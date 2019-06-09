Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli ?

Çernobil faciası 26 Nİsan 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14.5 km. kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali'nde yapılan bir deney esnasında meydana gelen nükleer kaza felaketi olarak yaşanmıştı. Şimdilerde ise Çernobil şehrine büyük bir turist akını başladı lakin hala bölgede öldürücü miktarda radyasyon sızıntısı olabileceği düşünülüyor .

Ukrayna yaklaşık 10 yıl önce bölgeyi güvenli ilan ederek turist ziyaretlerine açmış, bölgeye turistik turlar düzenlemeye başlamıştı. Açıldığı dönemden Agünümüze kadar Çernobil'e binlerce turist akın etti.



Radyasyon maruziyet dozu

Tıbbi görüntüleme yöntemleri ise 1 mSv biriminden 20 mSv (Bilgisayarlı Tomografi) birimine kadar radyasyon yayabiliyor.

50 mSv ile 200 mSv arasındaki radyasyon dozları organizmalarda çeşitli kromozomal hasarlara sebep olabiliyor. 200 mSv ile 1.000 mSv kanda geçici lökositopenilere sebebiyet verebiliyor. Ciddi radyasyon hasarı 2.000 mSv'nin üzerinde başlıyor ve 10.000 mSv ve üzerindeki düzeylere birkaç gün maruz kalmak ölüme yol açıyor.

bu maruziyet zamanında 134 işçinin radyasyona bağlı ciddi sağlık problemleri yaşamasına, 28 işçinin ise ölmesine sebep olmuştu.



Çernobil reaktörü patladığı zaman ölümcül düzeyde radyasyon açığa çıkıp etrafa saçılmıştı ancak hava koşullarından ve değişen rüzgarlardan dolayı radyoaktif serpinti çevreye eşit oranlarda dağılmadı.

Çernobil ziyaretleri kontroller eşliğinde gerçekleşiyor



Ayrıca ziyaretçiler yapılara veya bitkilere kesinlikle dokunamıyor ve bölgeden herhangi bir eşya çıkaramıyor; turistler kameralarını yere koyup çekim yapamıyor ve yerlere oturamıyor.



Ayrıca Bkz.

"CRISPR yöntemi transpozonlar ile geliştiriliyor"

2018 yılında yaklaşık 60.000 turistin Çernobil'i ziyaret ettiği bildiriliyor ve bölge Ukrayna'nın en gözde turistik bölgelerinden biri olma özelliğini devam ettiriyor.

HBO ''Çernobil'' dizisinin popülaritesinden

https://www.livescience.com/65673-is-visiting-chernobyl-safe.html

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y kurumuna göre yüksek dozlarda radyasyon maruziyetisebep olabiliyor veartırabiliyor lakin 21. Yüzyılda radyasyon her yanımızı sarmış durumda ve bu durumdan kaçınmak ne yazık ki pek de kolay olmuyor. Ayrıca bu radyasyon sadece beşeri kaynaklardan ötürü de oluşmuyor, canlı organizmaların ürettiği radyasyon ile güneşlerden ve yıldızlardan gelen kozmik radyasyon da bu oluşuma katkı sağlıyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ortalama bir vatandaşın yılda(3 millisieverts-mSv) doz radyasyona maruz kaldığı belirtiliyor ki bu dozunlimitler içerisinde olduğu söyleniyor.faciasından sonra bölgedeki yüzlerce işçinin ve tasfiye çalışanın yaklaşıkilaradyasyona maruz kaldığı düşünülüyor ki bu miktar dailagöğüs X-ray görüntülemesine denk geliyor;Çernobil'e yakın köylerde bile radyasyon eşit dağılmadı hatta radyasyon miktarı sokaklar arasında bile farklılık gösterebiliyordu.reaktörünü yıkıntılarıve bu yıkıntıların yaklaşıkyıl boyunca radyoaktif durumda olacağı düşünülmekte lakin'de halka açık olan bölgelerin reaktöre yakın olmalarına rağmen facia başlangıcında daha düşük radyasyon dozlarına maruz kaldığı düşünülüyor.Bütün bunlarla beraberkonusundaki endişeler devam ediyor vetur zamanındaveyalnızcaziyaret edebiliyor.Ukraynalı turizm ajansı temsilcileri, Çernobil'e yapılan rezervasyonların Mayıs ayındacivarında arttığını belirtiyor vedolayı yaz aylarında bu miktarın daha da yükseleceğini düşünüyor.