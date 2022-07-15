Instagram abonelik sistemi duyuruldu: İçerik üreticiler ücretli paylaşım yapabilecek



Instagram abonelikleri, içerik üreticilerinin gelirlerini artırmalarına yardımcı olurken aynı zamanda uygulamayı mevcut rakibi TikTok’tan daha çekici hale getiren başka özellikler sunuyor.

Instagram videoları reels oluyor, yeni özellik testte 2 hf. önce eklendi

Instagram abonelikleri Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu. İçerik üreticiler, profillerinde yalnızca abonelere özel içerikler için bir yere sahip olacak, aboneler için özel reels videoları yayınlayacak ve yalnızca abonelerin erişebileceği ücretli gönderiler paylaşacak.

Instagram abonelik sistemi, özel içerik ve deneyimler sunarak içerik üreticilerin para kazanmalarını ve en çok etkileşim alan takipçilerine daha yakın olmalarını sağlayacak.

Instagram abonelik sistemi neler getiriyor?

Abone sohbetleri

Özel gönderiler ve reels videoları

Profilde özel sekme

Tam Boyutta Gör

Abone sohbetleri, Messenger ile desteklenen abone sohbetleri doğrudan içerik üreticisinin gelen kutusundan veya hikayesinden oluşturulabilir ve 24 saat sonra otomatik olarak sonlandırılabilir. Böylece içerik üreticiler dengeyi kurabilir ve abonelerle ne zaman ve nasıl etkileşim kuracaklarına karar verebilir. Abone sohbetleri 30 kişiye kadar desteklenir, böylece içerik üreticileri abonelerle bağlantı kurabilir ve onları bir araya toplayabilir.

İçerik üreticilerin profillerinde canlanan içerik, yeni aboneleri çekmenin ve topluluğu korumanın önemli bir yoludur. Instagram, gönderiler veya reels olarak özel içerikler sunar, böylece aboneler yorumlara katılabilir ve onlar için oluşturduğunuz içeriklerin keyfini çıkarmak için profilinize gelebilir.

Kullanıcı profilindeki özel sekme, özel içerikten yalnızca abonelere özel canlı videoları kaydetmeye, özel gönderileri ve reels videoları paylaşmaya kadar aboneliklerle ilgili her şeyin yeridir.

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Instagram abonelik sistemi ile ücretli gönderi paylaşımı başladı