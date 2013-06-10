Mad Catz de bir Android konsol projesi üzerinde çalışıyor





Android işletim sistemli ve Tegra 3'lü Ouya oyun konsolunun Kickstarter platformundaki dikkat çeken başarısı, konsol pazarında yeni bir segmentin oluşmasına yol açtı. Android konsollar olarak da tanımlayabileceğimiz bu segmentte pek çok oyuncu boy göstermeye başladı.





Harici ekrana bağlanarak oyun oynama imkanı veren bu konsollar Ouya'nın dışında PlayJam firmasının GameStick projesine de konu oldu. Şimdi ise oyun odaklı çevre birimleri üreten Mad Catz, Android konsolu için kolları sıvadı.





Yaklaşan E3 2013 fuarında bir tanıtım yapmaya hazırlanan Mad Catz, ürününe Project M.O.J.O. ismini vermiş. Bir harici ekrana yerleştirilebilen ürün mikro konsol olarak niteleniyor. Mad Catz patronu Darren Richardson, cihazın tamamen donanım performansı ile ilgili olacağını ve açık kaynak olacağını dile getiriyor. Bunun haricinde herhangi bir detay vermiyor.





Project M.O.J.O bilgilere göre firmanın en önemli ürünlerinden birisi olacak. Ayrıca kısa süre önce tanıtılan ve platformdan bağımsız olarak Bluetooth 4.0 teknolojisi ile cihazlara bağlanan oyun aksesuarlarının yer aldığı GameSmart girişiminin içinde yer alacak.





Firma bir süre önce NVIDIA ile bir ortaklık yapmıştı. Muhtemelen ürün Tegra Zone ile uyum sağlayacak ve bazı önemli yapımlar da lansman esnasında ürüne eşlik edecek.

http://www.androidauthority.com/mad-catz-ceo-project-mojo-console-223998/