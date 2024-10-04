Elektrikli araç üreticisi Rivian, bu yıl daha az elektrikli araç üretecek

Rivian, tedarik sıkıntısı çekiyor
Rivian, 2024 yılı sonuna kadar 47.000 ila 49.000 araç üretmeyi hedeflediğini açıklarken, daha önce bu rakamı 57.000 olarak belirlemişti. 2023 yılı boyunca 57.232 araç üreten şirket, 50.122 aracını teslim etmeyi başarmıştı. Ancak yaşanan parça tedarik sorunları, bu hedefin gerisinde kalınmasına yol açtı. Rivian, üçüncü çeyrekte 13.157 araç ürettiğini ve aynı dönemde 10.018 araç teslim ettiğini bildirdi.
Şirket, R1T ve R1S modelleri ile ticari Fleet platformunda kullanılan ortak bir bileşendeki eksikliğin bu kesintilere neden olduğunu belirtti. Özellikle üçüncü çeyrekte daha da belirgin hale gelen bu sorunların, son haftalarda daha da şiddetlendiğini ve devam ettiğini kaydetti.
Bu açıklama, elektrikli araç sektöründe son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Yüksek faiz oranları, azalan talep ve güvenilir olmayan şarj altyapısı, sektördeki genel sıkıntıları derinleştirirken, Tesla da kısa süre önce teslimat beklentilerinin altında kalmıştı. Rivian’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından borsada yüzde 10'luk bir düşüş daha yaşandı.
Rivian için maliyetleri düşürmek kritik bir önem taşıyor. Şirket, 2026 yılında daha düşük maliyetli R2 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte, daha uygun fiyatlı bir R3 modelinin de geliştirilmesi gündemde. Rivian’ın Volkswagen ile kurduğu yeni ortaklık ise dikkat çekiyor. Bu anlaşma kapsamında, Rivian’ın yazılım ve elektrikli araç platformuna erişim sağlayan Alman otomotiv devi, şirkete 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.