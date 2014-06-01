Mac'e özel ekran kayıt uygulaması ScreenCapture artık ücretsiz

OS X 10.8 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan ekran kayıt uygulaması ScreenCapture, ücretsiz yapıldı.





Wei Li'nin elinden çıkan ScreenCapture, temel olarak kişilerin cihazlarının ekranını kaybetmesine imkan tanıyor. Yüklendiği zaman bilgisayarların üst barına yerleşen ve her türlü kontrol ayarını buradan sunan uygulama, anlık olarak fotoğraf temelli ekran görüntüsü de alabiliyor.





Daha önce 20,99 TL fiyat etiketiyle satılan ScreenCapture, an itibariyle buradan ücretsiz elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id825150613?mt=12