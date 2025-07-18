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    Kart şifrelerini 6 ayda bir değiştirme zorunluluğu geliyor

    Bankalar, dijital dolandırıcılığa karşı ATM'lerde de 6 ayda bir şifre değişimini zorunlu hale getiriyor. Şifresini yenilemeyen kullanıcılar işlem yapamadan önce yeni şifre belirlemek zorunda kalacak.

    6 ayda bir şifre yenileme uygulaması ATM’lere de geliyor Tam Boyutta Gör
    Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Artık yalnızca mobil bankacılık değil, ATM üzerinden yapılan kartlı işlemler de düzenli şifre değişikliği zorunluluğuna tabi olacak. Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.

    Kart şifreleri 6 ayda bir değiştirilecek

    Mobil şubelerde alışık olduğumuz “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de aktif hale geliyor. Kullanıcılar kartlarını ATM’ye taktıklarında, sistem önce şifrenin ne kadar süredir kullanıldığını kontrol edecek. Eğer süre 6 ayı geçtiyse, ekrana bir uyarı mesajı gelecek ve işlem yapılmadan önce yeni şifre tanımlanması istenecek.

    Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu kural, hem rastgele tahmin edilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin kullanımını azaltmayı hedefliyor.

    Henüz resmi açıklama yok

    Uygulamayla ilgili henüz BDDK tarafından yayımlanmış bir tebliğ bulunmasa da, sektör kaynakları çok sayıda bankanın yeni düzenlemeyi önümüzdeki hafta Türkiye genelinde uygulamaya başlayacağını belirtiyor. Böylece 81 ildeki tüm ATM’lerde kullanıcılar için periyodik şifre değişimi zorunluluğu hayata geçmiş olacak.

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