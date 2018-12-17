McAfee yine satılıyor

Sektörün ilk ticari anti-virüs yazılımı olarak piyasaya sürülen ve kurucusu John McAfee’ye şöhret kazandıran McAfee bir türlü istikrarı yakalayamadı. 2011 yılında Intel tarafından satın alınan platform sonraki müşterisini bekliyor.

Kökeni çok eski

John McAfee tarafından kurulan ve sonrasında McAfee Associates şirketi tarafından yönetilen McAfee, 2011 yılında 7.7 milyon dolar karşılığında Intel tarafından satın alınmıştı. 2014 yılında da Intel Security adıyla entegrasyon sağlanmıştı.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın"

2016 yılında ise TGP Capital firması 4.2 milyar dolar ile Intel Security bölümüne ortak oldu ve ismi de yeniden McAfee olarak değiştirildi. Bir iştirak olarak faaliyet göstermeye başlayan McAfee’ye daha sonra Thoma Bravo firması yüzde 49 hisse ile ortak olmuştu.

Şimdi Intel’in McAfee’yi tamamen Thoma Bravo’ya satmayı planladığı ifade ediliyor. Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe oldukça hareketli. McAfee’nin yarı hissesi yanında kısa süre önce 2.1 milyar dolara Imperva Inc ve 950 milyon dolara Veracode firmalarını satın almıştı. Hatta bir ara Symantec ile de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Eğer devir işlemi gerçekleşirse Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe en önemli firmalardan birisi haline gelecek. Şimdilik satın alma bedeli hakkında bir bilgi yok.