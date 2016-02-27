MasterCard, Nesnelerin İnterneti sektörüne entegre oluyor

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Nesnelerin İnterneti olarak da adlandırılan giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, beyaz eşyalar giderek daha fonksiyonel hale geliyor. Sektörün kazandığı en önemli fonksiyon ise internet üzerinden veya temassız olarak ödeme yapabilme olarak öne çıkıyor. MasterCard, bu süreçte sektörün ayrılmaz parçası haline gelmek istiyor.Firma, geçen yıl Commerce for Every Device adında bir program başlatmıştı. Programın amacı, internete bağlı herhangi bir cihazın mobil ödeme yapabilecek hale gelmesi olarak belirlendi. MWC 2016 fuarında ise, program kapsamında firmanın hangi aşamaya geldiği ziyaretçilere sergilendi.Program kapsamında ilk ortaklık yapılan firmalardan birisi Coin. Mevcut kredi kartlarınızın verilerini kaydederek, istediğinizi kullanmanızı sağlayan dijital kredi kartı cihazı Coin, akıllı saat ve fitness bilekliği gibi giyilebilir cihazlara da teknolojisini sunmaya hazırlanıyor. MasterCard, bu noktada Coin teknolojisinin ana ödeme platformu olacak.Diğer taraftan Samsung'un yeni akıllı buzdolabının ön kısmında yer alan dokunmatik ekran üzerindeki alışverişler de yine MasterCard platformu ile yapılabilecek. Yine General Motors araçlarında kullanılan NFC uyumlu anahtar, MasterCard üzerinden temassız ödeme yapabilecek. Ayrıca GE araçları içerisindeki dokunmatik bilgi ekranına, MasterCard entegrasyonu sağlanacak.Son olarak, Macaristan'ın ikinci büyük operatörü Telenor, mobil cüzdan uygulamasına MasterCard dijital ödeme çözümünü entegre etti. Bu sayede ileride, akıllı saatlerle de temassız ödeme yapılması mümkün hale gelecek. MasterCard, programa ilginin giderek büyüyeceğini ve dolaylı olarak Nesnelerin İnterneti sektöründeki varlığını da artıracağını düşünüyor.