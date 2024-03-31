BİM marketler Ape Ryder elektrikli bisiklet satacak

Tam Boyutta Gör Zaman zaman aktüel ürün kataloğuna elektrikli bisiklet modellerini ekleyen BİM marketler zinciri yeni bir marka ile daha karşımızda. Özellikle gençlerin beğenisini kazanan Ape Ryder markası BİM mağazalarında satılacak.

5 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

5 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder Bonobo elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. RKS markası tarafından Gaziantep’te üretilen Ape Ryder özellikle ABD’li YouTube kanallarında tavsiye ediliyor.

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Ape Ryder Bonobo modeli ilgi çekici bir tasarıma sahip. 20 inçlik Kenda lastik kullanan bisiklet 85Km civarında menzil sunabiliyor. 155Kg ağırlık taşıyabilen bisiklet 59999TL gibi alışık olmadığımız bir fiyat etiketine sahip.

Alternatif olarak yine RKS markasına ait 40Km civarında menzili olan, Shimano 7 vites, LCD gösterge ve ön/arka disk fren kullanan RSIII PRO X elektrikli bisiklet modelinin de fiyatı 20999TL olarak belirlenmiş.

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