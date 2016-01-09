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Masaüstünde Android isteyenlere Remix OS

Son dönemde sanal makine tarzındaki çözümler üzerinden Android işletim sistemini masaüstü sistemlere sunan teknolojiler görüyoruz. CES 2016 fuarına gelen Remix OS, daha yerleşik bir tecrübe sunuyor.
3 yıl
13,6b
1
71
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstünde Android isteyenlere Remix OS


Eski Google çalışanlarından oluşan Jide girişiminin geçen yıl ki CES fuarında tanıttığı Surface benzeri Android tablet oldukça ses getirmişti. Girişim daha sonra televizyonlar için Android işletim sistemli bir HDMI adaptörü geliştirdi ve Kickstarter üzerinde 1.6 milyon dolarlık destek sağlamayı başardı. 

Bu yıl girişim bir adım daha öteye gidiyor ve masaüstünde çalışacak bir Android işletim sistemi geliştiriyor. Aslında Remix Mini adındaki HDMI adaptöründe kullanılan modifiye edilmiş bir Android sürümünden bahsediyoruz. Girişim geçen yıl Nexus 9 ve 10 gibi bazı tabletler üzerinde deneysel olarak işletim sistemini test etmişti. Bu yıl ise Remix OS 2.0 olarak, USB belleklerde çalışan bir işletim sistemi geliştirildi. 

En iyi Android modifikasyonu iddiasındaki Remix OS 2.0, gerçekten bu ünvanı hak edebilecek nitelikte zira ana ekran Windows'dan hatırlayacağımız şekilde, sağ alt kısımda saat ve bildirim paneli ile sol kısımda uygulama menüsü ve kısayollardan oluşuyor. Bu kullanımda yabancılık çekmeyeceksiniz. 

Henüz Android tarafında göremediğimiz yenilikçi bir dosya yöneticisi geliştiren ekip ayrıca gelişmiş fare işaretçisi, sağ tık özelliği, ayrı pencerelerde çalışabilen çoklu görev yönetimi, Google Play mağaza erişimi, tam ekran verimlilik uygulamaları gibi sayısız yeniliği de platforma entegre etmiş. 

x86 sistemlere uyumlu olması Remix OS 2.0 sürümünün potansiyelini oldukça yükseltiyor zira bazı otoriteler Chrome OS platformunun olması gereken hali yorumlarını yapıyor. Gelecekte Chromebook konseptini örnek alan düşük maliyetli dizüstü modellerinde Remix OS 2.0 çok rahat bir şekilde çalışacaktır. 

CES 2016 fuarında Remix OS platformunu USB 3.0 disklere kurarak dizüstü modellerinde kullanmak mümkün. Firma ayın ortalarına doğru meraklı herkesin indirerek deneyebileceği açık beta sürümünü yayınlamayı amaçlıyor. Elde edilecek geri bildirimlerle nihai sürüm de şekillenmiş olacak.  
Masaüstünde Android isteyenlere Remix OS
 

http://www.jide.com/en/remixos-for-pc Yorum Yaz
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Glorfindel1907 3 yıl en beğenilen benhuraxu
benhuraxu

Çok güzel. Androidin coklu uygulamaya izin verilmis ve baska yonperiyle de gelismis bir surumunu masaustunde ve guclu bir donanim ile kullanmak cok guzel olur. Android masaustunde windowstan daha iyi olur bence.


benhuraxuÇok güzel. Androidin coklu uygulamaya izin verilmis ve baska yonperiyle de gelismis bir surumunu masaustunde ve guclu bir donan...
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DH Misafiri 3 yıl
Nasreddin hoca durur mu , yapıştırır hemen cevabı:
Peki bu os yi raspberry pi de kullanabilecekmiyiz kullanırsak süper olur.
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dobrasam 3 yıl
benim gibi film izlemek müzik dinlemek ve basit oyunlar oynamak için bilgisayar kullananlar için cazip bir seçenek hemde korsan sıkıntısı yok düşük konfigürasyon sistemlerde Laptop lar için hayat kurtarır
benim gibi film izlemek müzik dinlemek ve basit oyunlar oynamak için bilgisayar kullananlar için cazip bir seçenek hemde korsan sıkıntısı yok düşük konfigürasyo...
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DH Misafiri 2 yıl
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DH Misafiri 2 yıl
Great post....love the information presented....keep updating...
snk-theories.tumblr.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Remix OS is one of the hottest topics lately. Due to a leak, you can try this operating system on your PC without waiting for an official release. Follow this guide to learn how to install it on your computer — the installation isn’t overly complicated, so get ready for testing! missingtricks.net/...
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25FURKAN 3 yıl
Remix os yazisinda takili kaliyor donma yok sistemde yazi yanip sonuyor kurulum yapamiyorum misafir modda aciliyor ama sistem islemci Amd A4-5000
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar multiboot a eklenebilir boot olabilir ayarlarınız da bu şekilde kaydedebilirsiniz usb yi de fat 32 gibi biçimlendirmeye gerek kalmaz multiboot taki diğer sistemlerle beraber kullanabilirsiniz baya bir uğraştan sonra boot edilebilir hale getirdim
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emreug 3 yıl
Pc için her zaman windows
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maximan2008 3 yıl
bu videoda, eleman, remix os'i hardiske nasıl kuracağınızı anlatıyor. dual boot ile hdd veya sdd üzerinden remix os'i çalıştırabilirsiniz youtube.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Baslar baslamaZ MAntık siz geldi
Bu sistemi kurmak icin usb 3.0 olmasi gereki yor usb 2.0 da sorunlar oluyor
Konu basliklari eski pcler icin güzel sistem yaziyor yaw eski pclerde usb 3.0 mi var birak 3.0 ı 2.0 zor bulursun
Bende suan kuruyorum usb 2.0 ile fakat acilmiycak gibi siyah ekranda kaldi sol ustte kucuk mavi dikdortgen var.
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AndrewRayel 3 yıl
Kendi çözdüğüm sorunu anlatayım.

Eğer ANDROID yazısından sonra Remix OS açılmıyorsa bu NVIDIA ekran kartından kaynaklanıyor. BIOS'dan NVIDIA ekran kartını devre dışı bırakıp görüntü kablosunu anakarta takarsanız Remix OS çatır çatır açıyor. Sorun güncel NVIDIA ekran kartlarında.
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler Kurunca Play store gelmiyor bende araştırdım bütün kaynaklar ingilizce Türkçe kaynak buldum lazım olacak sizlerede çünkü kurduğumuz zaman play store gelmiyo boş bi işletm sistemi oluyor.
cyerol.com/...
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karakteristik61 3 yıl
Açılış logosunda kalıyor, masaüstü gelmiyor...
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