Mavi, sarı, yeşil, beyaz... Renkli iPhone 5C'ler hazır, Çin'den yola çıkıyor

Apple'ın 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikle 7.nesil iPhone'la birlikte lanse edeceği yeni iPhone modeli iPhone 5C, Çin'den yola çıkıyor.

Uzunca bir süre gerçek olup olmadığı merak edilen ancak sonunda belirsizliğin ortadan kalktığı iPhone 5C'nin yeni sızan fotoğraflarında telefonun sarı, beyaz ve mavi renkli modelleri kutu içerisinde, sevkiyata hazır halde görünüyor. iPhone 5C'nin kutusu tasarım itibariyle iPod'ların kutusuyla paralellik gösterirken; iPhone 5C'de temsili ana ekran duvarkağıdı, kasa rengiyle aynı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Bu fotoğraflardan farklı olarak ise C Technology'nin paylaştığı fotoğrafta ise iPhone 5C'nin yeşil renkli modeli yer alıyor. Ancak yukarıdaki fotoğraflardan farklı olarak alttaki fotoğrafta telefonun üzerinde temsili ana ekran duvar kağıdı yer almıyor olması akıllarda soru işareti bırakmıyor değil.

iPhone 5C'nin ne gibi bir cihaz olacağını gelecek hafta en doğru şekilde öğreneceğiz. Ancak konuşulanları ve gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olasılıkları hatırlamakta fayda var:

iPhone 5C, iPhone 5'in teknik özelliklerine sahip olacak.

Kasası iPhone 3G ve 3Gs gibi seramik-polikarbon alaşımından oluşmakta.

Telefon, iPhone 5'in yerini alacak. Yani iPhone 5C ile birlikte iPhone 5'in üretimine son verilecek.

iPhone 5C, Apple'ın özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Telefonun kontratsız satış fiyatı 450-500 dolar bandında olacak (16 ya da 32GB'lık giriş modeli için)

20 Eylül'de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın başı çektiği ülkelerde satışa sunulacak.