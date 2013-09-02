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Mavi, sarı, yeşil, beyaz... Renkli iPhone 5C'ler hazır, Çin'den yola çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
140
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Mavi, sarı, yeşil, beyaz... Renkli iPhone 5C'ler hazır, Çin'den yola çıkıyor

Apple'ın 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikle 7.nesil iPhone'la birlikte lanse edeceği yeni iPhone modeli iPhone 5C, Çin'den yola çıkıyor.

Uzunca bir süre gerçek olup olmadığı merak edilen ancak sonunda belirsizliğin ortadan kalktığı iPhone 5C'nin yeni sızan fotoğraflarında telefonun sarı, beyaz ve mavi renkli modelleri kutu içerisinde, sevkiyata hazır halde görünüyor. iPhone 5C'nin kutusu tasarım itibariyle iPod'ların kutusuyla paralellik gösterirken; iPhone 5C'de temsili ana ekran duvarkağıdı, kasa rengiyle aynı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Mavi, sarı, yeşil, beyaz... Renkli iPhone 5C'ler hazır, Çin'den yola çıkıyor

Bu fotoğraflardan farklı olarak ise C Technology'nin paylaştığı fotoğrafta ise iPhone 5C'nin yeşil renkli modeli yer alıyor. Ancak yukarıdaki fotoğraflardan farklı olarak alttaki fotoğrafta telefonun üzerinde temsili ana ekran duvar kağıdı yer almıyor olması akıllarda soru işareti bırakmıyor değil.

iPhone 5C'nin ne gibi bir cihaz olacağını gelecek hafta en doğru şekilde öğreneceğiz. Ancak konuşulanları ve gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olasılıkları hatırlamakta fayda var:

  • iPhone 5C, iPhone 5'in teknik özelliklerine sahip olacak.
  • Kasası iPhone 3G ve 3Gs gibi seramik-polikarbon alaşımından oluşmakta.
  • Telefon, iPhone 5'in yerini alacak. Yani iPhone 5C ile birlikte iPhone 5'in üretimine son verilecek.
  • iPhone 5C, Apple'ın özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayacak.
  • Telefonun kontratsız satış fiyatı 450-500 dolar bandında olacak (16 ya da 32GB'lık giriş modeli için)
  • 20 Eylül'de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın başı çektiği ülkelerde satışa sunulacak.
Mavi, sarı, yeşil, beyaz... Renkli iPhone 5C'ler hazır, Çin'den yola çıkıyor
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Obsidian 6 yıl en beğenilen giogo
giogo

Apple gerçekten çizgisini bozdu.

Bir firmanın genel özellikleri vardır ve bu özellikler hiçbir zaman değişmez.Örneğin mercedes.En ucuz arabasınıda alsanız kalitesini ve sağlamlığını belli eder.Örneğin hyundai.En pahalı arabasınıda alsanız çok kaliteli olmadığını belli eder.

Apple eskiden üst düzeye oynayan her zaman kaliteye önem veren bir firmaydı.Ama sonra iphone 4S ten sonra dandikleşen kasayla iphone 5.Retina ekranıyla nâm salan ipad 3 ten sonra retinasız alt segment için ipad mini.Birde şimdi İphone 5c saçmalığı.

Apple steve jobs döneminde çıkarttığı yeni ürün her zaman bir öncekinden üstün olurdu.Ama görünen o ki artık tam tersi olucak

Mercedes- Hyundai örneği kötü olmuş. Mercedes 1.6 motor kullanmasıyla o da bozmuştur. Zira 1.6 motor mercedesler (A, B ve C serilerinde bolca var) Renault motoru ile üretilmektedir. Keza 1.6 BMW'lerde de Peugeot ve Citroen motoru vardır. Yani bunların tasarım ve mühendisliğini Mercedes yapsa da motoru sonuçta Renault'dur, Peugeot'dur. Peki Mercedes ve BMW bunları neden yapıyor? Orta gelirli kişiler de Mercedes ve BMW alsın, sonuçta kendilerinin karı artsın diye. Apple'ın yaptığı da budur. Samsung S3 Mini alan adam onun yerine Iphone 5C tercih edebilir pekala.
giogoApple gerçekten çizgisini bozdu.Bir firmanın genel özellikleri vardır ve bu özellikler hiçbir zaman değişmez.Örneğin mer...
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6 Yanıt Yanıtla +52
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giogo 6 yıl
Apple gerçekten çizgisini bozdu.

Bir firmanın genel özellikleri vardır ve bu özellikler hiçbir zaman değişmez.Örneğin mercedes.En ucuz arabasınıda alsanız kalitesini ve sağlamlığını belli eder.Örneğin hyundai.En pahalı arabasınıda alsanız çok kaliteli olmadığını belli eder.

Apple eskiden üst düzeye oynayan her zaman kaliteye önem veren bir firmaydı.Ama sonra iphone 4S ten sonra dandikleşen kasayla iphone 5.Retina ekranıyla nâm salan ipad 3 ten sonra retinasız alt segment için ipad mini.Birde şimdi İphone 5c saçmalığı.

