Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mastercard ve Visa hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

    Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Mastercard ve Visa hakkında Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerini engelledikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Mastercard ve Visa hakkında rekabet soruşturması başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında önemli bir ön soruşturma kararı aldı. İncelemenin odağında, bu iki dev şirketin kartlı ödeme sistemleri alanındaki uygulamalarıyla Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı hizmet sunumlarını engelleyip engellemediği yer alıyor.

    Türkiye'deki ödeme kuruluşları, yurt dışında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet sunmak amacıyla çeşitli ikili anlaşmalar yapabiliyor. Bu sayede tüketiciler, yurt dışı kaynaklı ödeme işlemlerini Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerinden muaf şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu model, özellikle maliyet avantajı nedeniyle sektörde yaygın şekilde tercih ediliyor.

    Mastercard ve Visa’ya yeni soruşturma

    Ancak ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın, bu tür anlaşmalarla çalışan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı bulduğu ve bu nedenle çeşitli baskı mekanizmaları uyguladığı yönünde. Özellikle bankalar üzerinden uygulanan yaptırımlar aracılığıyla bu kuruluşların faaliyetlerinin dolaylı biçimde engellendiği iddia ediliyor.

    Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa’nın POS altyapısını yurt dışı işyerlerine kullandırmayı engelleyip engellemediği ile alternatif ödeme çözümlerini dışlayıcı uygulamalara başvurup başvurmadığı gibi önemli başlıklar detaylı şekilde incelenecek.

    Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yılın sonunda bu iki şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında, rekabeti ihlal eden dışlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ips glow weimar ppf robert koleji 100 burs veriyor mu lg tv programlanmamiş hatası nasıl düzeltilir ehliyetim kırıldı yenisini nasıl alırım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum