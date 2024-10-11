100 cc altındaki motosikletlere ve dronelara vergi geliyor!

Dronelara yüzde 20 ÖTV!
Sunulan kanun teklifi kabul edilirse drone (insansız hava taşıtları), yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (dron) ve vergisiz fiyatı 5 bin lira ve üzerindeki kol ve cep saatlerine yüzde 20 oranıdna ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirilecek. Akıllı saatler ayrı bir başlık altında değerlendirildiği için akıllı saatlere herhangi bir ek vergi gelmeyecek.
100 cc altındaki motosikletlerden MTV alınacak
Bu motosikletler için özel MTV tarifesi belirlenecek. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak. Mevcut araçları kapsamayacak.
Söz konusu kanun teklifi TBMM’de oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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