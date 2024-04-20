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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de geliştirilen Mastercard Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı

    Mastercard'ın Türkiye'de geliştirdiği dijital ödeme platformu Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı. Her üç ödemeden biri Masterpass ile yapılıyor.     
    Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Global kartlı ödeme devi Mastercard’ın yaklaşık 9 yıl önce Türkiye’de geliştirdiği dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass’in kullanıcı sayısı ve işlem miktarı açıklandı.

    Türk mühendisler tarafından geliştirilen Masterpass, kart bilgilerini bir defa kaydettikten sonra tüm Masterpass’e üye platformlarda kart bilgilerinin otomatik olarak doldurulmasını sağlıyor. Kullanıcılara ödeme adımında kolaylık sağlıyor. Kart bilgileri, tokenizasyon teknolojisi ile Mastercard tarafından şifreleniyor ve hiçbir kart bilgisi dışarıya çıkmıyor. İlk olarak Türkiye’de kullanılan Masterpass teknolojisi, diğer ülkelere de ihraç edildi.

    70 milyon kart kaydedildi

    Masterpass, 9’uncu yılında 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı, 70 milyon kayıtlı kart sayısı ve 4 binden fazla üye iş yerine ulaştı. Şirketin açıklamasına göre Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden 1’i Masterpass üzerinden yapılıyor. Masterpass’e üye işletmeler Türkiye’deki toplam e-ticaret hacminin yüzde 65’ni oluşturuyor. Bugüne kadar Masterpass platformuna 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

    Ödeme adımındaki onay sorunlarını azaltıyor

    Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Masterpass tüketici ve işletme odaklı mükemmeliyetçi deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, dinamik POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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