Elektrikli araç üreticisi Rivian, bu yıl daha az elektrikli araç üretecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Rivian, 2024 yılı için üretim tahminlerini aşağı çektiğini duyurdu. Şirket, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl, 2023'te ürettiği araç sayısının altında kalacağını açıkladı. Üçüncü çeyrek üretim ve teslimat rakamlarını kamuoyuna duyuran Rivian, analistlerin beklentilerinden daha düşük bir seviyede kaldı.

Rivian, tedarik sıkıntısı çekiyor

Rivian, 2024 yılı sonuna kadar 47.000 ila 49.000 araç üretmeyi hedeflediğini açıklarken, daha önce bu rakamı 57.000 olarak belirlemişti. 2023 yılı boyunca 57.232 araç üreten şirket, 50.122 aracını teslim etmeyi başarmıştı. Ancak yaşanan parça tedarik sorunları, bu hedefin gerisinde kalınmasına yol açtı. Rivian, üçüncü çeyrekte 13.157 araç ürettiğini ve aynı dönemde 10.018 araç teslim ettiğini bildirdi.

Şirket, R1T ve R1S modelleri ile ticari Fleet platformunda kullanılan ortak bir bileşendeki eksikliğin bu kesintilere neden olduğunu belirtti. Özellikle üçüncü çeyrekte daha da belirgin hale gelen bu sorunların, son haftalarda daha da şiddetlendiğini ve devam ettiğini kaydetti.

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Bu açıklama, elektrikli araç sektöründe son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Yüksek faiz oranları, azalan talep ve güvenilir olmayan şarj altyapısı, sektördeki genel sıkıntıları derinleştirirken, Tesla da kısa süre önce teslimat beklentilerinin altında kalmıştı. Rivian’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından borsada yüzde 10'luk bir düşüş daha yaşandı.

Rivian için maliyetleri düşürmek kritik bir önem taşıyor. Şirket, 2026 yılında daha düşük maliyetli R2 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte, daha uygun fiyatlı bir R3 modelinin de geliştirilmesi gündemde. Rivian’ın Volkswagen ile kurduğu yeni ortaklık ise dikkat çekiyor. Bu anlaşma kapsamında, Rivian’ın yazılım ve elektrikli araç platformuna erişim sağlayan Alman otomotiv devi, şirkete 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

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Elektrikli araç üreticisi Rivian daha az elektrikli araç üretecek