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Marvell'dan mobil cihazlar için dört çekirdekli yongada sistem çözümü: PXA1088

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Marvell'dan mobil cihazlar için dört çekirdekli yongada sistem çözümü: PXA1088
Marvell, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar için hazırladığı yongada sistem çözümü (SoC) PXA1088'i tanıttı.
ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alan PXA1088 platformu, dört çekirdekli bir yapı sunuyor. Enerji verimliliği açısından ARM'ın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı uygulama işlemcisi olarak nitelendirilen Cortex-A7, Cortex-A8'e kıyasla 5 kata kadar daha yüksek enerji verimliliği ve %50'lere varan oranlarda daha yüksek performans vadederken, tasarım Cortex-A8'in sadece beşte biri kadar. Samsung, LG, ST-Ericsson, Texas Instruments, HiSilicon, Freescale ve Broadcom firmalarına lisanslanan Cortex-A7 mimarisine genelde bütçe dostu mobil cihazlarda rastladığımızı not düşelim.
21 Mbps HSPA+, TD-HSPA+ (Release 8), WCDMA (Release 7) ve EDGE (Class 12) ağlarıyla uyumlu bir modemle gelen PXA1088'in grafik işlem birimi OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1'e destek veriyor. Donanımsal olarak 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde görüntü işleyebilen PXA1088, Avastar 88W8777 WLAN, Bluetooth 4.0, FM radyo, L2000 GNSS hibrit konum belirleme işlemcisi (GPS / Glonass), entegre güç yönetimi ve gelişmiş ses kodlayıcıyı beraberinde getiriyor.
Marvell, yeni yongada sistem çözümü PXA1088'i önümüzdeki hafta İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarmayı planlıyor.

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szr1907 6 yıl
benim rokr e6 da pxa270 di galiba.
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DH Misafiri 6 yıl
Biz tüketiciyiz marka bilinirliğine takılmamak lazım kaçımız telefonun işlemcisinin markasına bu kadar bağımlı hareket ediyor bizim için önemli olan başarımdır. Teksas Instrument olmuş qualcom olmuş samsung olmuş nvidia olmuş ne fark eder pil ömrü ve performans iyi ise ha marvel ha intel
1 Yanıt Yanıtla
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danGerfuLL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Biz tüketiciyiz marka bilinirliğine takılmamak lazım kaçımız telefonun işlemcisinin markasına bu kadar bağımlı hareket ediyor bizim için önemli olan başarımdır. Teksas Instrument olmuş qualcom olmuş samsung olmuş nvidia olmuş ne fark eder pil ömrü ve performans iyi ise ha marvel ha intel

Marvell bilinen bir markadır. Siz bilmiyorsanız o sizin sorununuz.

Marvell XScale(Marvell tarafından satın alınmadan önce Intel ile girmiştir.) mantığını cihazlarımıza taşıyan firmadır. Hep aynı saat hızında çalışan işlemcilerden yüke göre saat hızını değiştiren işlemciler mantığını mobil platforma taşımışlardır. Windows Mobile dönemlerinde etkin bir şekilde piyasada rol alırlarken sonraki süreçte piyasada isimleri daha az anılır olmuştu.

Bkz.

tr.wikipedia.org/...

en.wikipedia.org/...


Umarım bilinmediğini iddia ettiğiniz firmanın aslında tarafınızdan bilinmediğini kabul edersiniz.

Ülkemizde satışa çıkan örnek cihazlar:

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
Acaba GPU nasıldır merak ettim...
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Umutcan 6 yıl
Performansı pc anakartlarındaki marvell sata 3 kontrolcülerine benzemez umarım.
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