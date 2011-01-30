Macworld Expo 2011: Best of Show ödülleri sahiplerini buldu

Mac dünyasının en önemli etkinliklerinin başında şüphesiz 1985 yılından bu yana düzenlenen Macworld Expo geliyor. 2009 yılı dahil olmak üzere uzun yıllar Apple'ın da destek verdiği ve önemli ürünlerini duyurduğu etkinlik olma ünvanına da sahip olan Macworld Expo, bu yılda San Francisco'nun ünlü sergi ve kongre sarayı Moscone West'te kapılarını teknoloji severlerine açtı. 2 gün boyunca Mac ve iOS dünyasındaki önemli firmaların kullanıcılarla buluştuğu fuarda, geleneksel Macworld "Best of Show" ödülleri de sahiplerini buldu. iOS ve Mac olmak üzere iki kategoride dağıtılan ödüllerin sahiplerine bu haberimizde biraz daha yakından bakalım...

Best of Show: Mac

Awind McTiVia: Best of Show ödülüne layık görülen ürünlerden McTiVia, sadece Mac'lere hitap eden bir ürün olmamasına rağmen; daha çok Mac desteğiyle öne çıkıyor. HDMI portu üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazınıza bağlanan McTiVia, kablosuz olarak bilgisayarınızla bağlantı kuruyor ve istediğiniz içeriklerin, bilgisayarınızın yanı sıra McTiVia'nın bağlı bulunduğu görüntüleme cihazınızda görüntülenmesini sağlıyor. Kablosuz erişim noktası olarak da kullanılabilen McTiVia'nın üzerinde klavye ya da fare bağlayıp bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilmenizi sağlayan USB portu da bulunuyor. Son olarak ürünün 199 dolarlık satış fiyatına sahip olduğunu belirtelim.

Dane Elec myDitto Key: 250 dolarlık myDitto Key, herhangi bir bilgisayar üzerinden myDitto sunucunuza ulaşmanızı sağlıyor. Her hangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan cihazı kullanmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey var; USB girişine myDitto Key'i takmak...

Global Delight Boom: 4,99 dolarlık bir Mac OS X yazılımı olan Global Delight Boom, iTunes'dan QuickTime'a, İnternette izlediğiniz içeriklerden video konferansındaki sese kadar uygulama farketmeksizin Mac'inizin sesini neredeyse yarı yarıya arttırıyor.

OWC Mercury Aura Pro Express Solid State Drive: Yeni Macbook Air'in en dikkat çekici özelliği şüphesiz, depolama birimlerinin alıştığımız geleneksel depolama birimleri HDD ve SSD'lerden farklı olması. Eğer aldığınız Macbook Air'in sunduğu depolama alanı size yeterli gelmiyorsa, OWC Mercury Auro Pro Express ile depolama kapasitesini 360GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. 180GB'ı 500 dolar, 240GB'ı 580 dolar ve 360GB'ı 1180 dolar olan SSD'leri Macbook Air'e takabilmek için gerekli araç- gereçleri de OWC'nin size temin ettiğini belirtelim.

Best of Show: iOS

BusyMac BusyToDo: iOS'in kişisel asistan uygulamaları arasında gösterebileceğimiz BusyToDo, BusyCal ya da iCal üzerinden MobileMe ile eş zamanlı çalışabilen bir yapılacaklar listesi uygulaması. Diğer hesaplarınızla eş zamanlı çalıştığından dolayı, iOS'li cihazınız üzerinden yaptığınız işaretleme anında diğer hesaplarınıza da yansıyor.

Rain Design iRest for iPad: iPad'in en büyük sorunlarından biri boyut/ağırlık oranının oldukça düşük olması. Bu da uzun süreli kullanımlarda, örneğin otururken, cihazın konumlandırılmasının sıkıntılı olacağı anlamına geliyor. Rain Desing iRest for iPad'de bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılmış standlardan biri. Süngerden yapılmış iki ayağı bulunan standta iPad'in eğim açısı rahatlıkla konumunuza göre ayarlanabiliyor. Sünger yastıkları çıkartılabilen ve 425 gramf'dan daha hafif olan iRest'in satış fiyatıysa 49 dolar olarak belirlenmiş.

TenOne Design Fling: Fling için iPad'deki oyun deneyimine sınıf atlattırıyor desek yanlış olmayacaktır. iPad'in 9.7 inçlik ekranında özellikle strateji oyunlarını oynayabilmek oldukça zevkliyken, birebir karakterleri kontrol ettiğimiz oyunları ise oynayabilmek bir o kadar zordur. Fling'de bu zorluğu ortadan kaldıran bir joystick. İki adet vantuz ile iPad'in ekranına yerleştirilen joystick ile oyunlarda kontrol sıkıntısı sona eriyor. Tek adedi 20 dolara satılan Fling'in bir çiftinin fiyatıysa 30 dolar olarak belirlenmiş.

Web Information Solutions Pocket Informant 2.0: Kişisel asistan uygulamalarından biri olan Pocket Informant 2.0, kendine özgü arayüzü ile kullanıcılara oldukça kolay bir kullanım sınıyor. Takvim'den görev yöneticisine kadar birçok özelliği bünyesinde bulunduran uygulamanın iPhone versiyonu 5 dolardan, iPad'e özel versiyonu ise 7 dolardan satılıyor.

Zagg ZaggMate with keyboard: Geçtiğimiz aylarda haberlerimize de konu olan Zagg'in klavyeli iPad kılıfı ZaggMate, yapısıyla, kalitesiyle ve sunduklarıyla rakiplerine kolaylıkla üstünlük kuruyor. Alıştığımız iPad kılıflarının aksine alüminyum yüzeyi ile iPad'in ekranını hem koruya hem de iPad'le bir bütün olan ZaggMate'in üzerinde sahip olduğu Bluetooth'lu klavyesiyle iPad, anında tablet-netbook hibrid bilgisayarına dönüşüyor. Klavyesiz modeli de bulunan ZaggMate'in "Best of Show" ödülüne layık görülen klavyeli modelinin satış fiyatı; 99 dolar olarak belirlenmiş.

Macworld dergisi tarafından dağıtılan geleneksel Best of Show ödüllerinin bu seneki sahiplerine yakından baktıktan sonra haberimizi Macworld 2011'in resmi tanıtım videosu ile bitirelim;