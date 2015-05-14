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Marshall'dan tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör: Kilburn

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,6b
1
11
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Marshall'dan tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör: Kilburn
Müzik dünyasının takip eden kişilerin yakından tanıdığı amplifikatör, hoparlör kabinleri ve kişisel kulaklık ürünleri hazırlayan İngiliz şirket Marshall, tasarımıyla dikkat çeken yeni kablosuz hoparlör modeli Kilburn'u resmi olarak duyurdu.
Marshall'ın ürün gamındaki ilk portatif hoparlör modeli olan ve tasarımıyla amplifikatörleri andırsa da 242mm x 140mm'lik bir boyutu bulunan Kilburn, kablosuz olarak çalışma gösteriyor ve dahili bataryasıyla 20 saate yaklaşan müzik keyfi ortaya koyabiliyor. Sınıfındaki en yüksek ses veren cihazlar arasında yer alan ve bu nedenle 3 kg gibi yüksek bir ağırlığı bulunan hoparlör, siyah ile krem olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanıyor.
Bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan Marshall Kilburn, teknik olarak 62-20.000 Hz frekans aralığı, 42000 Hz geçiş frekansı, 2x 5W + 1 x 15W Class D amplifikatör gibi detaylarla geliyor ve bünyesinde 4-inçlik 1 adet woofer ile 2 adet 3/4-inçlik tweeter taşıyor. Kablosuz hoparlörle istenildiği taktirde 3.5mm kablo üzerinden bağlantı kurulabiliyor.
Marshall'ın en yeni ürün Kilburn, yakın zaman içerisinde 100 farklı ülkede 300$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Marshall'dan tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör: Kilburn
 

http://media.maxborgesagency.com/press/marshall-kilburn/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolga.pi 1 yıl
Pazartesi günü bu ürünü MediaMarkt'tan satın aldım. Buraya yazdığım yorumun aynısını kendi sitelerine yazdım, yayınlamadılar. Mağazada Kilburn, HK Onyx Studio 4 ve Go Play deneme şansım oldu. Sesleri daha temiz ve net çıktığı için tercihimi bu yönde yaptım. Hayatımdaki en büyük hata. Mağazada ortam gürültülü olduğu için son sese kadar açarak deneme şansınız var. Evde/ofiste bu şans yok malesef. Bir kere cihaz kısık seste hiç bas vermiyor. Üzerindeki knoblardan ayar yapsanız da farkı yok. Midler güzel, tizler belli bir süre sonra kulak tırmalıyor. Baslar hakkını versin diyorsanız sesi iyice açıp komşulardan şikayet almanız lazım. Tercih sizin. Ses seviyesi ise elimdeki JBL GO (Evet 120 liralık bluetooth hoparlör) ile aynı seviyede. Sadece daha temiz ses alıyorsunuz. Aradaki 1250 TL'lik farka değmez. Ayrıca üzerindeki ses ayar düğmesi muhtemelen bozuk. 2. kademeye kadar ses vermiyor, dip gürültüsü geliyor sadece. Mağazada teşhir ürününü denedim aynı problem onda da var. Karakteristik dediler. Yine de servise yolladım. Ayrıca Amazon'daki yorumları okursanız Bluetooht ve pil şarj süresi ile ilgili yüzlerce şikayet bulabilirsiniz. Bunlar JBL, HK, Bose hepsinde mevcut ama şikayet oranlarına bir bakın isterseniz. İngilizcesi olmayanlar için özetleyim, bluetooth 3-6 ay arası bir süre sonra hiçbir cihaza bağlanmamaya başlıyormuş. Pil ise bazı üretimlerde 3-4 tam şarj sonrası 10 dakika dayanır hale geliyormuş. Siz siz olun alacaksanız internetten alın, mağazadan alınca iade edemiyorsunuz. Güncel fiyatıyla 1400 TL ödeyip, pişman olup iade edeceğinizi garanti ederim.
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navigator_ 2 yıl
dün inceledim de acayip hoşuma gitti çıkan ses; 1.200 TL (D&R) da, kullanan var mı?
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DH Misafiri 4 yıl
yorumlar kopardı beni. cehaletin bu kadarı... cidden şaka mı yaptınız? marshall boya diyenler, 5.1 diyen cahiller... of. umarım gerçek değildir.
şayet öyleyse, yaşamayın hiç. kendinizi öldürüp sokağa atın. belki aç bir sokak hayvanı işe yaramaz bedeninizi yer.
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KUSCUM4283 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yorumlar kopardı beni. cehaletin bu kadarı... cidden şaka mı yaptınız? marshall boya diyenler, 5.1 diyen cahiller... of. umarım gerçek değildir.
şayet öyleyse, yaşamayın hiç. kendinizi öldürüp sokağa atın. belki aç bir sokak hayvanı işe yaramaz bedeninizi yer.

Aman hocam naptin sen ☺
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DH Misafiri 4 yıl
marshall ı boya markası zanneden biri ses hakkında yorum yapıyor :D
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onur1971 4 yıl
Tasarım denilince merak ettim
bu mudur yani dikkat çeken tasarım...
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DH Misafiri 4 yıl
tasarım kötü, fiyat yüksek. marshall boya badana üretmeye devam etsin bence...
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alito 4 yıl
300 dolara hayvan gibi 500W 5.1 ses sistemleri var. Tamam marka mükemmel ama bu fiyatta artık resmen sömürmelik olmuş.
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shadowtr 4 yıl
Bu kablosuz hoparlörleri de millete itelemeye çalışıyorlar habire.
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Piêr Dé Sans 2 yıl alito
5.1 i sırtına bağlayıp mı gezicen? adam taşınabilir hoparlör yapmış satıyor. şu an jbl flip lere 600 lira isteniyor ki verdiği ses ortada. Bu cihaz için 300 dolar para değil ama dolar bizim için pahalı.
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ssbrutality 4 yıl
La Get..
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