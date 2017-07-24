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Maliye Bakanı: Drone'lara ÖTV gelebilir, otomobilde artış olamaz!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, drone satışlarına ÖTV gelebileceğini açıkladı. Bakan; otomobil, tütün ve alkolden alınan verginin çok yüksek olduğunu, bu ürünlere vergi artışı yapılmayacağını söyledi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Maliye Bakanı: Drone'lara ÖTV gelebilir, otomobilde artış olamaz!
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Maliye Bakanı Naci Ağbal gazetecilerle buluşarak vergiler ve finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu. Ağbal; otomobil, tütün ve alkolden alınan vergilerin çok yüksek olduğunu ve bu kategorideki ürünlerde vergi artışı yapılmayacağını ancak drone'lara ÖTV gelebileceğini açıkladı.


Bir gazatecinin "Devlet otomobilden otomobil kazanıyor" espirisi üzerine Bakan "Öyle, 2000 CC’den fazla aldıysan yandın, doğru” diye konuştu. Sonrasında ise “Ben sadece bu drone'lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'larda ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara.” dedi.

Ayrıca Bkz. "İngiltere'den drone'lara özel düzenleme"

Bakan Ağbal otomobil, içki ve sigaradan alınan vergiyle ilgili olarak "Ben bile bu noktaya geldiysem bu önemli yani. Artık otomobil vergilemesinde, tütün vergilemesinde, alkollü içeceklerin vergilemesinde gerçekten vergi oranları çok yüksek seviyelerde. Yıllardır bu işi en fazla arttıran, bu işlerin içerisinde çalışan bir insan olarak ben bile bakıyorum artık bu oranlar gerçekten yüksek. Tütünde de benzeri bir hadise var. Bu süreçte bizim daha fazla kayıt dışı ekonomiye odaklanmamız lazım. Vergi toplama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması lazım" dedi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişikliğiyle uygulanmaya başlandı. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

Yurt Dışında Otomobillerden Alınan Vergi Oranı

Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerden Fransa otomobil satışlarından sadece %20 KDV + karbon salınımına göre maksimum 6 bin € vergi ödüyor, öğrencilerden vergi alınmıyor. Almanya'da ise %19 KDV alınırken bu oran aracın karbon salınımına göre değişiyor. Danimarka'da benzin-dizel yakıt tüketen araçlardan %105 ile %180 arası vergi alınıyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışına baktığımızda Rusya %18 KDV+devlete katkı adında 240€ ile 1550€ arası vergi alıyor. Çin'de motor hacmi 1.0-1.5 litre arası araçlar için %10 vergi alınırken, ABD'de aracın ağırlığı ve çevresel vergiler gibi koşullar göz önüne alınarak en fazla %7 oranında vergi alınıyor. Türkiye'de ise %18 KDV'ye ek olarak motor hacmi 1.6 litre altı araçlardan %60 ÖTV, motor hacmi 2.0 litre üstü araçlar için %110 ÖTV alınıyor.

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Ultrasaray0643 1 yıl en beğenilen

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ardaylny 1 yıl
Cities skylinesta para kalmayınca bende vergilere yüklenirdim. Ensonunda ülkede adam kalmazdı.
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LKLC 1 yıl
“Ben sadece bu drone'lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'larda ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara.”
Bu nasıl bir açıklamadır yahu.
“Ben sadece bu drone'lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'larda ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların ...
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1 Yanıt Yanıtla +118
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metekmete 1 yıl
1,4 dizel araba %50 ve ayıptır zaten utanmanız yoksa %60 yapın
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metekmete 1 yıl
1,4 dizel araba %50 ve ayıptır zaten utanmanız yoksa %60 yapın
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Bluflame 1 yıl
bakan otomobilde artış olamaz demiş, benim aklım karıştı, niye olmasın ki ? rakamlarımı bitirdik ? %500’e kadar rahat yolu var.
600 tane milletvekiline, 600 tane mersedes lazım, bide adamların maaşları harcırahları var.
hatta ilerde milletvekili sayısı 1500+ falan olabilir, yalaka ordusunu genişletmek lazım, ileri demokrasiyiz ya, ondan.
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BERKYABGU 1 yıl
Ulan arabalara yüzde bilmem 100 kaç ÖTV koyuyorsunuz daha ne kadar koyabilirsiniz lan artış olamaz diyorlar bir de
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bulentcandan 1 yıl
Kellere %5, daha çok su ve sabun tükettikleri için gür saçlılara ise %15 ÖTV gelsin. Devlet büyüklerimiz boş durmasın, çalışsınlar. Aferin onlara.
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programmer_onur 1 yıl
Pişkinliğin bu kadarına "pes" demek lazım.

Bu adamlar cahil seçmenin uyumasından ve din ticaretinden cesaret bularak böyle daşak geçiyorlar bizle işte.
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kymelria 1 yıl
dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada
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stoploss30 1 yıl
Uçan kuşada sonunda vergi koyacaklar
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brokengineer 1 yıl
doğan çocuğun anne sütünden ötv alacak bu mahluklar böyle giderse.
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Guest-38F9BBB0B 1 yıl
yellenme vergisi, kamış uzunluğu vergisi, seftali güzellik vergileri gibi yaratıcı vergiler bekliyoruz sayın bakanım.
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