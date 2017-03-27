Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı

Geçen yılın flaş amiral gemi modellerinden olan Huawei P9 serisi bu yıl da popülerliğini sürdürüyor. Seri 1 yıl içinde 12 milyon satış rakamına ulaşmış durumda.
2 yıl
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei’nin Leica ile ilk işbirliğinin ürünü olan P9 amiral gemisi serisi halen popülerliğini sürdürüyor. Firmanın en çok satan serisi olma özelliğine sahip Huawei P9, önemli bir rakamı daha geride bıraktı.

Halen popüler

Firmanın tüketici bölümü başkanı Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei P9 serisi toplamda 12 milyon satış rakamını geçti. Seri Aralık 2016 itibariyle 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Aradan geçen 3 ayda 2 milyon adet daha sattı.

Geçtiğimiz ay daha gelişmiş kamera özelliklerine sahip Huawei P10 tanıtılmış ve ön siparişe başlamıştı. Yine de tüketicilerin Huawei P9 serisine ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Richard Yu yeni serinin de 10 milyon barajını geçeceğinde emin.

Geçen yıl 139 milyon akıllı telefon satarak Apple’a bir adım daha yaklaşan Huawei, iki yıl içerisinde teknoloji devini geride bırakacağına inanıyor. 2021 yılında ise hedef Samsung’u geride bırakarak akıllı telefon pazarının lideri olmak.

Bunlar elbette temenniden ibaret ancak Huawei çok çalışıyor. Hali hazırda piyasadaki en güçlü Android yonga seti Huawei’nin elinde. Bu yonga setine sahip iki amiral gemisi Mate 9 ve P10 piyasada boy gösteriyor. Yine Leica ile ileri düzeyde işbirliği yapan tek üretici Huawei. Bu teknolojiyi de yine son dönem Huawei telefonlarında görüyoruz ve büyük beğeni topluyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması"

