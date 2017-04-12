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Mate 9’un satış rakamları Huawei’in yüzünü güldürüyor

Huawei P9’un sektördeki büyük başarısının ardından Huawei Mate 9 da Çinli üreticinin beklentilerini aştı. Akıllı telefon, Mate 8 modelinden yüzde 36 daha fazla satıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişe geçtiği şu dönemlerde gündemdeki isimlerden birisi olan Huawei, Mate 9’un da satış rakamlarının beklenilenden çok olduğunu duyurdu. Yukarıda görebileceğiniz fotoğrafta da belirtildiği gibi akıllı telefon, yalnızca 4 ay içerisinde 5 milyon satış sayısına ulaşarak serinin bir önceki modeli Mate 8’den yüzde 36 daha fazla satıldı. Görselde Mate 9’un hangi modelinin 5 milyon sınırına ulaştığı belirtilmemiş, bu nedenle sayının tüm Mate 9 modellerini kapsadığı varsayılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei P9’a ait olan satış rakamları da paylaşılmıştı. Şu an Huawei’nin gözde modeli olan P9, satışa sunulmasının ardından ilk üç ay içerisinde 4.5 milyon satış sayısına ulaşmıştı. Bu bilgiye göre, satış konusunda P9 modelinin Mate 9’dan biraz daha önde olduğu söylenebilir.

Huawei yetkilileri, P10 modelinin iki akıllı telefonu da geride bırakacağına inandıklarını dile getirdiler. Geçtiğimiz ay satışa sunulan akıllı telefonun iddia edildiği gibi P9 ve Mate 9 modellerini geride bırakmayı başarıp başaramayacağını zaman içerisinde göreceğiz.

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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
Huawei bir şeyler başarınca benim de yüzüm gülüyor nedense. Hani Huawei marka bir şey kullanmıyorum ama yükselecekse Huawei yükselsin.
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Guhong01 2 yıl
Huawei'in ülkemizde fiyatlarını ayarlaması şart. Ülkemizde Huawei kullananı bırak adını duyanlar bile %30 u geçmez diye düşünüyorum. Çok az kişi bu cihazları kullanıyor, fiyatları lüzumsuz derecede yüksek, aynı fiyata Samsung ya da apple muadili varken kimse Huawei almaz. Zaten ülkemize zar zor geldiler, yakında tıpış tıpış geri giderler
Huawei'in ülkemizde fiyatlarını ayarlaması şart. Ülkemizde Huawei kullananı bırak adını duyanlar bile %30 u geçmez diye düşünüyorum. Çok az kişi bu cihazları ku...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Cosster 2 yıl
Güzel cihaz bence tek eksiği suya dayanıklılık olmaması. Huawei garantisi ve servis hizmetleri 1 numara zaten.
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sistemli adam 2 yıl
mate 9 böbrek yatağı gibi cihaz.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
kullandım muhteşem bir cihaz yapmışlar az biraz araştıran piyasaya 2500 liraya sıfırını bulabiliyor kesinlikle fiyatını fazlasıyla hakeden bir cihaz
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ogzhnakcy90 2 yıl
Mate 9'u pahalı bulanlar p9 alsın geçsin arkadaşlar çok başarılı bir cihaz tavsiye ederim
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expressimo 2 yıl
Millet s8 e heveslendi ,soluğu bu cihazda alıyor ve haklilarda. Çünkü bu cihazın s8 den fazlasi var fiyati da daha uygun .Açık söyleyeyim huawei çok iyi iş çıkarmış.
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montaj34 2 yıl
3 aydır kullanıyorum, efsane bir telefon olmaya aday, satış rakamları ortada zaten.kronik bir sorunu yok ama benim için telefon hava atma meselesi diyorsanız gidip elma logosuna parayı gömeceksiniz.
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DaYWaLkeR 2 yıl
Mate 9 yaptığım en iyi tercihlerden birisi. Bu zamana kadar android kullanmamışız. Bir telefon herşeyiyle mi iyi olur. Kamera,batarya,ekran,pil,hız,stabilite. Alacaklar düşünmesin bile space gray kapsın hemen.
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ogzhnakcy90 2 yıl
Halk sürü psikolojisi ile hareket ettiğinden ve kaliteden anlamadığından samsung furyası devam edecek malesef. Huawei kalitedir.
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firtinax 2 yıl
Adının telaffuzu ile ilgili çok söylentiler var ama telefonları iyi görünüyor :D
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axaxa 2 yıl
Cidden güzel telefon
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barisx3 2 yıl
huawei candır anca kullanan bilir 4 sene önce aldığım mate hala çalışıyor format yüzü görmedi reset yemedi daha, şimdi mate 9 la yoluma devam ediyorum çok memnunum adamlar malının arkasında fiyat pahalı olabilir bazılarına göre ne kadar köfte o kadar ekmek :)
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