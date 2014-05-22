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Mac'e özel yeni DVD oluşturma uygulaması: 1-Click DVD Creator

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
341
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel yeni DVD oluşturma uygulaması: 1-Click DVD Creator
Günümüzde popülerliğini kaybetmiş olsa da halen DVD kullanan birçok kişi bulunuyor. Bu noktadan DVD hazırlanması için Tipard Studio tarafından OS X 10.5 ve üstü Mac bilgisayarlar için hazırlanan 1-Click DVD Creator, ücretsiz yapısıyla dikkat çekiyor.
Adından da anlaşılabileceği gibi hızlı şekilde DVD hazırlanması için geliştirilen 1-Click DVD Creator, birçok popüler video ile müzik formatına destek veriyor ve hazırlanan içerikleri DVD'ye yazmak yanında YouTube gibi video servislerine de aktarabiliyor. Mac OS X 10.8 Mountain Lion işletim sistemine tam destek veren uygulama, bünyesinde yer alan özel efektler ve düzenleme seçenekleriyle de profesyonel kalitede sonuçlar vaat ediyor.
Ücretsiz olarak sunulan 1-Click DVD Creator uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id875804311?mt=12 Yorum Yaz
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