Mach Xtreme 16GB kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu

Bellek ve SSD depolama sürücüleri üreticisi Mach Xtreme, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu için hazırladığı dört kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Her biri 4GB kapasiteli dört adet bellek modülünden oluşan Urban Serisi yeni bellek kit, 1333MHz'de görev yapıyor.

Dört kanal bellek kontrolcüsü ile donatılan Sandy Brdige-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere eşlik etmek üzere hazırlanan, soğutucularda bir Mach Xtreme geleneği olarak grafiti yazı tasarımına yer verilen ısı emici soğutma plakalarına yer verildiğini görüyoruz.

Çalışma gerilimi 1.5v olarak açıklanan bellek kiti ile Mach Xtreme, LGA2011 platformuan geçiş yapmak isteyen genel kullanıcı kitlesini gözüne kestirmiş durumda. %100 el ile test edilen 16GB'lık kitin yakında satışa çıkması beklenirken, satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.