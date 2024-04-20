Türkiye'de geliştirilen Mastercard Masterpass'e kayıtlı kart sayısı 70 milyonu aştı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Masterpass, kart bilgilerini bir defa kaydettikten sonra tüm Masterpass’e üye platformlarda kart bilgilerinin otomatik olarak doldurulmasını sağlıyor. Kullanıcılara ödeme adımında kolaylık sağlıyor. Kart bilgileri, tokenizasyon teknolojisi ile Mastercard tarafından şifreleniyor ve hiçbir kart bilgisi dışarıya çıkmıyor. İlk olarak Türkiye’de kullanılan Masterpass teknolojisi, diğer ülkelere de ihraç edildi.
70 milyon kart kaydedildi
Masterpass, 9’uncu yılında 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı, 70 milyon kayıtlı kart sayısı ve 4 binden fazla üye iş yerine ulaştı. Şirketin açıklamasına göre Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden 1’i Masterpass üzerinden yapılıyor. Masterpass’e üye işletmeler Türkiye’deki toplam e-ticaret hacminin yüzde 65’ni oluşturuyor. Bugüne kadar Masterpass platformuna 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Ödeme adımındaki onay sorunlarını azaltıyor
Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Masterpass tüketici ve işletme odaklı mükemmeliyetçi deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, dinamik POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)