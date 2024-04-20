Türkiye'de geliştirilen Mastercard Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Global kartlı ödeme devi Mastercard’ın yaklaşık 9 yıl önce Türkiye’de geliştirdiği dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass’in kullanıcı sayısı ve işlem miktarı açıklandı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Masterpass, kart bilgilerini bir defa kaydettikten sonra tüm Masterpass’e üye platformlarda kart bilgilerinin otomatik olarak doldurulmasını sağlıyor. Kullanıcılara ödeme adımında kolaylık sağlıyor. Kart bilgileri, tokenizasyon teknolojisi ile Mastercard tarafından şifreleniyor ve hiçbir kart bilgisi dışarıya çıkmıyor. İlk olarak Türkiye’de kullanılan Masterpass teknolojisi, diğer ülkelere de ihraç edildi.

70 milyon kart kaydedildi

Masterpass, 9’uncu yılında 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı, 70 milyon kayıtlı kart sayısı ve 4 binden fazla üye iş yerine ulaştı. Şirketin açıklamasına göre Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden 1’i Masterpass üzerinden yapılıyor. Masterpass’e üye işletmeler Türkiye’deki toplam e-ticaret hacminin yüzde 65’ni oluşturuyor. Bugüne kadar Masterpass platformuna 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Ödeme adımındaki onay sorunlarını azaltıyor

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Masterpass tüketici ve işletme odaklı mükemmeliyetçi deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, dinamik POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı” dedi.

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Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı