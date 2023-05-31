WhatsApp'ta ilginç hata: Bu linki paylaşmayın!

WhatsApp'ı çökerten link!
Normalde “wa.me/settings”, WhatsApp’ın ayarlar sayfasını açması gerek ancak bu link paylaşıldığında uygulama çöküyor. WhatsApp, yeniden açıldığında normal şekilde çalışıyor lakin ilgili sohbete girildiğinde tekrar çöküyor. Neyse ki, bu sorun diğer sohbetleri etkilemiyor. Dolayısıyla söz konusu sohbeti bir daha açmayarak çökme döngüsünden kaçınabilirsiniz.
Geçici çözüm
Sorunu çözmek için en kolay geçici çözüm, WhatsApp web uygulamasını açıp URL’yi içeren mesajı silmek. Bu, her şeyi normale döndürüyor. Meta, muhtemelen bir sonraki güncellemeyle WhatsApp çökme sorununu çözecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)