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mehmedaltair 5 yıl
21 liraya bunu alan var mıymış ki herhalde yokmuş ki adam bedava yapmış
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Captain_Ivy 5 yıl
Vay 20.99'dan düşmüş. Bi macımız yok ki anasını
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