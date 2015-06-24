Manus Machina, sanal gerçeklik başlıkları için eldiven geliştiriyor

Önümüzdeki yıl sanal gerçeklik dünyasında büyük bir patlama yaşanacak. Facebook'un sahibi olduğu Oculus Rift, Sony Project Morpheus, Microsoft Hololens ya da HTC-Valve Vive gibi ürünler kullanıcılarına beğenisine sunulacak ve bu ürünler için de büyük bir "kontrolcü" ihtiyacı ortaya çıkacak.

Bu noktada sanal gerçeklik başlıkları için özel bir eldiven üzerinde çalışmaya başladığı belirtilen Manus Machina firması, daha önce gördüğümüz benzerlerden farklı olarak daha çok tüketiciye odaklanıyor ve geniş kitlelere yayılmayı hedefliyor. Sanal gerçeklik başlıkları için hazırladığı eldiven ise, bünyesinde yer alan esnek sensörler ile yapılan hareketleri sanal dünyaya aktarıyor ve böylece sanal gerçeklik dünyasına yakışır bir kontrol süreci elde edilebiliyor.

El yanında parmak hareketlerini de algılayabildiği söylenen eldiven, dahili IMU modülü sayesinde açı takibi de yapabiliyor ve bütün bunlar birleşince oldukça gerçekçi bir süreç sağlanabiliyor. 2016 yılında satışa çıkacağı belirtilen eldivenin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yer almıyor. Konu hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/06/23/manus-machina-is-building-gaming-gloves-for-vr/