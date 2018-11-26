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Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

İlk olarak İtalya'da Fiat 500 ailesinde satışa sunulan Mirror serisi Türkiye'de Fiat Egea ailesine geldi. Fiat Egea Mirror serisinin kozmetik güncellemeleri, teknolojileri ve fiyatı haberimizde.
5 ay
25,8b
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52
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri
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Fiat’ın yeni teknolojileri, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror serisi Türkiye’de. İlk olarak İtalya’da 500 ailesinde satışa sunulan Mirror serisi, ülkemizde Fiat Egea ailesinin ürün yelpazesine dahil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, hurda teşvikli olarak 77 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Fiat Egea Mirror serisinde Apple CarPlay uyumluluğu bulunan 7 inçlik Uconnect HD bilgi-eğlence standart olarak sunuluyor. Geri görüş kamerası da Mirror serisi ile gelen standart donanımlar arasında yer alıyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror ailesini farklılaştırıyor.

Tasarımdaki değişimler 

Ürün gamına eklenen Dinamik Mavi ve Toscana Yeşili seçenekleriyle farkını ortaya koyan Fiat Egea Mirror serisinde krom ayna kapakları, krom can çıtası ve B sütunundaki modele özel logo ön plana çıkıyor. Ayrıca 17 inçlik elmas kesim jantlar da tasarımı destekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Fiat Egea ailesiyle başlayan Mirror serisi 2019’un ilk çeyreğinde Fiat 500 ailesine de taşınacak. Fiat 500 ailesinin üyelerinde de Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özgü mirror logoları ve mavi renkli iç döşemelere yer verilecek.

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Pakna 5 ay en beğenilen
Herkesin hurda arabası varmış gibi hurda teşvikli fiyatları yazıp ucuz algısı yapıyorlar ya kan beynime sıçrıyor.
2 Yanıt Yanıtla +85
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lojistisyen 5 ay
Elde kalan 17 jantları, krom ayna kapaklarını-cam çıtalarını eritmek için donanım çıkarmış adamlar
3 Yanıt Yanıtla +57
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D-Assault 5 ay Pakna
Sanırım hurdayı belli bir ücrete bayi ayarlıyor.
1 Yanıt Yanıtla +30
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enyalios 2 ay
Arkadaşlar Egea 1.4 urban plus ile mirror arasında değecek fark varmı? Mirror da 81 gibi fiyat aldım ama halen çelişkideyim. Stil paketi ile urban arasında ne farklılıklar var acaba çok kafam karıştı.
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DH Misafiri 4 ay
5 yıl linea ya bindim 260 bin km de sattım ne motor ne turbo ne enjektör ne de pompa hiç bir sıkıntı yaşatmadı şimdi de egea ya biniyorum bir sürü boş beleş adam fıat ı kötülemek için çalışıyor. ikinciiyeni ye bak bakalım filo arabası olmayan marka var mıymış?
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trust06 5 ay
Ülkemizde sw tarzı eksik vardı bu çıkmış şimdi tam oldu... bizim insanımız çok sever ya böyle araçları ....
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3,14159265358979323846264 5 ay
Ben 2012 fiat punto'da yaşamış olduğum ve %1000000 fabrikasyon hatalı olduğu kanıtlanmış olan arızadan ve fiatın buna yaklaşımından dolayı kolay kolay fiat almam ve almayı düşünene de tavsiye etmem.
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kartalaraz 5 ay
Okadar araç kullandım egea harbiden çok iyi araç. Almamların adı var durmadan masraf çıkarıyor zaten fiyatlarıda pahalı.. O parayı fiatın mühendisleri harcasa ferrari çıkar ortaya..
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ozeba 5 ay kartalaraz
Zaten öyle :) Ferrari fiat ın bir markası. Yapamadığı için değil yapmak istemediği için pahalı araç yapmıyor fiat.
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ShadowOfSpirit 5 ay
Var olmazsa olurmu.. Hayir egeanin tipini cok seviyorum aslinda.. Mesrla vw de de boyle yazili bi caddy görmüştüm... Otomatik arac dusuk km de baski balata bitmis filan..
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magneetic 5 ay
Diğer otomotiv markalarında da yolda bırakma,memnuniyetsizlik,bir daha almam... şikayetleri bolca var.Bu durum ne Fiatı ne de diğer markaları kötü üretici yapmaz.Sonuçya kul yapısı bir şey bu.

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BekirTemel 5 ay
iyiymiş
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ShadowOfSpirit 5 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Uzanamadigi cigere vs.. Coluk cocuk lafları.. Fiatin rezilligini linealarda da gördük...
youtu.be/...
3 Yıldız alan egea
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TITAN 5 ay
FİAT ÇÖPÜNE BİNECEK KADAR FAKİR DEGİLİZ
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ir10 5 ay TITAN
AYNEN SEN BİSİKLETE DEVAM
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