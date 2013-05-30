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Magicka, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Magicka, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

Paradox Interactive tarafından geliştirilen aksiyon/macera oyunu Magicka, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında.
Bir grup büyücünün kötü güçlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan yapım, hikaye ve çoklu oyuncu modu olmak üzere iki farklı oyun modunu bünyesinde barındırıyor. Hikaye modundaki başarılı sunumuyla dikkat çeken yapım, 4 kişiye kadar destek veren çoklu oyuncu modunda diğer oyuncularla yardımlaşarak ilerlemeye imkan veriyor.

Kendine özgü grafikleriyle farklı bir görsel deneyim sunan Magicka, sesleriyle de görsellerde ki deneyimi devam ettiriyor. Oldukça basit bir kontrol şemasına sahip olan yapımda karakteri kontrol etmek için tek bir dokunuş yeterli oluyor. Genel olarak eğlenceli bir oyun deneyimi sunan yapımda çeşitli karakter özelleştirmeleri ve bölüm sonu canavarları gibi oyuna renk katan unsurlar da yer ediniyor. 

iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışan yapıma kısa bir süreliğine ücretsiz olarak aşağıdaki Appstore bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yapımın Android versiyonunun da bulunduğunu hatırlatalım. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id588720940?mt=8&partnerId=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gereksiz işler bunlar 6 yıl
Oyun değişik. Ben beğendim
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savinelli 6 yıl
Süreli indirimlerden yararlanarak ios için ücretli olan birçok oyunu ve uygulamayı zaman içerisinde hesabıma kattım. Nerden baksanız 300 dolarlık yazılımım mevcut :)
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XanthiN 6 yıl
Kaptık
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Illuminn 6 yıl
PARADOX INTERACTIVE yazısını gördüm, adı yeter


edit: eksileyenlerin kafasından bana da
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Carfreak 6 yıl
Ücretsizse yardıralım hemen
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