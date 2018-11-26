Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

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Fiat’ın yeni teknolojileri, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror serisi Türkiye’de. İlk olarak İtalya’da 500 ailesinde satışa sunulan Mirror serisi, ülkemizde Fiat Egea ailesinin ürün yelpazesine dahil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, hurda teşvikli olarak 77 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Egea Mirror serisinde Apple CarPlay uyumluluğu bulunan 7 inçlik Uconnect HD bilgi-eğlence standart olarak sunuluyor. Geri görüş kamerası da Mirror serisi ile gelen standart donanımlar arasında yer alıyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror ailesini farklılaştırıyor.

Tasarımdaki değişimler

Ürün gamına eklenen Dinamik Mavi ve Toscana Yeşili seçenekleriyle farkını ortaya koyan Fiat Egea Mirror serisinde krom ayna kapakları, krom can çıtası ve B sütunundaki modele özel logo ön plana çıkıyor. Ayrıca 17 inçlik elmas kesim jantlar da tasarımı destekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Fiat Egea ailesiyle başlayan Mirror serisi 2019’un ilk çeyreğinde Fiat 500 ailesine de taşınacak. Fiat 500 ailesinin üyelerinde de Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özgü mirror logoları ve mavi renkli iç döşemelere yer verilecek.