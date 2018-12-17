McAfee yine satılıyor

Sektörün ilk ticari anti-virüs yazılımı olarak piyasaya sürülen ve kurucusu John McAfee’ye şöhret kazandıran McAfee bir türlü istikrarı yakalayamadı. 2011 yılında Intel tarafından satın alınan platform sonraki müşterisini bekliyor.
Kökeni çok eski
John McAfee tarafından kurulan ve sonrasında McAfee Associates şirketi tarafından yönetilen McAfee, 2011 yılında 7.7 milyon dolar karşılığında Intel tarafından satın alınmıştı. 2014 yılında da Intel Security adıyla entegrasyon sağlanmıştı.Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın"
2016 yılında ise TGP Capital firması 4.2 milyar dolar ile Intel Security bölümüne ortak oldu ve ismi de yeniden McAfee olarak değiştirildi. Bir iştirak olarak faaliyet göstermeye başlayan McAfee’ye daha sonra Thoma Bravo firması yüzde 49 hisse ile ortak olmuştu.
Şimdi Intel’in McAfee’yi tamamen Thoma Bravo’ya satmayı planladığı ifade ediliyor. Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe oldukça hareketli. McAfee’nin yarı hissesi yanında kısa süre önce 2.1 milyar dolara Imperva Inc ve 950 milyon dolara Veracode firmalarını satın almıştı. Hatta bir ara Symantec ile de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
Eğer devir işlemi gerçekleşirse Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe en önemli firmalardan birisi haline gelecek. Şimdilik satın alma bedeli hakkında bir bilgi yok.
https://www.reuters.com/article/us-sprint-corp-m-a-t-mobile-huawei-exclu/exclusive-t-mobile-sprint-see-huawei-shun-clinching-u-s-deal-sources-idUSKBN1OD2HO Yorum Yaz Paylaş Tweetle
John McAfee, sanal paraların güçlü bir savunucusu olarak biliniyor. Gerek Bitcoin gerekse diğer altkoinlere yüklü yatırım yapan başarılı iş adamı, Bitcoin ile ilgili girdiği "Bir Bitcoin 2020 yılının sonlarında 1 milyon dolar olmazsa bir televizyon kanalında kendi cinsel organımı kesip yiyeceğim" iddiası ile tekrar gündemde.
McAfee ilk olarak Temmuz 2017'de Twitter hesabında kendisine yöneltilen "Bir Bitcoin üç yıl içerisinde 500 bin dolar olacak mı?" sorusuna verdiği "Eğer olmazsa televizyona çıkıp cinsel organımı kesip yiyeceğim" şeklinde yanıt vererek ses getirmişti
Her türlü sistemi yoran Mcafee nerede şu an kullandığım Antivirus Plus nerede. İnanılmaz memnunum ilk defa bir Antivirus yazılımından. F Secure ile.
Ayrıca Mcafee antivirüs yazılımından ziyade ücretsiz dağıtımı yapılan Stinger yazılımı ile ünlü olmuştur umarım Mcafee'ye laf atan arkadaşlar bu güvenlik yazılımının kulvarındaki çoğu çözümden daha başarılı olduğunu biliyordur. Aynısını Trend Micro - Hijackthis ilişkisi hakkında da söyleyebilirim.
İstediğin telefonu seçiyorsun, alıyorlar. Haa 1200 Euroluk cihaz istiyorsan, 200 Euro ben veririm diyorsan ona da olur diyorlar.
Hatta belki okuyordur da cevap bile yazabilir.
John McAfee diyince ben, sapkın kişilikli, sahip olduğu o kazandığı servetle silahlı çete kurup, polise rüşvet vermek den tut da uyuşturucu vb ilaç sektörün de o paraları çarçur etmiş,Amerika başkan adaylığın dan tut da adam öldürmeye kadar varan rezil bir yaşam aklıma geliyor.
Netflix de McAfee ile ilgili belgeseli izle ve gör.
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