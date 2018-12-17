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McAfee yine satılıyor

İlk ticari güvenlik yazılımı olarak kabul edilen McAfee, 7 yıllık Intel macerasının ardından yeniden el değiştiriyor. Thoma Bravo tüm hisseleri almak için Intel ile görüşmelere başladı.
5 ay
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Sektörün ilk ticari anti-virüs yazılımı olarak piyasaya sürülen ve kurucusu John McAfee’ye şöhret kazandıran McAfee bir türlü istikrarı yakalayamadı. 2011 yılında Intel tarafından satın alınan platform sonraki müşterisini bekliyor.

Kökeni çok eski

John McAfee tarafından kurulan ve sonrasında McAfee Associates şirketi tarafından yönetilen McAfee, 2011 yılında 7.7 milyon dolar karşılığında Intel tarafından satın alınmıştı. 2014 yılında da Intel Security adıyla entegrasyon sağlanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın"

2016 yılında ise TGP Capital firması 4.2 milyar dolar ile Intel Security bölümüne ortak oldu ve ismi de yeniden McAfee olarak değiştirildi. Bir iştirak olarak faaliyet göstermeye başlayan McAfee’ye daha sonra Thoma Bravo firması yüzde 49 hisse ile ortak olmuştu.

Şimdi Intel’in McAfee’yi tamamen Thoma Bravo’ya satmayı planladığı ifade ediliyor. Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe oldukça hareketli. McAfee’nin yarı hissesi yanında kısa süre önce 2.1 milyar dolara Imperva Inc ve 950 milyon dolara Veracode firmalarını satın almıştı. Hatta bir ara Symantec ile de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Eğer devir işlemi gerçekleşirse Thoma Bravo güvenlik yazılımları sektöründe en önemli firmalardan birisi haline gelecek. Şimdilik satın alma bedeli hakkında bir bilgi yok.

 

https://www.reuters.com/article/us-sprint-corp-m-a-t-mobile-huawei-exclu/exclusive-t-mobile-sprint-see-huawei-shun-clinching-u-s-deal-sources-idUSKBN1OD2HO Yorum Yaz
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StaatSanWalt 5 ay en beğenilen
Vallahi mcafee şu diğer uygulamaların yanında "abi bende kaynak yapayım beni de yükle" politikasından vazgeçmediği sürece kimse onu kullanmaz.
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OverClocK1ng 5 ay
McAfee, 2008 lerde falan o kadar iyiydi ki anlatamam. Müthiş güzel çalışıyordu. Kullandığım en iyi virüs programı oydu...
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yankizulu 5 ay
Bu adam parası ile coin alacak nispeten alım zamanları olduğunu düşünüyordur.
John McAfee, sanal paraların güçlü bir savunucusu olarak biliniyor. Gerek Bitcoin gerekse diğer altkoinlere yüklü yatırım yapan başarılı iş adamı, Bitcoin ile ilgili girdiği "Bir Bitcoin 2020 yılının sonlarında 1 milyon dolar olmazsa bir televizyon kanalında kendi cinsel organımı kesip yiyeceğim" iddiası ile tekrar gündemde.

McAfee ilk olarak Temmuz 2017'de Twitter hesabında kendisine yöneltilen "Bir Bitcoin üç yıl içerisinde 500 bin dolar olacak mı?" sorusuna verdiği "Eğer olmazsa televizyona çıkıp cinsel organımı kesip yiyeceğim" şeklinde yanıt vererek ses getirmişti
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The Hollow 5 ay
İlginç. McAfee'nin kurumsal alanda ki satışları oldukça iyi görünüyordu. Thoma Bravo şirketini hiç duymamıştım. CIA, NSA gibi istihbarat kurumları son yıllar da siber güvenlik şirketlerine çok fazla yatırım yapıyor. Devletlerin ve şirketlerin bu konu da dikkatli olmaları lazım.
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Piêr Dé Sans 5 ay The Hollow
Belli bir kapasiteye kadar halen kurumsal alanda mcafee iyi zaten. Yönetimi her ne kadar diğer firmalar kadar rahat ve detaylı olmasa da.
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ozgurrdunya 5 ay
Alacağımızı aldık birazda başkaları alsın yazılımı satılıyor denilse daha iyiydi.
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High Sierra 5 ay
Mcafee eski Mcafee değil. En azından genel yazılım performansı olarak.
Her türlü sistemi yoran Mcafee nerede şu an kullandığım Antivirus Plus nerede. İnanılmaz memnunum ilk defa bir Antivirus yazılımından. F Secure ile.
Ayrıca Mcafee antivirüs yazılımından ziyade ücretsiz dağıtımı yapılan Stinger yazılımı ile ünlü olmuştur umarım Mcafee'ye laf atan arkadaşlar bu güvenlik yazılımının kulvarındaki çoğu çözümden daha başarılı olduğunu biliyordur. Aynısını Trend Micro - Hijackthis ilişkisi hakkında da söyleyebilirim.
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OverClocK1ng 5 ay High Sierra
En yakın arkadaşım F-Secure da çalışıyor. Firma olarak da güzel. 2 senede bir 1000 Euro ya kadar cep telefonu hediye etmelerini hoş buluyorum.
İstediğin telefonu seçiyorsun, alıyorlar. Haa 1200 Euroluk cihaz istiyorsan, 200 Euro ben veririm diyorsan ona da olur diyorlar.
Hatta belki okuyordur da cevap bile yazabilir.
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Ussuz 5 ay
Kendisi virüs gibi bir yazılım kim ne yapsın bu dandirik yazılımı
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yorumculuklar 5 ay
Üreticilerle anlaşma yapılarak önyüklü gelen bir uygulama genelde zaten, bilmeyen de silemiyor. Milletin verisini çalmak isteye satıyorlar, programın amacı bu zaten.
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CWaRRioR 5 ay
John McAfee deyince aklıma crypto paralar geliyor artık. Adam crypto para piyasasını manipüle ederek onca yıllık emeğinden çok daha fazlasını kazanmıştır.
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MaSSive 5 ay CWaRRioR
Senin ki yine iyi,
John McAfee diyince ben, sapkın kişilikli, sahip olduğu o kazandığı servetle silahlı çete kurup, polise rüşvet vermek den tut da uyuşturucu vb ilaç sektörün de o paraları çarçur etmiş,Amerika başkan adaylığın dan tut da adam öldürmeye kadar varan rezil bir yaşam aklıma geliyor.
Netflix de McAfee ile ilgili belgeseli izle ve gör.
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StaatSanWalt 5 ay en beğenilen
Vallahi mcafee şu diğer uygulamaların yanında "abi bende kaynak yapayım beni de yükle" politikasından vazgeçmediği sürece kimse onu kullanmaz.
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