Marvell'dan mobil cihazlar için dört çekirdekli yongada sistem çözümü: PXA1088

Marvell, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar için hazırladığı yongada sistem çözümü (SoC) PXA1088'i tanıttı.



ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alan PXA1088 platformu, dört çekirdekli bir yapı sunuyor. Enerji verimliliği açısından ARM'ın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı uygulama işlemcisi olarak nitelendirilen Cortex-A7, Cortex-A8'e kıyasla 5 kata kadar daha yüksek enerji verimliliği ve %50'lere varan oranlarda daha yüksek performans vadederken, tasarım Cortex-A8'in sadece beşte biri kadar. Samsung, LG, ST-Ericsson, Texas Instruments, HiSilicon, Freescale ve Broadcom firmalarına lisanslanan Cortex-A7 mimarisine genelde bütçe dostu mobil cihazlarda rastladığımızı not düşelim.



21 Mbps HSPA+, TD-HSPA+ (Release 8), WCDMA (Release 7) ve EDGE (Class 12) ağlarıyla uyumlu bir modemle gelen PXA1088'in grafik işlem birimi OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1'e destek veriyor. Donanımsal olarak 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde görüntü işleyebilen PXA1088, Avastar 88W8777 WLAN, Bluetooth 4.0, FM radyo, L2000 GNSS hibrit konum belirleme işlemcisi (GPS / Glonass), entegre güç yönetimi ve gelişmiş ses kodlayıcıyı beraberinde getiriyor.



Marvell, yeni yongada sistem çözümü PXA1088'i önümüzdeki hafta İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarmayı planlıyor.

