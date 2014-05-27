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Mac'e özel hazırlanan profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması Intensify güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel hazırlanan profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması Intensify güncellendi
Fotoğraf çekmekten ve çektiği bu fotoğrafları Adobe Photoshop ya da Apple Aperture gibi yazılımlar üzerinde düzenlemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan Intensify, yeni özellikler ile güncellendi.
OS X 10.7 ve üzeri sistemler için MacPhun tarafından geliştirilen Intensify, öncelikle 16-bit RAW işleme desteği ve kullanışlı ara yüzü dikkatleri üzerine çekiyor. Katmanlara dayalı düzenleme imkanı verebilen uygulama, içerisinde dört farklı detay aracı taşıyor ve bu sayede fotoğraflar üzerinde sorunsuz geliştirme yapılabiliyor. Ayrıca profesyoneller tarafından hazırlandığı belirtilen hızlı düzenleme seçenekleriyle de zaman kazandıran Intensify, hazırlanan içerikleri benzer yazılımlara ya da sosyal ağlara direkt olarak aktarabiliyor. Yayınlanan son sürümüyle performansı ciddi oranda arttırılan Intensify, ayrıca direkt olarak popüler fotoğraf servisi SmugMug'a aktarma yapabiliyor, Macphun Print Lab entegrasyonuyla fiziksel baskılar alınmasına imkan tanıyor, bildirim sistemiyle yenilikler hakkında bilgi verebiliyor, RAW desteği 16-bit düzeyine yükseliyor ve arayüzü üzerinde birçok değişiklik kazanıyor.
41,99 TL fiyat etiketiyle etiketiyle satılan Intensify uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/intensify/id716854513?mt=12 Yorum Yaz
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