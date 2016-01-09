Masaüstünde Android isteyenlere Remix OS





Eski Google çalışanlarından oluşan Jide girişiminin geçen yıl ki CES fuarında tanıttığı Surface benzeri Android tablet oldukça ses getirmişti. Girişim daha sonra televizyonlar için Android işletim sistemli bir HDMI adaptörü geliştirdi ve Kickstarter üzerinde 1.6 milyon dolarlık destek sağlamayı başardı.





Bu yıl girişim bir adım daha öteye gidiyor ve masaüstünde çalışacak bir Android işletim sistemi geliştiriyor. Aslında Remix Mini adındaki HDMI adaptöründe kullanılan modifiye edilmiş bir Android sürümünden bahsediyoruz. Girişim geçen yıl Nexus 9 ve 10 gibi bazı tabletler üzerinde deneysel olarak işletim sistemini test etmişti. Bu yıl ise Remix OS 2.0 olarak, USB belleklerde çalışan bir işletim sistemi geliştirildi.





En iyi Android modifikasyonu iddiasındaki Remix OS 2.0, gerçekten bu ünvanı hak edebilecek nitelikte zira ana ekran Windows'dan hatırlayacağımız şekilde, sağ alt kısımda saat ve bildirim paneli ile sol kısımda uygulama menüsü ve kısayollardan oluşuyor. Bu kullanımda yabancılık çekmeyeceksiniz.





Henüz Android tarafında göremediğimiz yenilikçi bir dosya yöneticisi geliştiren ekip ayrıca gelişmiş fare işaretçisi, sağ tık özelliği, ayrı pencerelerde çalışabilen çoklu görev yönetimi, Google Play mağaza erişimi, tam ekran verimlilik uygulamaları gibi sayısız yeniliği de platforma entegre etmiş.





x86 sistemlere uyumlu olması Remix OS 2.0 sürümünün potansiyelini oldukça yükseltiyor zira bazı otoriteler Chrome OS platformunun olması gereken hali yorumlarını yapıyor. Gelecekte Chromebook konseptini örnek alan düşük maliyetli dizüstü modellerinde Remix OS 2.0 çok rahat bir şekilde çalışacaktır.





CES 2016 fuarında Remix OS platformunu USB 3.0 disklere kurarak dizüstü modellerinde kullanmak mümkün. Firma ayın ortalarına doğru meraklı herkesin indirerek deneyebileceği açık beta sürümünü yayınlamayı amaçlıyor. Elde edilecek geri bildirimlerle nihai sürüm de şekillenmiş olacak.

http://www.jide.com/en/remixos-for-pc