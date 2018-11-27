Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri

“Elektrikli Macera Aracı” olarak lanse edilen Rivian R1T, fütüristik tasarımı, 650 kilometreye kadar uzanan menzil seçenekleri ve 5 kişilik konforlu kabiniyle elektrikli pickup sınıfının en etkileyici üyelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Kaputun altında 330 litrelik bir depolama alanı sunan araçta arka kapıların hemen bitiminde 200 litrelik bir alan daha bulunuyor.
Farklı güç ve batarya seçenekleri
Uygun konfigürasyonlar eşliğinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeye kadar indirebilen araç adeta süper otomobillere meydan okuyor. Rivian R1T modelinde her bir tekerleğe 147 kW güç veren dört ayrı elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 14,000 Nm gibi etkileyici bir tekerlek torku ortaya çıkarken, üretilen toplam güç de seçilen konfigürasyona göre 300 kW ve 562 kW arasında değişebiliyor. Bu değerler 105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh’lık batarya seçeneklerine göre belirleniyor.
Rivian R1T’nin menzili seçilen batarya paketine göre sırasıyla 370 km ve 650 km arasında değişiklik gösteriyor. Hızlı şarj istasyonlarında 160 kW’a kadar şarj hızının desteklendiğini belirten yetkililer, elektrikli pickup’ta seviye 2 şarj için 11 kW’lık dahili şarj cihazı olduğunun altını çiziyor. 800 kilogram yük kapasitesi bulunan araç 5 tonluk çekme kapasitesiyle de rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor.
Otonom teknolojisi ve arazi modu
Çevresinde pek çok kamera, lidar, radar ve GPS bulunan Rivian R1T, bu donanımlar sayesinde seviye 3 otonom sürüş teknolojisini destekleyebiliyor. Ayrıca şebeke üzerinden, başka bir deyişle uzaktan güncellemeler (OTA) ile aracın güncelliğini koruması ve zamanla yeni yazılımlar eklenmesi planlanıyor. Son olarak, önde çift salıncaklı ve arkada çok noktadan bağlantılı süspansiyon sistemi bulunan araçta havalı süspansiyon özelliğine de yer veriliyor. Bu sayede yükseltilebilen Rivian R1T, 1 metre derinlikteki sulardan bile geçebiliyor. Arazi modunda 360 mm yerden yüksekliğe kavuşan aracın yaklaşma ve uzaklaşma açılarının sırasıyla 34 ve 30 derece olduğu söyleniyor.
Rivian R1T’nin üretiminde en büyük batarya paketi ve en üst donanım seviyesindeki versiyonlara öncelik verileceği söyleniyor. Teslimatlarının 2020 yılında başlayacağı söylenen Rivian R1T’nin başlangıç fiyatı 61 bin 500 dolar olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birşeylere olan talebin fazlalığı o şeyin mutlak doğru olduğu anlamına gelmez, o şeyle ilgili algı yönetiminin yöneten tarafında başarıya ulaştığını gösterir.
Misal sigara da oldukça fazla tüketilir ama bu sigaranın doğru birşey olmadığı gerçeğini de değiştirmez. Çünkü zamanında iyi birşeymiş gibi gösterildi, rol modeller yaratıldı, insanların çok fazla tükettiği algısı yaratması için de boş paketler uçaklarla sokaklara atıldı.
Sorgulayamayan kafadaki o millet de bu topluluğa katıldı. Ne için?
Ayrıca o millet VW için de sıraya giriyor, ayfon için de. Gerekirse meydanlarda hüloğ diye yırtınıyor da.
Bunlar hep algı yönetiminin başarılı sonuçları.
Bakın Avrupalı yahut Japon firmalar nasıl geliyor. Onların otomobil konusunda Tesla dan çok daha fazla bilgi birikimi var. Onlar bilmiyor mu elektrikli otomobil yapmayı? 1-2 yılda Tesla nın yaptığını hayli hayli yaparlar da. Ama bu kadar bilgi birikimine rağmen en az 5 yıl sürüyor otomobil geliştirmeleri. Çünkü iş Tesla nın düşündüğü kadar basit olmamalı. Kokpite 1 ekran yerleştirip geçiştirmekle olmuyor. Nispeten kötü işçilik ve pek de kaliteli olmayan malzeme de cabası. Şu an üstün oldukları nokta yazılım teknolojileri, o da hatalı sonuçlardan dolayı tehdit altında.
Porsche, MB ve AUDI nin tanıttığı otomobillerin karşısında pek şansı yok.
Tesla kafayı değiştirmezse sonu diğer Amerikan otomobil firmaları gibi olacak. Çünkü yaptıkları iş ortalamanın biraz üzerinde.
Neyse bu konu uzar da uzar...
İyi akşamlar.
Bir İstanbul hayal edin, Kornasiz ve Egzsossuz Taksi ve Minibusler var...
Ne balonu? Üretim yetişmiyor talebe.
2.5 la çarpınca 812.000 lira yapıyor.
Ne güzel, üretmeden mis gibi bedava para işte.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4659 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
rivian r1t, elektrikli pickup ve