Kendisini sürekli geliştiren ve bir önceki yıldan daha iyi olmaya çalışan Huawei muhtemelen bu yıl da kendi satış rekorlarını kıracak. Bununla birlikte Apple veya Samsung’u geride bırakmak beklediğinden daha uzun sürebilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Over-12-million-units-of-the-Huawei-P9-and-P9-Plus-have-been-rung-up_id92412 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALBAY 2 yıl en beğenilen
Kamera odaklı denen cihazda hem ois yok hem 4k yok. Nasıl bir kamera odaklı cihazmış ben anlamadım.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeorgeZzz 2 yıl
Huawei p9 kullanıcısıyım. Gerçekten yaşanması gereken bir deneyim. F/P Cihazının hası.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogzhnakcy90 2 yıl
P9 kullanıyorum bu cihaz Android'e yeniden olumlu bakmamı sağladı 9 aydır kullanıyorum tek bir sıkıntısını dahi gormedim. Yazılımı çok stabil ve seri önceki iPhone 6s'imden daha başarılı . Kasa kalitesi premium his vermesi ekranı parmak izi her yönüyle şimdiye dek gördüğüm en iyi telefon diyebilirim sadece videoda slow motion ve hızlı çekim modları çok kötü iPhone kullandığım dönemde bu iki mod benim için güzel bir eğlenceydi ama şuanda bundan mahrumum ama artık eksikliğini hissetmiyorum kişide yarattığı kullanıcı deneyimi neredeyse hiçbir telefonda yok diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
4K ve OIS haricinde süper telefon bence tasarım olarak p10'dan daha başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 yıl
arayüzünü değişmesi lazım,ben pek sevmedim.birde ois ve 4k şart özellikle ois
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxsavasxx2 2 yıl
Nerdeyse piyasadaki tüm telefonları kullandım p9 bi başka ekranı olsun kamerası olsun elde tutuşu hiçbir telefonda bu hissi alamadım hoparlör sesinin yüksekliğine bitiyorum. Stabil yazılımı var. Bana göre tek ekşiği ois yok ama video ile uğraşmıyorum çok videosuda kötü değil yazılım olarak titreşim engelleme var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 2 yıl
Kasanın altında huawei yazan yer oldukça geniş tutulmuş.. buraya kapasitif butonlar konulabilirmiş. sanal tuş yerine kapasitif tuş olsa çok çok daha iyi olurmuş..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecnikadamoguz01 2 yıl Batuist
Google Android kullanan firmaları sanal tuş kullanmaya zorluyor keza Samsun'da şuanda s8 serisinde sanal tuşa geçiş yapmış olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 yıl
Daha önce p9 kullandım kamerasındaki yıldız parçası modu efsaneydi, geceyi gündüz yapıyor resmen lakin ses kalitesi şuan kullandığım moto g plus dan kötüydü,video kaliteside g4 plus dan iyi değildi g4 plus çok daha büyük sensörü olduğu için daha fazla ayrıntı topluyor fakat p9 ikinci kamera sayesinde gece performansı çok daha yüksek oluyor fakat gece modu seçildiğinde değil yıldız parçası modu seçildiğinde ..kısacası şu an aradaki 1000 küsür farkı haketmiyor ki p10 da pek birşey katmamış üstüne..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsan58 2 yıl
p9 lite tam bir f/p
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 2 yıl
Huawei p9 kullanıyorum, gerçekten çok memnunum.
Mate 10 veya p10 plus a geçiş yapacak gibiyim ve biraz daha beklemem gerekiyor. Belki de mate 9 alırım. P veya Mate 9 kullanıp memnun kalmayan yok gibi.
Huawei yakın zamanda samsung u yardırıp geçerse şaşırmam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl en beğenilen
Kamera odaklı denen cihazda hem ois yok hem 4k yok. Nasıl bir kamera odaklı cihazmış ben anlamadım.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merkias 2 yıl
Ois yokken hayatta alınmaz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4303 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei p9, huawei ve
4 etiket daha huawei p10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek 2 yıl Beynimiz, düşündüğümüzden 100 kat daha güçlü olabilir 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen geliyor: Özel video 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı 2 yıl Apple’ın Night Shift özelliği Mac’e geldi 2 yıl Android'in babası Andy Rubin'in çerçevesiz telefonu heyecan yarattı 2 yıl Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün! 2 yıl Samsung'un üst düzey telefon satışları %29'a düştü 2 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 yeniden geliyor 2 yıl Qualcomm’dan Samsung’a soğuk duş (Güncellendi) 2 yıl MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı 2 yıl Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu 2 yıl Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu 2 yıl Elon Musk'ın güneş çatıları Nisan ayı itibariyle siparişe açılıyor 2 yıl İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez 2 yıl Intel Kaby Lake-X ailesinin ilk modeli sızdı: Şaşırtıcı sonuçlar! 2 yıl Google Play Store her hafta ücretsiz bir Android uygulaması sunmaya başladı 2 yıl Apple’dan Disney hamlesi mi geliyor? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı Sonraki Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği 2 yıl Mobilite: Android O, Vestel Venus 5000, Kırmızı iPhone ve dahası... 2 yıl Blizzard StarCraft’ı yeniliyor 2 yıl Apple, Çinli üreticinin açtığı patent davasını kazandı 2 yıl Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı 2 yıl Opera Mini'ye Facebook bildirim çubuğu ve indirilebilir içerik tarama özelliği geldi 2 yıl Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var 2 yıl Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı 2 yıl Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı 2 yıl Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor 2 yıl WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması 2 yıl Asus DSL-AC55U modem/router incelemesi "Torrent destekli, çekim alanı iyi" 2 yıl Türk geliştiricilerden aşk günlüğü: Lovegg 2 yıl Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası 2 yıl Justice League’in fragmanı paylaşıldı 2 yıl İşte Google'a göre piyasadaki en güvenli akıllı telefonlar 2 yıl Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı 2 yıl Google ilginç bir fotoğraf düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor 2 yıl AMD’nin Vega mimarisinin yeni detayları açığa çıktı! 2 yıl Domino’s Pizza, aldığı yatırımlarla Apple’ı ve Tesla’yı geride bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim