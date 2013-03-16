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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac'ler için 49,99 $'a Bahar 2013 Paketleri: Parallels Desktop 8, Toast ve dahası

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
81
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac platformu için uygulamaların ücretli / ücretsiz uygulamaların yer aldığı MacUpdate ve MacLegion sitelerinin geleneksel bahar indiriminde son 4 gün.

MacUpdate'in Bahar 2013 paketi sayesinde Parallels Desktop 8'in de aralarında bulunduğu 10 farklı uygulamayı sadece 49,99 dolara satın alabilmek mümkün.. Normalde uygulamaları tek tek satın almak isterseniz ödemeniz gereken tutar tam olarak 618 dolar. Satın almadan önce demo olarak da yükleyebileceğiniz MacUpdate Bahar 2013 paketinin içeriği şöyle:

Mac'ler için 49,99 $'a Bahar 2013 Paketleri: Parallels Desktop 8, Toast ve dahası

MacUpdate gibi MacLegion'ın Bahar 2013 paketinde 10 farklı yazılım yer alıyor. 49,99'dan satın alınabilen paket içerisinde yer alan uygulamaların toplam tutarları ise 393 dolar. İçerisinde 99,99 dolarlık Toast yazılımının da bulunduğu paketin içeriği ise şöyle:

Mac'ler için 49,99 $'a Bahar 2013 Paketleri: Parallels Desktop 8, Toast ve dahası
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Gelecek hafta içerisinde satışları sona erecek olan paketlerle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MacUpdate

MacLegion


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SaB0 6 yıl
Konuyu hortlatmamak için yazmıyodum ama hortlamış :)
Bu kampanya birdaha ne zaman olur bilen var mı?
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eyoruk 6 yıl
Önceki sayfada senede 1-2 kere olabileceği belirtilmiş, ben seneye bekliyorum bu tür kampanya.
Evet hortlatıldı ,ama fena mı oldu yani ?
3-4 ay/yıl geçti diye yazmayalım mı şimdi ?
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motorkiran 6 yıl
Burada çok parallel muhabbeti döndüğü için burada sormak istedim.

ben win 7 ultimate kurdum. kurulum sırasındaki ayarlarda tüm diskleri paylaşırma vs ayarlarını yaptığım halde mac kısmınndan hiçbir şey göremiyorum.

bugüne kadar paralleli en az 6-7 kere kurdum ve her seferinde farklı bir deneyimim oldu. iyi güzel program da her günü farklı heyecan bu programın.

bu paylaşılan klasörlerin ayarını nasıl yapabilirim bilen var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
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root- 6 yıl motorkiran
motorkiran

Burada çok parallel muhabbeti döndüğü için burada sormak istedim.

ben win 7 ultimate kurdum. kurulum sırasındaki ayarlarda tüm diskleri paylaşırma vs ayarlarını yaptığım halde mac kısmınndan hiçbir şey göremiyorum.

bugüne kadar paralleli en az 6-7 kere kurdum ve her seferinde farklı bir deneyimim oldu. iyi güzel program da her günü farklı heyecan bu programın.

bu paylaşılan klasörlerin ayarını nasıl yapabilirim bilen var mı ?

şu makale yardımcı olucaktır.

http://download.parallels.com/desktop/v7/update3/docs/en/Parallels%20Desktop%20User's%20Guide/32922.htm
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TaKo 6 yıl
128 gb ssd ve 4gb i5 macbook air'im var. Parallels programini alip kurmak istiyorum fakat sizce bu sistemde cok kasar mi arkadaslar? Windows'ta yapacaklarim office ve idm ile film vs. indirmek olacak.
2 Yanıt Yanıtla
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YEY 6 yıl TaKo
TaKo

128 gb ssd ve 4gb i5 macbook air'im var. Parallels programini alip kurmak istiyorum fakat sizce bu sistemde cok kasar mi arkadaslar? Windows'ta yapacaklarim office ve idm ile film vs. indirmek olacak.

Hic problem olmaz. Parallels oldukca rahat bir program..

Bu arada bende bu paketi bekliyordum uzun zamandir.. Parallels i orjinal kullanmak bugune nasipmis :) Hakkini vermek lazim solidworkste catir catir cizimleri yapip solidcamde modelledim 1 yildir en ufak bi sorun vermemisti..

