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    Elektrikli araç üreticisi Rivian, bu yıl daha az elektrikli araç üretecek

    Elektrikli araç üreticisi Rivian, bu yıl 2023'te ürettiğinden daha az elektrikli araç üreteceğini söylüyor. Firma bunun nedeni olarak ise tedarik zincirinde yaşadığı sıkıntılara işaret etti.
    Elektrikli araç üreticisi Rivian daha az elektrikli araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Rivian, 2024 yılı için üretim tahminlerini aşağı çektiğini duyurdu. Şirket, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl, 2023'te ürettiği araç sayısının altında kalacağını açıkladı. Üçüncü çeyrek üretim ve teslimat rakamlarını kamuoyuna duyuran Rivian, analistlerin beklentilerinden daha düşük bir seviyede kaldı.

    Rivian, tedarik sıkıntısı çekiyor

    Rivian, 2024 yılı sonuna kadar 47.000 ila 49.000 araç üretmeyi hedeflediğini açıklarken, daha önce bu rakamı 57.000 olarak belirlemişti. 2023 yılı boyunca 57.232 araç üreten şirket, 50.122 aracını teslim etmeyi başarmıştı. Ancak yaşanan parça tedarik sorunları, bu hedefin gerisinde kalınmasına yol açtı. Rivian, üçüncü çeyrekte 13.157 araç ürettiğini ve aynı dönemde 10.018 araç teslim ettiğini bildirdi.

    Şirket, R1T ve R1S modelleri ile ticari Fleet platformunda kullanılan ortak bir bileşendeki eksikliğin bu kesintilere neden olduğunu belirtti. Özellikle üçüncü çeyrekte daha da belirgin hale gelen bu sorunların, son haftalarda daha da şiddetlendiğini ve devam ettiğini kaydetti.

    Bu açıklama, elektrikli araç sektöründe son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Yüksek faiz oranları, azalan talep ve güvenilir olmayan şarj altyapısı, sektördeki genel sıkıntıları derinleştirirken, Tesla da kısa süre önce teslimat beklentilerinin altında kalmıştı. Rivian’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından borsada yüzde 10'luk bir düşüş daha yaşandı.

    Rivian için maliyetleri düşürmek kritik bir önem taşıyor. Şirket, 2026 yılında daha düşük maliyetli R2 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte, daha uygun fiyatlı bir R3 modelinin de geliştirilmesi gündemde. Rivian’ın Volkswagen ile kurduğu yeni ortaklık ise dikkat çekiyor. Bu anlaşma kapsamında, Rivian’ın yazılım ve elektrikli araç platformuna erişim sağlayan Alman otomotiv devi, şirkete 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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