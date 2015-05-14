Marshall'dan tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör: Kilburn

Müzik dünyasının takip eden kişilerin yakından tanıdığı amplifikatör, hoparlör kabinleri ve kişisel kulaklık ürünleri hazırlayan İngiliz şirket Marshall, tasarımıyla dikkat çeken yeni kablosuz hoparlör modeli Kilburn'u resmi olarak duyurdu.

Marshall'ın ürün gamındaki ilk portatif hoparlör modeli olan ve tasarımıyla amplifikatörleri andırsa da 242mm x 140mm'lik bir boyutu bulunan Kilburn, kablosuz olarak çalışma gösteriyor ve dahili bataryasıyla 20 saate yaklaşan müzik keyfi ortaya koyabiliyor. Sınıfındaki en yüksek ses veren cihazlar arasında yer alan ve bu nedenle 3 kg gibi yüksek bir ağırlığı bulunan hoparlör, siyah ile krem olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanıyor.

Bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan Marshall Kilburn, teknik olarak 62-20.000 Hz frekans aralığı, 42000 Hz geçiş frekansı, 2x 5W + 1 x 15W Class D amplifikatör gibi detaylarla geliyor ve bünyesinde 4-inçlik 1 adet woofer ile 2 adet 3/4-inçlik tweeter taşıyor. Kablosuz hoparlörle istenildiği taktirde 3.5mm kablo üzerinden bağlantı kurulabiliyor.

Marshall'ın en yeni ürün Kilburn, yakın zaman içerisinde 100 farklı ülkede 300$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://media.maxborgesagency.com/press/marshall-kilburn/