Parallels Desktop yaninda istatta inanilmaz hosuma gitti. Cihazin uzerindeki 15 sicaklik sensorunden tutun bataryanin omrune ve diger detaylari istediginiz formatta takip edebiliyorsunuz.. Bilgisayariniza resmen hakim oldugunuzu goreceksiniz..

Diskaidde iphone kullanicilarina siddetle tavsiyemdir.. Valla bu paket 50 dolara bence bedava.. Zaten sirf parallelsin fiyati belli.
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onrkrtc 6 yıl TaKo
TaKo

128 gb ssd ve 4gb i5 macbook air'im var. Parallels programini alip kurmak istiyorum fakat sizce bu sistemde cok kasar mi arkadaslar? Windows'ta yapacaklarim office ve idm ile film vs. indirmek olacak.

Daha düne kadar BootCamp'la Windows7'yi kullanıyordum. Ve kısmetse bundan sonra Parallels en çok kullandığım programlardan biri olacak. Fakat 'bence' bootcamptaki kadar akıcı değildi Windows. Aynı performansı beklemiyordum. Sonuçta aynı anda Ram'i ve ekran kartını bölerek kullanıyor. Sırf bu yüzden 2gb olan Ram'i arttırmayı planlıyorum en kısa zamanda. Zaten Ram'i değiştirecektim iyi bir bahanem de oldu. :) Ram değişiminden sonra çok daha stabil olacağını düşünüyorum.

Mac'i olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor.
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The Catalyst 6 yıl
Alacağım önümüzdeki günlerde bende bu paketten.
Alan bir arkadaş prizmo programı hakkında bir değerlendirme yapabilir mi? Başarılı mı program?
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mehmetoguzderin 6 yıl
MacUpdate'i aldım değer, Parallels bence en iyi Windows uygulaması Mac için, diğerleri gibi stabilite sorunu yok.
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bocekgrafik 6 yıl
Güzel bi kampanya olmuş. İhtiyacı olanlar bu fırsatı kaçırmasın.
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broodofqueen 6 yıl
Parallels Desktop = Sanal makine programı
Devonthink PRO = Belge organizatörü, en iyilerinden birisi
Prizmo = OCR programı
MacUpdate Desktop = Kurulu programlarınızı günceller(6 Aylık abonelik)
MotionComposer = Web için interaktif ve animasyon öğeleri yapmaya yarar
1K = 1000 adet font içeren kitaplık
iStat Menus = Bilgisayarınız ile ilgil anlıkbilgileri menubarda gösterir.
PhotoStyler = Fotoğraflarınız için güzel ve kullanışlı efektleri kolayca uygular
DiskAid = iOS cihazlarınızın dosya sistemine erişimi sağlar, çağrı listenizi, mesajlarınız vs yedekleyebilirsiniz.
Mac Internet Security = Yani :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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TaKo 6 yıl broodofqueen
broodofqueen

Parallels Desktop = Sanal makine programı
Devonthink PRO = Belge organizatörü, en iyilerinden birisi
Prizmo = OCR programı
MacUpdate Desktop = Kurulu programlarınızı günceller(6 Aylık abonelik)
MotionComposer = Web için interaktif ve animasyon öğeleri yapmaya yarar
1K = 1000 adet font içeren kitaplık
iStat Menus = Bilgisayarınız ile ilgil anlıkbilgileri menubarda gösterir.
PhotoStyler = Fotoğraflarınız için güzel ve kullanışlı efektleri kolayca uygular
DiskAid = iOS cihazlarınızın dosya sistemine erişimi sağlar, çağrı listenizi, mesajlarınız vs yedekleyebilirsiniz.
Mac Internet Security = Yani :)

Hocam çok teşekkür ederim :) Gayet kullanışlı ve işe yarar programlar. Özellikle Parallels için bile fazlasıyla değer.
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Computeus 6 yıl
Evolution
Super bi haber, tam da parallels almayi dusunuyorken ilac gibi geldi.

Ben geçen hafta almıştım :(
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byalican 6 yıl
Güzel fiyat, teşekkürler.
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Evolution 6 yıl
Super bi haber, tam da parallels almayi dusunuyorken ilac gibi geldi.
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