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Made for Google programı başladı

Google’ın Pixel markası altındaki cihazlara yönelik olarak başlattığı Made for Google programı, aksesuarların belirli bir güvenlik ve kalite çizgisinde olmasını sağlayacak.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Made for Google programı başladı

Donanım pazarına iyiden iyiye ısınmaya başlayan Google, dün tanıttığı iddialı cihazların yanı sıra aksesuar konusunda da önemli bir adım attı. Bundan böyle Google ürünlerine yönelik aksesuarlar sertifika onayından geçecek.

Kalite adına

Made for Google adını taşıyan yeni program aslında Made for iPhone programına oldukça benziyor. Google Pixel cihazlarına aksesuar üretecek olan firmalar Made for Google onayından geçmek zorunda. Program kaliteli, güvenilir ve tam uyumlu aksesuarların piyasaya çıkmasını istiyor.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisi karşınızda"

Son dönemde şarj adaptörleri, kablolar veya bataryalarda yaşanan problemler hatırlandığında bu tarz sertifika onay programları oldukça önemli. Elbette Made for Google demek biraz daha pahalıya satılan ürünler demek ancak kullanıcı sağlığı söz konusu olduğunda buna da değiyor.

Made for Google programı için Moshie, Belkin, Under Armour, Anker gibi pek çok üretici katılım sağlamış durumda. Sertifika onayı alan ürünler Google mağazalarında da satışa sunulacak. Sertifikası olmayan ancak satışa çıkan daha ucuz üçüncü taraf aksesuarlar elbet olacaktır ancak tercihi tabii ki tüketici yapacak. 

 

http://wccftech.com/made-google-certified-accessories-program-apple/ Yorum Yaz
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zaomss 1 yıl
Haberde de belirtildiği gibi. Made for iPhone olayının kopyalanmış hali denebilir. Son kullanıcı için güzel haber.
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Infinitum 1 yıl
Umarım sürdürülebilir işler çıkar ama Pixel telefonların tasarımını beğenmeyen biri olarak canları sıkılınca bu işten de vazgeçecekler gibi geliyor. Motorola'yı harcadılar, sıra HTC'de (cihaz olarak düşünmeyin arkada patent gibi meseleler var).
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