Apple steve jobs döneminde çıkarttığı yeni ürün her zaman bir öncekinden üstün olurdu.Ama görünen o ki artık tam tersi olucak
Apple gerçekten çizgisini bozdu.Bir firmanın genel özellikleri vardır ve bu özellikler hiçbir zaman değişmez.Örneğin mercedes.En ucuz arabasınıda als...
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7 Yanıt Yanıtla +42
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OKAMI 6 yıl
Oyyysss JanJan li birde :D
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1 Yanıt Yanıtla +21
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Bu ne abi rezalet
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pckobat_78 6 yıl
Teknik özellik olarak 5 ile aynı ise sizce 699 tl gibi bir rakam mantıklı mı? Biraz mantıklı düşünün kasa maliyetleri düşürülmüş sadece eğer haberdeki gibiyse tabi. Kasada satış fiyatını yarı yarıya düşürse 1000tl ki bence bir hayal bu rakam. 1299-1499 tarzı bir fiyatı olur...
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tıbbiyetsiztıpçı 6 yıl
iPhone 5C, Apple'ın özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Adamlar bence zaten ekonomisi gelişmekte olan alma hevesi olan ülkeler için yapmış
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grezimonk 6 yıl tıbbiyetsiztıpçı
x hasan x

iPhone 5C, Apple'ın özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Adamlar bence zaten ekonomisi gelişmekte olan alma hevesi olan ülkeler için yapmış


haberlerde iPHONE 5C'nini çalmaya çalışanı durdurmaya çalışınca hırsız kafasını kesti... gibi haberlere daha çok denk geliriz... tebrikler Apple gizli bir iç savaş sağladın...
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DH Misafiri 6 yıl
Bence yapılan hamle gayet stratejik ve mantıklı . Fiyat açısından tek bi kesim yerıne genele veya daha fazla alana hıtap etmek kullanımı artırma acısından guzel bı dusunce. 5 in kaldırılması ve 5 c nin pıyasaya surulmesı 4 ve 4 s kullanıcılarınıda 5c ye yoneltıcektır dıye dusunuyorum. Otomobıllerden ornek vermeye hıc gerek yok. Halk ıkı sey ıster Kalıtelı ama ucuz olsun . Bence ıkı şıkda 5 c de var . Umulandan fazla bir satış olmasını beklıyorum .
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bluebest 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence yapılan hamle gayet stratejik ve mantıklı . Fiyat açısından tek bi kesim yerıne genele veya daha fazla alana hıtap etmek kullanımı artırma acısından guzel bı dusunce. 5 in kaldırılması ve 5 c nin pıyasaya surulmesı 4 ve 4 s kullanıcılarınıda 5c ye yoneltıcektır dıye dusunuyorum. Otomobıllerden ornek vermeye hıc gerek yok. Halk ıkı sey ıster Kalıtelı ama ucuz olsun . Bence ıkı şıkda 5 c de var . Umulandan fazla bir satış olmasını beklıyorum .

Aslında bence de doğru bir hamle, uygun fiyata (tabi kime göre neye göre uygun orası tartışılır) daha fazla insan güçlü bir donanımla en iyi ios deneyimini yaşayabilecek.
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DraGonS 6 yıl
Nokia Lumia çakması olmuş arka taraftaki renkler.
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Tristan Tzara 6 yıl
böyle saçma kutu tasarımı olamaz. sanki pazardan oyuncak telefon aliyoruz gibi. fake
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Persona Grata 6 yıl
Apple sıradanlaşmıştır artık. Gözümde diğer firmalardan bir farkı kalmadı. Telefon diye piyasaya sunacağı bu alet ise tam bir fiyasko.
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grezimonk 6 yıl
Naylon Leğen plastiğinden iPHONE 5C yapmışlar şarjda jarpmaz artık... ama 1500TL ve üzeri fiyata satarlar... ucuza satmazlar...
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vamp 6 yıl
Minimum 1500 TL olur
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sdbz 6 yıl
giogo
Apple gerçekten çizgisini bozdu. Bir firmanın genel özellikleri vardır ve bu özellikler hiçbir zaman değişmez.Örneğin mercedes.En ucuz arabasınıda alsanız kalitesini ve sağlamlığını belli eder.Örneğin hyundai.En pahalı arabasınıda alsanız çok kaliteli olmadığını belli eder. Apple eskiden üst düzeye oynayan her zaman kaliteye önem veren bir firmaydı.Ama sonra iphone 4S ten sonra dandikleşen kasayla iphone 5.Retina ekranıyla nâm salan ipad 3 ten sonra retinasız alt segment için ipad mini.Birde şimdi İphone 5c saçmalığı. Apple steve jobs döneminde çıkarttığı yeni ürün her zaman bir öncekinden üstün olurdu.Ama görünen o ki artık tam tersi olucak

Ben de alıntılayayım bari :P
Apple müşteri kitlesi bellidir, pazarın büyümesi gibi bir durum yok. Öyleyse Apple daha geniş pazar yelpazesine yönelmek istiyor, siz elinizdeki "elit" ürünle diğer insanlardan daha fazla prestij sahibi olduğunuz hissine kapılıp bunun size has olmasını bekleyebilirsiniz ama 935 milyon hisse sahibi gelirin artması için baskı yapıyor, bu baskıyı gören Apple mecburen Samsung'un yolundan gidecek...
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DH Misafiri 6 yıl
İyi her şey hoş ama 10 eylül kesin tarih mi ki ayrıca değişik renklerin olması güzel olur her zaman ama ülkemizde öyle ucuz hesaplı olacağını sanmıyorum yine ilk etapta 2000 liradan getirir bazı aç güzlü siteler
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