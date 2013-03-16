Mac'ler için 49,99 $'a Bahar 2013 Paketleri: Parallels Desktop 8, Toast ve dahası

Mac platformu için uygulamaların ücretli / ücretsiz uygulamaların yer aldığı MacUpdate ve MacLegion sitelerinin geleneksel bahar indiriminde son 4 gün.
MacUpdate'in Bahar 2013 paketi sayesinde Parallels Desktop 8'in de aralarında bulunduğu 10 farklı uygulamayı sadece 49,99 dolara satın alabilmek mümkün.. Normalde uygulamaları tek tek satın almak isterseniz ödemeniz gereken tutar tam olarak 618 dolar. Satın almadan önce demo olarak da yükleyebileceğiniz MacUpdate Bahar 2013 paketinin içeriği şöyle:
MacUpdate gibi MacLegion'ın Bahar 2013 paketinde 10 farklı yazılım yer alıyor. 49,99'dan satın alınabilen paket içerisinde yer alan uygulamaların toplam tutarları ise 393 dolar. İçerisinde 99,99 dolarlık Toast yazılımının da bulunduğu paketin içeriği ise şöyle:
Gelecek hafta içerisinde satışları sona erecek olan paketlerle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
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Bu kampanya birdaha ne zaman olur bilen var mı?
Evet hortlatıldı ,ama fena mı oldu yani ? 3-4 ay/yıl geçti diye yazmayalım mı şimdi ?
ben win 7 ultimate kurdum. kurulum sırasındaki ayarlarda tüm diskleri paylaşırma vs ayarlarını yaptığım halde mac kısmınndan hiçbir şey göremiyorum.
bugüne kadar paralleli en az 6-7 kere kurdum ve her seferinde farklı bir deneyimim oldu. iyi güzel program da her günü farklı heyecan bu programın.
bu paylaşılan klasörlerin ayarını nasıl yapabilirim bilen var mı ?
şu makale yardımcı olucaktır.
http://download.parallels.com/desktop/v7/update3/docs/en/Parallels%20Desktop%20User's%20Guide/32922.htm
Hic problem olmaz. Parallels oldukca rahat bir program..
Bu arada bende bu paketi bekliyordum uzun zamandir.. Parallels i orjinal kullanmak bugune nasipmis :) Hakkini vermek lazim solidworkste catir catir cizimleri yapip solidcamde modelledim 1 yildir en ufak bi sorun vermemisti..
Parallels Desktop yaninda istatta inanilmaz hosuma gitti. Cihazin uzerindeki 15 sicaklik sensorunden tutun bataryanin omrune ve diger detaylari istediginiz formatta takip edebiliyorsunuz.. Bilgisayariniza resmen hakim oldugunuzu goreceksiniz..
Diskaidde iphone kullanicilarina siddetle tavsiyemdir.. Valla bu paket 50 dolara bence bedava.. Zaten sirf parallelsin fiyati belli.
Daha düne kadar BootCamp'la Windows7'yi kullanıyordum. Ve kısmetse bundan sonra Parallels en çok kullandığım programlardan biri olacak. Fakat 'bence' bootcamptaki kadar akıcı değildi Windows. Aynı performansı beklemiyordum. Sonuçta aynı anda Ram'i ve ekran kartını bölerek kullanıyor. Sırf bu yüzden 2gb olan Ram'i arttırmayı planlıyorum en kısa zamanda. Zaten Ram'i değiştirecektim iyi bir bahanem de oldu. :) Ram değişiminden sonra çok daha stabil olacağını düşünüyorum.
Mac'i olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor.
Alan bir arkadaş prizmo programı hakkında bir değerlendirme yapabilir mi? Başarılı mı program?
Devonthink PRO = Belge organizatörü, en iyilerinden birisi
Prizmo = OCR programı
MacUpdate Desktop = Kurulu programlarınızı günceller(6 Aylık abonelik)
MotionComposer = Web için interaktif ve animasyon öğeleri yapmaya yarar
1K = 1000 adet font içeren kitaplık
iStat Menus = Bilgisayarınız ile ilgil anlıkbilgileri menubarda gösterir.
PhotoStyler = Fotoğraflarınız için güzel ve kullanışlı efektleri kolayca uygular
DiskAid = iOS cihazlarınızın dosya sistemine erişimi sağlar, çağrı listenizi, mesajlarınız vs yedekleyebilirsiniz.
Mac Internet Security = Yani :)
Hocam çok teşekkür ederim :) Gayet kullanışlı ve işe yarar programlar. Özellikle Parallels için bile fazlasıyla değer.
Ben geçen hafta almıştım :(