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Mad Catz de bir Android konsol projesi üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mad Catz de bir Android konsol projesi üzerinde çalışıyor

Android işletim sistemli ve Tegra 3'lü Ouya oyun konsolunun Kickstarter platformundaki dikkat çeken başarısı, konsol pazarında yeni bir segmentin oluşmasına yol açtı. Android konsollar olarak da tanımlayabileceğimiz bu segmentte pek çok oyuncu boy göstermeye başladı.

Harici ekrana bağlanarak oyun oynama imkanı veren bu konsollar Ouya'nın dışında PlayJam firmasının GameStick projesine de konu oldu. Şimdi ise oyun odaklı çevre birimleri üreten Mad Catz, Android konsolu için kolları sıvadı.

Yaklaşan E3 2013 fuarında bir tanıtım yapmaya hazırlanan Mad Catz, ürününe Project M.O.J.O. ismini vermiş. Bir harici ekrana yerleştirilebilen ürün mikro konsol olarak niteleniyor. Mad Catz patronu Darren Richardson, cihazın tamamen donanım performansı ile ilgili olacağını ve açık kaynak olacağını dile getiriyor. Bunun haricinde herhangi bir detay vermiyor.

Project M.O.J.O bilgilere göre firmanın en önemli ürünlerinden birisi olacak. Ayrıca kısa süre önce tanıtılan ve platformdan bağımsız olarak Bluetooth 4.0 teknolojisi ile cihazlara bağlanan oyun aksesuarlarının yer aldığı GameSmart girişiminin içinde yer alacak. 

Firma bir süre önce NVIDIA ile bir ortaklık yapmıştı. Muhtemelen ürün Tegra Zone ile uyum sağlayacak ve bazı önemli yapımlar da lansman esnasında ürüne eşlik edecek.

http://www.androidauthority.com/mad-catz-ceo-project-mojo-console-223998/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu ouyanın akıbeti ne oldu
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yagami201 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

bu ouyanın akıbeti ne oldu

Çıktı, incelendi.

Konsolun kendisi güzel, ama şimdilik çok az oyunu var.300 küsür oyunu var diyorlar, aam taş çatlasa 20-30'u güzel, oynanabilir ; kalanlar kötü.Ama güzel oyun sayısı artıyor, ve bence sadece emulatörler için bile almaya değer.
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yagami201 6 yıl
yagami201
evetbenimçalış çalış bekle alırlar

Neden böyle olmuş bilmiyorum, ama mesajım atılmamış nedense.Ben de o zaman tekrar yazarım :
İstiyorsunuz ki piyasa sadece üç tane büyük firmanın elinde olsun, küçük oyun yapımcılarına hiç şans verilmesin, sadece piyasanın beğendiği iki-üç indie oyun konsollara çıksın, kalan bir sürü harika fikire ev sahipliği yapmış oyunlar da hiç duyulmadan yok olsun.
Onlar çalışsınlar, ben alırım, benim gibi düşünen insanlar da alırlar, sizin bir endişeniz olmasın.
Tek korkum bu kadar çok açık kaynaklı konsol bir arada çıktığı için yapımcıların hepsine dağılması, birlik kuramaması.O zaman kötü olur işte.
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yagami201 6 yıl
evetbenim
çalış çalış bekle alırlar

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yagami201 6 yıl
orhanyıldız
Biride çıkıp demiyor ki; Android konsolu nedir?

Niye diyelim ki, bu tip bir sürü konsol çıktı piyasaya, artık yeni bir şey değil ?
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Krauser ll 6 yıl
HANAKLIUA
NVİDİA SHİELD BEKLİYORUZZZ

saol kalsın shield. kalkan filan yaramaz türkiyede
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Krauser ll 6 yıl
ahmetalps
JohnLord1905Xbox 360 & Xbox one karışımı olmuş joyistik
Kardeşim o görseldeki OUYA

evillol gif
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Krauser ll 6 yıl
ahmetalps
JohnLord1905Xbox 360 & Xbox one karışımı olmuş joyistik
Kardeşim o görseldeki OUYA

evillol gif
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Krauser ll 6 yıl
ahmetalps
JohnLord1905Xbox 360 & Xbox one karışımı olmuş joyistik
Kardeşim o görseldeki OUYA

evillol gif
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Vedpla 6 yıl
JohnLord1905
Xbox 360 & Xbox one karışımı olmuş joyistik

Kardeşim o görseldeki OUYA
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orhanyıldız 6 yıl
Biride çıkıp demiyor ki; Android konsolu nedir?
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