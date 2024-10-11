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    Anlık Bildirim

    100 cc altındaki motosikletlere ve dronelara vergi geliyor!

    AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifi ile 100 cc altındaki motosikletlere MTV, dronelara ise yüzde 20 oranında ÖTV getirilmesi planlanıyor.           
    100 cc altındaki motosikletlere ve dronelara vergi geliyor! Tam Boyutta Gör
    AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile drone, kol saati ve 100 cc altındaki motosikletlere vergi geliyor. Drone ve kol saatlerinden ÖTV, 100 cc altındaki motosikletlerden ise MTV alınacak.

    Dronelara yüzde 20 ÖTV!

    Sunulan kanun teklifi kabul edilirse drone (insansız hava taşıtları), yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (dron) ve vergisiz fiyatı 5 bin lira ve üzerindeki kol ve cep saatlerine yüzde 20 oranıdna ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirilecek. Akıllı saatler ayrı bir başlık altında değerlendirildiği için akıllı saatlere herhangi bir ek vergi gelmeyecek.

    100 cc altındaki motosikletlerden MTV alınacak

    100 cc altındaki motosikletlere ve dronelara vergi geliyor! Tam Boyutta Gör
    Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle motor silindir hacmi 100 cc altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altındaki motosikletler, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) kapsamına alınacak.

    Bu motosikletler için özel MTV tarifesi belirlenecek. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak. Mevcut araçları kapsamayacak.

    Söz konusu kanun teklifi TBMM’de oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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