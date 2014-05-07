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Mac'e özel sistem görüntüleme uygulaması System Lens ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel sistem görüntüleme uygulaması System Lens ücretsiz yapıldı
Aaron NG tarafından OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan sistem görüntüleme uygulaması System Lens, kısa süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan aktif olarak çalışan uygulamaları gözler önüne seren System Lens, esas farkını bu uygulamaların sistem üzerinde kullandığı işlem gücünü göstermesiyle koyuyor ve böylece sistem yavaşlamalarının nedeni bulunabiliyor. Özel filtreleme desteğiyle gelen uygulama, birçok kişiselleştirme seçeneğine de sahip.

Daha önce 10,49 TL'ye satılan System Lens, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id484868989?mt=12 Yorum Yaz
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