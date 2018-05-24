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Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor

Marshall Adaları hükümeti, devlet kontrolünde üretilen bir kripto para birimini ülkenin resmi para birimi olarak kabul edip kullanıma sunmayı hedefliyor.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor
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Kripto paraların yasallığı ve günlük hayatta kullanılabilirliği önemli bir tartışma konusunu oluştururken bazı ülkeler, ülkenin ekonomik bağımsızlığını kripto paralar üzerinden sağlamaya kararlı. Bu durumun ilk örneğini bu yılın başında Venezuela'da görmüştük. Ekonomik yaptırımları aşmak ve ülkenin mali yapısını güçlendirmek isteyen Venezuela hükümeti, Petro isimli bir kripto para birimi oluşturmuş ve ICO ile bu kripto paranın satışını gerçekleştirmişti. İlk olarak sınırlı bir bölgede sonrasında ise ülke genelinde Petro'nun kullanılmasını isteyen yetkililer halen çalışmalarını sürdürüyor. 


Kripto para resmi para birimi olacak 

Kripto paralara oldukça sıcak bakan bir diğer ülke ise Marshall Adaları. Bu yılın başından beri kripto paralara yönelik çeşitli düzenlemeler getiren ülke hükümeti son olarak 1 Mart tarihinde, devletin kontrolünde üretilecek bir kripto paranın resmi para birimi haline gelmesinin önünü açan bir yasa tasarısını onaylamıştı. Ülkenin kripto para politikasına yönelik yeni detayları ise CNBC'nin Crypto Trader isimli programını sunan Ran Neuner duyurdu.


Ran Neuner'in paylaştığı belgelere göre Marshall Adaları da bir ICO süreci yürütecek ve toplam arzı 24 milyon adet ile sınırlı kripto parayı tedavüle sokarak ülkenin resmi para birimi haline getirecek. Olası bir enflasyonun önüne geçmek için kripto para arzını sınırlı tutmak isteyen hükümet yetkilileri ayrıca ülkedeki Amerikan doları egemenliği de kırmayı planlıyor. Marshall Adaları 1980'li yıllarda bağımsızlığını kazanmış olsa da halihazırda Amerikan doları ülkenin resmi para birimi. Kripto paraya geçiş ile birlikte parasal açıdan da bağımsızlığın ele alınabileceği belirtiliyor.


Dünya genelinde etkisi sınırlı

Tabi Marshall Adaları'nın 53 bin gibi mütevazı bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek ülkenin kripto para politikasının dünya genelinde pek etkili olmayacağını söyleyebiliriz. Buna karşılık yeni düzenleme vatandaşlar için büyük önem arz ediyor zira kripto paranın tedavüle girmesiyle birlikte ülkedeki bütün özel kurumlar ve kamu kurumları gibi ülkede faaliyet gösteren yabancı bankalar ve kredi kartı şirketleri de kripto para ile işlemi kabul etmek zorunda olacak. Üstelik Marshall Adaları, Venezuela gibi sınırlı bir bölgede değil ülkenin tamamında kripto parayı kullanılır hale getirecek.


Devlet kontrolünde üretilecek kripto paranın yanında Amerikan dolarının da bir süre daha ülkede kullanılması ve geçiş sürecinin etkilerinin hafifletilmesi de ülke gündeminde. Henüz detayların netleşmediği sürecin tam olarak ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. Öte yanda Venezuela'nın Petro hamlesinin ardından Petro'nun ülkede kullanımı tamamen yasaklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Marshall Adaları'nın bu hamlesine nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu. 


https://www.theverge.com/2018/5/23/17384608/marshall-islands-cryptocurrency-us-dollar-usd-currency Yorum Yaz
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