Mac'ler için 49,99 $'a Bahar 2013 Paketleri: Parallels Desktop 8, Toast ve dahası

Mac platformu için uygulamaların ücretli / ücretsiz uygulamaların yer aldığı MacUpdate ve MacLegion sitelerinin geleneksel bahar indiriminde son 4 gün.

MacUpdate'in Bahar 2013 paketi sayesinde Parallels Desktop 8'in de aralarında bulunduğu 10 farklı uygulamayı sadece 49,99 dolara satın alabilmek mümkün.. Normalde uygulamaları tek tek satın almak isterseniz ödemeniz gereken tutar tam olarak 618 dolar. Satın almadan önce demo olarak da yükleyebileceğiniz MacUpdate Bahar 2013 paketinin içeriği şöyle:

MacUpdate gibi MacLegion'ın Bahar 2013 paketinde 10 farklı yazılım yer alıyor. 49,99'dan satın alınabilen paket içerisinde yer alan uygulamaların toplam tutarları ise 393 dolar. İçerisinde 99,99 dolarlık Toast yazılımının da bulunduğu paketin içeriği ise şöyle:

Gelecek hafta içerisinde satışları sona erecek olan paketlerle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MacUpdate

MacLegion