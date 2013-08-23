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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mad Catz'den Microsoft'un yeni oyun konsoluna özel direksiyon seti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mad Catz'den Microsoft'un yeni oyun konsoluna özel direksiyon seti

Microsoft'un geçtiğimiz dönemde tanıtımını yaptığı ve PlayStation 4 karşısında yaşadığı bazı eksiklikleri halen kapatılmaya çalışılan oyun konsolu Xbox One için, farklı markalar tarafından aksesuar ürünleri hazırlanmaya başladı. Bu doğrultuda oyuncu donanımları üreten Mad Catz, "Force Feedback Racing Wheel" isimli yeni yarış direksiyon setini duyurdu.
Üst seviye oyun deneyimi için hazırlanan Mad Catz Force Feedback Racing Wheel direksiyon seti, alüminyum gövde kalitesi ve gerçek deri direksiyon kaplaması ile hazırlanmış durumda. Beraberinde yay direnci, yüksekliği ve boşluğu ayarlanabilir pedal seti de gelen ürün, Forza Motorsport 5 gibi yarış oyunları için ideal olarak gösteriliyor ve direksiyon bölümü gövdeden ayrılarak kullanıcılara ileride yenileme şansı tanınıyor. Üzerinde özel tuşlar ve vites kulakçıkları barındıran set, tasarımsal açıdan da oldukça ilgi çekici görünüyor.
Tüm teknik ayrıntıları henüz açıklamayan Mad Catz Force Feedback Racing Wheel direksiyon setinin, resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.
 
Mad Catz'den Microsoft'un yeni oyun konsoluna özel direksiyon seti



http://www.engadget.com/2013/08/21/mad-catz-force-feedback-racing-wheel-xbox-one/?utm_medium=feed Yorum Yaz
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duygusal-madam 6 yıl en beğenilen
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PC'de gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kazanır.
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PC'de gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kaza...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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delio 6 yıl
duygusal-madam
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PCde gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kazanır.

ben 1seneden fazladır ps3 te klavye fare ile oynuyorum gimx sayesinde. killzone oynaması çok zevkli oluyor.
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Nightmare70 6 yıl
Gerçek bir yarış direksiyonu mükemmel olmuş
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Fear of the Dark 6 yıl
Çok iyi gözüküyor.
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pastadanadam 6 yıl
duygusal-madam
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PCde gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kazanır.

Fakat konsol kullananların %50'si kullanmayacaktır.
Ayrıca mousela oynayanlar ve gamepadle oynayanlar arasında büyük bir dengesizlik oluşacaktır.Farklı mouseları söylemiyorum bile.
Bir de konsol amacıdan şaşacak, oturma odasında koltuk da değilde, masa üstünde monitörle sandalyeyle oynanacaktır.
Bu nesilin başlarında da PS3 bu desteği verdi.Ama kazandığı bir şey olmadı.Çoğu oyunun kullanmadığı gibi Unreal Tournament 3 kullanmasına rağmen takıp oynayan fazla kişi yoktu.
Olmaz yani.
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bellair 6 yıl
mad catz bu işi biliyor. fiyatı uygun olursa almayı düşünebilirim
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duygusal-madam 6 yıl en beğenilen
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PC'de gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kazanır.
1 Yanıt Yanıtla +17
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iissoo35 6 yıl duygusal-madam
duygusal-madam
Hiç bir konsol yapımcısı bilmiyor... Bizim konsola Klavye+Mouse bağlayıp istediğiniz gibi PC'de gibi oynayabilirsiniz diye açıklama yapan şirket; Bu savaşı kazanır.

İyi de konsolun amacı online da eşitlik sağlamak değil mi mouse klavyeye geçince bi mouse pad bile fark yaratıyor
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