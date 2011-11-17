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Mach Xtreme 16GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve SSD depolama sürücüleri üreticisi Mach Xtreme, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu için hazırladığı dört kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Her biri 4GB kapasiteli dört adet bellek modülünden oluşan Urban Serisi yeni bellek kit, 1333MHz'de görev yapıyor. 
Dört kanal bellek kontrolcüsü ile donatılan Sandy Brdige-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere eşlik etmek üzere hazırlanan, soğutucularda bir Mach Xtreme geleneği olarak grafiti yazı tasarımına yer verilen ısı emici soğutma plakalarına yer verildiğini görüyoruz. 
Çalışma gerilimi 1.5v olarak açıklanan bellek kiti ile Mach Xtreme, LGA2011 platformuan geçiş yapmak isteyen genel kullanıcı kitlesini gözüne kestirmiş durumda. %100 el ile test edilen 16GB'lık kitin yakında satışa çıkması beklenirken, satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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dreamblue35 8 yıl
ellerinde kalan bellek çipi yongalarını bu şekilde değerlendiriyorlar bari zamanlamalarını iyileştirselerde bir şeye benzese
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bocekgrafik 8 yıl
Alın bu bellekleri, ondan sonra da ihtiyacınız kalmadığında satamayın. 2 kanal neyse de, 3 ve 4 kanal resmen saçmalık ve kullanıcıları mağdur etmekten başka hiçbir işe yaramayan bir uygulama. Ben 12 gb 3 kit ram almıştım X58 sistemime ve şu an satamıyorum. Halbuki çoklu kanal şartı olmasa ramleri tek tek alırdım, tek tek te satardım.
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checkich 8 yıl
Bu arkadaş newsgruplardaki xor mu yoksa? Buralara da mı geldi!
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ne oldu zorunuzamı gitti yoksa ! :D
boşuna dememişler "doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar" diye. ! :)
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Digitaldrop 8 yıl
Gskill RipjawsZ'ler 16 ve 32gb (4 kanal destekli) kitler halinde Avrupa'da satılıyor şu anda.
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diemcizone 8 yıl
1600MHz CL7 filan olsa iyi olabilirdi.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
kullanılabilinir en son ram teknolojisi olan XDR2 hakkında gelişme haberleri okumayı beklerken !? :(

karşımıza çıkan soru ;

yatakta en sevdiğiniz posizyon hangisi !?
a) DDR3
b) DDR4
c) DDR5
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