MasterCard, parmak izi sensörlü kartını tanıttı

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Günümüzde özellikle akıllı telefonlarda klasik şifre ile açma yöntemi yerine üreticiler parmak izi okuyucularına yer vererek kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Genellikle 4 haneden oluşan ve tahmin edilmesi ya da çeşitli yöntemlerle öğrenilmesi daha kolay olan şifrelerden çok daha güvenli olduğu ifade edilen parmak izi teknolojisi artık kredi kartları dünyasına da giriş yaptı.





Dünyanın önde gelen finansal hizmetler şirketi MasterCard, kredi veya bankamatik kartlarını üzerindeki parmak izi sensörleriyle kullanabileceğimiz yeni kartın testlerine başladı. Normal bir kredi kartından hem görüntü hem de kalınlık olarak herhangi bir farkı bulunmayan parmak izi sensörlü kartlarda parmak izinin şablonu kartın EMV yongasında saklanıyor. Parmak izi sensörleri kartın sağ üst köşesinde bulunduğu için kartı ödeme yapmak için POS makinesine yerleştiren kullanıcı parmak izini kolayca okutabiliyor.





Sadece Kart Sahibi Kullanabilecek

MasterCard parmak izi okuma teknolojisini, 4 haneli şifrelere ek olarak sunmayıp kartların sadece parmak izi ile kullanılmasını planlıyor. Bu durumda günümüzde olduğu gibi ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birinin kredi kartını ödünç alıp kullanmak mümkün olmayacak zira sadece kart sahibinin parmak izi geçerli olacak. Bununla birlikte sistem 2 farklı parmağı kaydetmeye olanak tanıyor.





Yeni kartlar şu anda Güney Afrika'da test ediliyor ve bu yılın sonuna doğru tüm dünyada kullanıma sunulması hedefleniyor. Kart kullanıma sunulduktan sonra kullanmak isteyen kullanıcılar MasterCard'ın belirleyeceği noktalara(muhtemelen bankalara) giderek parmak izlerini kaydedebilecek ve kartı kullanmaya başlayabilecek. Bununla birlikte yeni kartların kullanımı için esnafların ve işyeri sahiplerinin mevcut ödeme cihazlarını değiştirmesine de gerek olmayacak.

https://www.engadget.com/2017/04/20/mastercard-biometric-fingerprint-card/#gallery=528995&slide=4996897&index=3