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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında önemli bir ön soruşturma kararı aldı. İncelemenin odağında, bu iki dev şirketin kartlı ödeme sistemleri alanındaki uygulamalarıyla Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı hizmet sunumlarını engelleyip engellemediği yer alıyor.

Türkiye'deki ödeme kuruluşları, yurt dışında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet sunmak amacıyla çeşitli ikili anlaşmalar yapabiliyor. Bu sayede tüketiciler, yurt dışı kaynaklı ödeme işlemlerini Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerinden muaf şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu model, özellikle maliyet avantajı nedeniyle sektörde yaygın şekilde tercih ediliyor.

Mastercard ve Visa’ya yeni soruşturma

Ancak ilk bulgular, Mastercard ve Visa’nın, bu tür anlaşmalarla çalışan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı bulduğu ve bu nedenle çeşitli baskı mekanizmaları uyguladığı yönünde. Özellikle bankalar üzerinden uygulanan yaptırımlar aracılığıyla bu kuruluşların faaliyetlerinin dolaylı biçimde engellendiği iddia ediliyor.

Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa’nın POS altyapısını yurt dışı işyerlerine kullandırmayı engelleyip engellemediği ile alternatif ödeme çözümlerini dışlayıcı uygulamalara başvurup başvurmadığı gibi önemli başlıklar detaylı şekilde incelenecek.

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Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yılın sonunda bu iki şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında, rekabeti ihlal eden dışlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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Mastercard ve Visa hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

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