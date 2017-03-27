Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı

Huawei’nin Leica ile ilk işbirliğinin ürünü olan P9 amiral gemisi serisi halen popülerliğini sürdürüyor. Firmanın en çok satan serisi olma özelliğine sahip Huawei P9, önemli bir rakamı daha geride bıraktı.

Halen popüler

Firmanın tüketici bölümü başkanı Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei P9 serisi toplamda 12 milyon satış rakamını geçti. Seri Aralık 2016 itibariyle 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Aradan geçen 3 ayda 2 milyon adet daha sattı.

Geçtiğimiz ay daha gelişmiş kamera özelliklerine sahip Huawei P10 tanıtılmış ve ön siparişe başlamıştı. Yine de tüketicilerin Huawei P9 serisine ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Richard Yu yeni serinin de 10 milyon barajını geçeceğinde emin.

Geçen yıl 139 milyon akıllı telefon satarak Apple’a bir adım daha yaklaşan Huawei, iki yıl içerisinde teknoloji devini geride bırakacağına inanıyor. 2021 yılında ise hedef Samsung’u geride bırakarak akıllı telefon pazarının lideri olmak.

Bunlar elbette temenniden ibaret ancak Huawei çok çalışıyor. Hali hazırda piyasadaki en güçlü Android yonga seti Huawei’nin elinde. Bu yonga setine sahip iki amiral gemisi Mate 9 ve P10 piyasada boy gösteriyor. Yine Leica ile ileri düzeyde işbirliği yapan tek üretici Huawei. Bu teknolojiyi de yine son dönem Huawei telefonlarında görüyoruz ve büyük beğeni topluyor.

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Kendisini sürekli geliştiren ve bir önceki yıldan daha iyi olmaya çalışan Huawei muhtemelen bu yıl da kendi satış rekorlarını kıracak. Bununla birlikte Apple veya Samsung’u geride bırakmak beklediğinden daha uzun sürebilir.