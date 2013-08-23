Mad Catz'den Microsoft'un yeni oyun konsoluna özel direksiyon seti





Microsoft'un geçtiğimiz dönemde tanıtımını yaptığı ve PlayStation 4 karşısında yaşadığı bazı eksiklikleri halen kapatılmaya çalışılan oyun konsolu Xbox One için, farklı markalar tarafından aksesuar ürünleri hazırlanmaya başladı. Bu doğrultuda oyuncu donanımları üreten Mad Catz, "Force Feedback Racing Wheel" isimli yeni yarış direksiyon setini duyurdu.

Üst seviye oyun deneyimi için hazırlanan Mad Catz Force Feedback Racing Wheel direksiyon seti, alüminyum gövde kalitesi ve gerçek deri direksiyon kaplaması ile hazırlanmış durumda. Beraberinde yay direnci, yüksekliği ve boşluğu ayarlanabilir pedal seti de gelen ürün, Forza Motorsport 5 gibi yarış oyunları için ideal olarak gösteriliyor ve direksiyon bölümü gövdeden ayrılarak kullanıcılara ileride yenileme şansı tanınıyor. Üzerinde özel tuşlar ve vites kulakçıkları barındıran set, tasarımsal açıdan da oldukça ilgi çekici görünüyor.

Tüm teknik ayrıntıları henüz açıklamayan Mad Catz Force Feedback Racing Wheel direksiyon setinin, resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.









http://www.engadget.com/2013/08/21/mad-catz-force-feedback-racing-wheel-xbox-one/?utm_medium=feed