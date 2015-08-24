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Mars'ın meraklı kaşifi özçekim fotoğraflarını göndermeye devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Mars'ın meraklı kaşifi özçekim fotoğraflarını göndermeye devam ediyor
 
NASA'nın 26 Kasım 2011 tarihinde fırlattığı Curiosity (Merak) isimli keşif robotu kısa bir süre önce kızıl gezegenin yüzeyine ulaşmış ve ilk özçekim fotoğrafını göndermişti. Yaklaşık 3 metre boya ve 900 kilogram ağırlığa sahip robot Mars'a toplam 563 milyon kilometre yol alarak ulaştı. 
Yanındaki 80 kilogramlık bilimsel malzeme ile birlikte Mars'ın iklimini inceleyen kaşif robot gezegeni fotoğraflamayı da ihmal etmiyor. İkinci özçekim fotoğrafını da gönderen robotun yeni fotoğrafı toplamda 92 fotoğrafın birleştirilmesinden oluşmuş ve ilkine daha geniş bir alanı gösteriyor.
Robot ayrıca 2030'lu yıllarda Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar için de hazırlık yapılmasına yardımcı oluyor. Su barınabilirliği, mikro yaşam gibi konularda araştırmalar yapan robotun görevi yaklaşık 690 gün sürecek (686 Mars günü).
Mars'ın meraklı kaşifi özçekim fotoğraflarını göndermeye devam ediyor
 

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MetalWave 4 yıl
bu haberden sonra cihazı inceledimde. çok büyük bir emek ve başarı var. keyifle inceledim, mars gerçekten ilgi duyanlar için merak uyandırıyor. umarım 2030 da amaçlarına ulaşırlar ve ömrüm yeterse bize güzel anılar ulaştırırlar.
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Alp Er Timur 4 yıl
Alttaki resmi gorunce wall e aklima geldi.
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