Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri

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Daha önce yapılmamış projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulan Rivian, gerek tasarımı gerekse teknik verileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran elektrikli pickup modeli R1T’yi tanıttı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda markanın elektrikli SUV modeli R1S ile birlikte sergilenecek Rivian R1T, 61 bin 500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

“Elektrikli Macera Aracı” olarak lanse edilen Rivian R1T, fütüristik tasarımı, 650 kilometreye kadar uzanan menzil seçenekleri ve 5 kişilik konforlu kabiniyle elektrikli pickup sınıfının en etkileyici üyelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Kaputun altında 330 litrelik bir depolama alanı sunan araçta arka kapıların hemen bitiminde 200 litrelik bir alan daha bulunuyor.

Farklı güç ve batarya seçenekleri

Uygun konfigürasyonlar eşliğinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeye kadar indirebilen araç adeta süper otomobillere meydan okuyor. Rivian R1T modelinde her bir tekerleğe 147 kW güç veren dört ayrı elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 14,000 Nm gibi etkileyici bir tekerlek torku ortaya çıkarken, üretilen toplam güç de seçilen konfigürasyona göre 300 kW ve 562 kW arasında değişebiliyor. Bu değerler 105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh’lık batarya seçeneklerine göre belirleniyor.

Rivian R1T’nin menzili seçilen batarya paketine göre sırasıyla 370 km ve 650 km arasında değişiklik gösteriyor. Hızlı şarj istasyonlarında 160 kW’a kadar şarj hızının desteklendiğini belirten yetkililer, elektrikli pickup’ta seviye 2 şarj için 11 kW’lık dahili şarj cihazı olduğunun altını çiziyor. 800 kilogram yük kapasitesi bulunan araç 5 tonluk çekme kapasitesiyle de rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor.

Otonom teknolojisi ve arazi modu

Çevresinde pek çok kamera, lidar, radar ve GPS bulunan Rivian R1T, bu donanımlar sayesinde seviye 3 otonom sürüş teknolojisini destekleyebiliyor. Ayrıca şebeke üzerinden, başka bir deyişle uzaktan güncellemeler (OTA) ile aracın güncelliğini koruması ve zamanla yeni yazılımlar eklenmesi planlanıyor. Son olarak, önde çift salıncaklı ve arkada çok noktadan bağlantılı süspansiyon sistemi bulunan araçta havalı süspansiyon özelliğine de yer veriliyor. Bu sayede yükseltilebilen Rivian R1T, 1 metre derinlikteki sulardan bile geçebiliyor. Arazi modunda 360 mm yerden yüksekliğe kavuşan aracın yaklaşma ve uzaklaşma açılarının sırasıyla 34 ve 30 derece olduğu söyleniyor.

Rivian R1T’nin üretiminde en büyük batarya paketi ve en üst donanım seviyesindeki versiyonlara öncelik verileceği söyleniyor. Teslimatlarının 2020 yılında başlayacağı söylenen Rivian R1T’nin başlangıç fiyatı 61 bin 500 dolar olacak.