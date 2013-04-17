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Manfrotto, yeni geliştirdiği video amaçlı üçayak kafasını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Manfrotto, yeni geliştirdiği video amaçlı üçayak kafasını tanıttı
Fotoğraf makineleri ve video kameralar için ürettiği üçayak kafalarına bir yeni modeli daha ekleyen Manfrotto, ürün gamını genişletmeye devam ediyor.
Manfrotto tarafından geliştirilen ve NAB2013 fuarı kapsamında sergilenen yeni üçayak kafası MVH500A, video amaçlı kullanımlar için özel olarak geliştirilmiş durumda. Alüminyum malzeme kalitesi ile oldukça sağlam bir kafa olan model, bu sağlam yapısı sayesinde üzerinde 5kg ağırlığa kadar kamera modellerini rahatça taşıyabiliyor. Kolay pan ve tilt işlemleri için harici kola ve yumuşak kaydırma yapısına sahip olan MVH500A, üçayak üzerine hızlı bağlantı ya da çıkarma işlemleri özel plaka bağlantısına da sahip.
Oldukça kompakt boyutlar ve pan/tilt kilitleri ile oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan Manfrotto MVH500A, 170$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Manfrotto, yeni geliştirdiği video amaçlı üçayak kafasını tanıttı

http://www.manfrotto.com/product/0/MVH500A/_/Fluid_Bridging_Technology_head_with_600mm_half_ball Yorum Yaz
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