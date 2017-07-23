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İngiltere'den drone'lara özel düzenleme

İngiltere, drone kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor. Düzenlemelere göre drone sahiplerini drone’ları kayıt ettirmek ve drone kullanım testinden geçmek zorunda.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere'den drone'lara özel düzenleme
 

İngiliz yetkililer ABD’deki drone düzenlemelerinin bir adım daha ötesinde olan yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokmayı planlıyor. ABD’de gördüğümüz uygulamada drone satın alan kişiler belli bir ağırlığın üzerinde olan veya ticari amaçla kullanacakları drone’larını Federal Havacılık Kurulu’na kayıt ettirmek ile yükümlüydü. İngiltere’nin getireceği yeni düzenlemelerde ise 250 gramın üstünde bir ağırlığa sahip olan bütün drone’ların kayıt altına alınması gerekecek. Üstelik drone sahipleri drone’un mantığını anladıklarını ispat etmek için bir "güvenlik farkındalığı" testinden geçmek zorunda.

Yaş Kısıtlaması Getirilebilir 

Yetkililer yeni düzenlemenin havacılık faaliyetlerini düzene sokmak ve uçakları tehlikeye atmamak amacıyla hazırlandığını dile getirirken aynı zamanda havalimanları, hapishaneler veya askeri bölgeler gibi yerlerde drone uçuşlarının son bulmasını amaçlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Dairesi de drone kullanımıyla ilgili kapsamlı bir kurs verileceğini ve drone kullanımı için yaş kısıtlaması getirilebileceğini açıkladı.

Tabi drone’lara yönelik bu yeni düzenlemenin ülkedeki drone satışını nasıl etkileyeceği henüz belli değil ancak sıkı kurallar satışların azalmasına neden olabilir. Son dönemde düşük fiyatları ile kullanıcıların ilgisini çeken drone’ların satışı İngiltere’de adeta tavan yapmıştı ve ülke genelinde polis birimlerine drone kullanımı nedeniyle günlük 10’dan fazla şikayet gelmekteydi.


https://www.engadget.com/2017/07/22/uk-drone-rules-require-safety-tests/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Ya adam kullanmasını öğrenmek için alıyorsa? Ne yapacaklar İSMEK Drone kullanma kursu mu açacaklar :D
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3qzotix 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Ya adam kullanmasını öğrenmek için alıyorsa? Ne yapacaklar İSMEK Drone kullanma kursu mu açacaklar :D

Olayın ciddiyetini anlayamamışsınız. Bir drone'un pervanesi insanı öldürebilir yada suikast( bomba, silah vs. yerleştirilip) için kullanılabilir.
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