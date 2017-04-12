Mate 9’un satış rakamları Huawei’in yüzünü güldürüyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişe geçtiği şu dönemlerde gündemdeki isimlerden birisi olan Huawei, Mate 9’un da satış rakamlarının beklenilenden çok olduğunu duyurdu. Yukarıda görebileceğiniz fotoğrafta da belirtildiği gibi akıllı telefon, yalnızca 4 ay içerisinde 5 milyon satış sayısına ulaşarak serinin bir önceki modeli Mate 8’den yüzde 36 daha fazla satıldı. Görselde Mate 9’un hangi modelinin 5 milyon sınırına ulaştığı belirtilmemiş, bu nedenle sayının tüm Mate 9 modellerini kapsadığı varsayılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei P9’a ait olan satış rakamları da paylaşılmıştı. Şu an Huawei’nin gözde modeli olan P9, satışa sunulmasının ardından ilk üç ay içerisinde 4.5 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Bu bilgiye göre, satış konusunda P9 modelinin Mate 9’dan biraz daha önde olduğu söylenebilir.

Huawei yetkilileri, P10 modelinin iki akıllı telefonu da geride bırakacağına inandıklarını dile getirdiler. Geçtiğimiz ay satışa sunulan akıllı telefonun iddia edildiği gibi P9 ve Mate 9 modellerini geride bırakmayı başarıp başaramayacağını zaman içerisinde göreceğiz.