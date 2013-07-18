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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Manything isimli uygulama, iOS işletim sistemine sahip cihazları güvenlik kamerasına dönüştürebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Manything isimli uygulama, iOS işletim sistemine sahip cihazları güvenlik kamerasına dönüştürebiliyor
Akıllı cihazlar için geliştirilen uygulamalar, bu modellerin birçok farklı amaç için kullanılmasına da imkan veriyor. Bu doğrultuda geliştirilen Manything isimli uygulama, iOS işletim sistemine sahip cihazları güvenlik kamerasına dönüştürebiliyor.
iOS işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modellerini Wi-Fi üzerinden güvenlik kamerası formuna büründüren Manything uygulaması, çekilen görüntüleri kendi bulut servisi üzerinde depoluyor ve aynı zamanda canlı olarak izlenmesine de imkan veriyor. Belirlenen ortamda oluşan hareketlere göre alarm verebilen ve Wi-Fi bağlantısında sorun olursa akıllı cihazın dahili hafızası üzerinden kayıt işlemine devam edebilen uygulama, güvenlik harici görüntüleme işlemlerinde de kullanılabiliyor.
Sunduğu bu başarılı görüntüleme imkanını kullanıcılara ücretsiz olarak sunan Manything uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/gb/app/manything/id639672976?ls=1&mt=8 Yorum Yaz
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