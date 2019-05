Made for Google programı başladı

Donanım pazarına iyiden iyiye ısınmaya başlayan Google, dün tanıttığı iddialı cihazların yanı sıra aksesuar konusunda da önemli bir adım attı. Bundan böyle Google ürünlerine yönelik aksesuarlar sertifika onayından geçecek.

Kalite adına

Made for Google adını taşıyan yeni program aslında Made for iPhone programına oldukça benziyor. Google Pixel cihazlarına aksesuar üretecek olan firmalar Made for Google onayından geçmek zorunda. Program kaliteli, güvenilir ve tam uyumlu aksesuarların piyasaya çıkmasını istiyor.

Son dönemde şarj adaptörleri, kablolar veya bataryalarda yaşanan problemler hatırlandığında bu tarz sertifika onay programları oldukça önemli. Elbette Made for Google demek biraz daha pahalıya satılan ürünler demek ancak kullanıcı sağlığı söz konusu olduğunda buna da değiyor.

Made for Google programı için Moshie, Belkin, Under Armour, Anker gibi pek çok üretici katılım sağlamış durumda. Sertifika onayı alan ürünler Google mağazalarında da satışa sunulacak. Sertifikası olmayan ancak satışa çıkan daha ucuz üçüncü taraf aksesuarlar elbet olacaktır ancak tercihi tabii ki tüketici yapacak.