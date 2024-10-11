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Tam Boyutta Gör AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile drone, kol saati ve 100 cc altındaki motosikletlere vergi geliyor. Drone ve kol saatlerinden ÖTV, 100 cc altındaki motosikletlerden ise MTV alınacak.

Dronelara yüzde 20 ÖTV!

Sunulan kanun teklifi kabul edilirse drone (insansız hava taşıtları), yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (dron) ve vergisiz fiyatı 5 bin lira ve üzerindeki kol ve cep saatlerine yüzde 20 oranıdna ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirilecek. Akıllı saatler ayrı bir başlık altında değerlendirildiği için akıllı saatlere herhangi bir ek vergi gelmeyecek.

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100 cc altındaki motosikletlerden MTV alınacak

Tam Boyutta Gör Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle motor silindir hacmi 100 cc altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altındaki motosikletler, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) kapsamına alınacak.

Bu motosikletler için özel MTV tarifesi belirlenecek. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak. Mevcut araçları kapsamayacak.

Söz konusu kanun teklifi TBMM’de oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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100 cc altındaki motosikletlere ve dronelara vergi geliyor!