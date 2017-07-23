İngiltere'den drone'lara özel düzenleme

Yaş Kısıtlaması Getirilebilir
Yetkililer yeni düzenlemenin havacılık faaliyetlerini düzene sokmak ve uçakları tehlikeye atmamak amacıyla hazırlandığını dile getirirken aynı zamanda havalimanları, hapishaneler veya askeri bölgeler gibi yerlerde drone uçuşlarının son bulmasını amaçlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Dairesi de drone kullanımıyla ilgili kapsamlı bir kurs verileceğini ve drone kullanımı için yaş kısıtlaması getirilebileceğini açıkladı.
Tabi drone’lara yönelik bu yeni düzenlemenin ülkedeki drone satışını nasıl etkileyeceği henüz belli değil ancak sıkı kurallar satışların azalmasına neden olabilir. Son dönemde düşük fiyatları ile kullanıcıların ilgisini çeken drone’ların satışı İngiltere’de adeta tavan yapmıştı ve ülke genelinde polis birimlerine drone kullanımı nedeniyle günlük 10’dan fazla şikayet gelmekteydi.
https://www.engadget.com/2017/07/22/uk-drone-rules-require-safety-tests/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olayın ciddiyetini anlayamamışsınız. Bir drone'un pervanesi insanı öldürebilir yada suikast( bomba, silah vs. yerleştirilip) için kullanılabilir.