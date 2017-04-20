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MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı

MasterCard, banka veya kredi kartlarına parmak izi sensörü eklenerek ödeme yapmak için şifreye ihtiyaç duyulmayan yeni kart tipini tanıttı. Kartların yıl sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı
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Günümüzde özellikle akıllı telefonlarda klasik şifre ile açma yöntemi yerine üreticiler parmak izi okuyucularına yer vererek kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Genellikle 4 haneden oluşan ve tahmin edilmesi ya da çeşitli yöntemlerle öğrenilmesi daha kolay olan şifrelerden çok daha güvenli olduğu ifade edilen parmak izi teknolojisi artık kredi kartları dünyasına da giriş yaptı.


Dünyanın önde gelen finansal hizmetler şirketi MasterCard, kredi veya bankamatik kartlarını üzerindeki parmak izi sensörleriyle kullanabileceğimiz yeni kartın testlerine başladı. Normal bir kredi kartından hem görüntü hem de kalınlık olarak herhangi bir farkı bulunmayan parmak izi sensörlü kartlarda parmak izinin şablonu kartın EMV yongasında saklanıyor. Parmak izi sensörleri kartın sağ üst köşesinde bulunduğu için kartı ödeme yapmak için POS makinesine yerleştiren kullanıcı parmak izini kolayca okutabiliyor.


Sadece Kart Sahibi Kullanabilecek 

MasterCard parmak izi okuma teknolojisini, 4 haneli şifrelere ek olarak sunmayıp kartların sadece parmak izi ile kullanılmasını planlıyor. Bu durumda günümüzde olduğu gibi ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birinin kredi kartını ödünç alıp kullanmak mümkün olmayacak zira sadece kart sahibinin parmak izi geçerli olacak. Bununla birlikte sistem 2 farklı parmağı kaydetmeye olanak tanıyor.


Yeni kartlar şu anda Güney Afrika'da test ediliyor ve bu yılın sonuna doğru tüm dünyada kullanıma sunulması hedefleniyor. Kart kullanıma sunulduktan sonra kullanmak isteyen kullanıcılar MasterCard'ın belirleyeceği noktalara(muhtemelen bankalara) giderek parmak izlerini kaydedebilecek ve kartı kullanmaya başlayabilecek. Bununla birlikte yeni kartların kullanımı için esnafların ve işyeri sahiplerinin mevcut ödeme cihazlarını değiştirmesine de gerek olmayacak.

https://www.engadget.com/2017/04/20/mastercard-biometric-fingerprint-card/#gallery=528995&slide=4996897&index=3 Yorum Yaz
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PsychicPower 2 yıl en beğenilen
Harika fikir. Yayılması için pos cihazının değişmesine gerek olmaması demek, kartın piyasa tarafından kolayca kabul görebilmesi ve ilk alanların sıkıntı çekmemesi demek
Harika fikir. Yayılması için pos cihazının değişmesine gerek olmaması demek, kartın piyasa tarafından kolayca kabul görebilmesi ve ilk alanların sıkıntı çekmeme...
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draw1907 2 yıl
Çalıştığım bankada henüz buna yönelik bir çalışma bile yok. Yani bu da en ülkemizde gelmesine daha çok zaman var demek.
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-alpinist- 2 yıl
Umarım Türkiye'ye en hızlı zamanda gelip yaygınlaşır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
nabız yoklama sensörü yok ise ! sistemde açık var demektir !
dahası baskı altında işlem yapılırken yüksek nabız durumunda
güvenlik birimini çağıran bir sistem olmalı,

yoksa ; 3 sınıf bilim kurgu filmlerindeki kötü adamların neler yapabilecekler açıkca ortada !
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hanox 2 yıl
güzel, kart çalınsa ve kopyalansa bile parmak izi uyuşmayacağından kullanamazlar artık.
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BlindGuardianNN 2 yıl
artık kasiyer makina uzakta şifreyi söyleyin ben basayım diyemeyecek
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kadirirdem 2 yıl
Süper bir fikir güvenlik açışından on numara olmuş.
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killnOd 2 yıl
Cok guzel bir gelisme ozellikle iki kisilik hafizasi olmasi iyi dusunulmus.
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vbalikci 2 yıl
Çok iyi fikir olmuş..
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canmania 2 yıl
ATM ler de nasıl kullanılacak ?
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Kefelon 2 yıl canmania
canmania
ATM ler de nasıl kullanılacak ?

Bazı ATM'lerde parmak izi sensörü görmeye başlamıştım. Demek bu işe yarayacak.
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Guest-8A8E2CFA1 2 yıl
hırsızlar artık kartla birlikte parmakları da çalacak, aman dikkat.
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