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Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın

Uzun süreli fare kullanımında bilek veya kol ağrısı yaşıyorsanız Flashe Gaming Glove ürünü tıbbi anlamda probleminizi gidermeye geliyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
17b
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32
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın

Oyuncu klavyesi, oyuncu faresi, oyuncu kasası, oyuncu masası, oyuncu koltuğu derken yeni bir kategoriye daha merhaba demek üzereyiz. Dünyanın ilk oyuncu eldiveni satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Flashe Gaming Glove özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar oyunları bugün uzun sürelerimizi ayırdığımız faaliyetlerden birisi haline geldi. Espor organizasyonları ile birlikte artık bu işi zevkten ziyade para kazanmak için yapan bir kitle de ortaya çıktı.

Klavye ve fare ile oyun oynamak elbette vücudun doğal haline ters bir davranış. Sürekli fareyi kontrol etmek ve oyun tuşlarına basmak kolların anormal pozisyonlarda uzun süre kalmasına sebep oluyor. Bu nedenle bileklerde veya kolda veya omuzda baskı sonucu ağrılar ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin"

Oskar Ödmark adlı girişimci 2014 yılında geçirdiği omuz rahatsızlığı sonrası uzun bir süre kas destekleyici bandaj kullanmak zorunda kalmış. Kan akışını düzenleyen ve kas baskısını azaltan bandaj kol ağrılarına karşı bir proje aklına getirmiş.

Flashe Gaming Glove adı verilen kol aksesuarı birden fazla bileşeni bir araya getiriyor ve geçtiğimiz aylarda İsveç’te patenti alınmış. Oyuncu eldiveni sadece kolu değil ilgili diğer yapıları da korumayı amaçlıyor.

 

Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın
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Oyuncu eldiveni temel olarak kas bandajından oluşuyor. Bandaj oyun süresince kan akışını düzenleyerek ve kas baskısını azaltarak yorgunluğun önüne geçiyor. İkinci bileşen bileği rahatlatan bir alt katman. Bileği kavrayan bu katmanın alt kısmı teflondan yani farelerin alt kısmında sürtünmeyi azaltan malzemeden yapılmış. Böylece fare kullanırken hassasiyetten bir şey kaybetmiyorsunuz.

Üçüncü bileşen hemen bileğin altına yerleşen bir parça. Bu parça bileği biraz kaldırarak fareyi tam düz bir açıda kullanmanızı sağlıyor. Böylece bilek yorgunluğu önlenmiş oluyor. Dördüncü bileşen ise dönüş desteği. Fareyi daha kontrollü bir şekilde kullanmanızı sağlayan dönüş desteği oyuncu ekipmanlarında ilk kez yer alıyor.

Dışarıdan bakıldığında kolun atel ile desteklenmiş hali gibi görünüyor. Bununla birlikte Kickstarter projesi kısa sürede büyük ilgi gördü ve ihtiyaç olan desteğin 4 katı bağış toplandı. 60$ başlangıç fiyatı olan oyuncu eldiveni Şubat ayında dağıtıma başlayacak.

 

https://wccftech.com/performance-enhancing-gaming-glove/ Yorum Yaz
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general4242 5 ay en beğenilen
Oyuncu donu cok yakında sidik haznesi ile hizmetinizde
1 Yanıt Yanıtla +46
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Sedat. 5 ay
Aptal okşayan işler.. Neyse arkadaşlar gidiyorsunuz en yakın eczaneye ve " bana dirsek ve bilek destekli incinmelerde kullanılan eldiven tarzi bişey lazım" diyorsunuz, eğer anlamazsa tamda bu fotoğrafi gösterin şiipp diye anlar ve size bu ürünün Aynısını verir, sonrada gelip evde kullanmaya başlıyorsunuz. Fiyatlarıda 30 40 lira bişey.. Bu bandajlari 2 senedir aralıklı olarak kullanıyorum ve nispeten memnunum tavsiyede ederim..

Boktan boktan şeylerin başına "oyuncu" ismini çaktın mi alan eşşekte çok olunca millet köşeyi böyle böyle dönüyor işte.. Zaten konudaki haberdeki adamda benim dediğimi yapmış..

"Oskar Ödmark adlı girişimci 2014 yılında geçirdiği omuz rahatsızlığı sonrası uzun bir süre kas destekleyici bandaj kullanmak zorunda kalmış. Kan akışını düzenleyen ve kas baskısını azaltan bandaj kol ağrılarına karşı bir proje aklına getirmiş."

Dedigim gibi gidin bir eczaneye veya medikalci bi yere dediğimi söyleyin ellerinde bahsini ettiğim gibi bir ürün varsa kiii VAR, alin keyfinize bakın.. Gittiğiniz eczanede veya medikalcide yoksa illa ki bi başkasında ya vardır yada size getirtir..
Aptal okşayan işler.. Neyse arkadaşlar gidiyorsunuz en yakın eczaneye ve " bana dirsek ve bilek destekli incinmelerde kullanılan eldiven tarzi bişey lazım" diy...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Oathbreaker. 5 ay
Işıklı mı
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1 Avatar
cabriyo 5 ay
e-sporu ilk başta destekliyortdum ne güzel profesyonelleşiyor oyun oynamak diyordum. sonra dedim bu insanı aldatmaca çünkü e-spor dediğin aslında spor değil. çünkü sadece koltukta oturuyorsun. hatta sağlığa zararlı falan. şimdi ise düşünüyorum boks ta millet birbirini dövüyor adına spor deniyor. şimdi ise kim ne hali varsa görsün diyorum. sağlığa zararlı aktiviteye spor denmemeli.
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xxlor 5 ay
Aklıma sürekli dizi geldi .
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Nerevarine 5 ay
Işıklı olursa alırız.
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vesaire86 5 ay
Önüne oyuncu yazınca 5 katına alan enayiler olunca her şeyin önüne oyuncu yazıp satmak moda oldu. Yoksa Frisby, hiper, Everest gibi kalitesiz markanın mouse ona kimse o parayı vermezdi. İki ışık iki yazı şekil oldu fiyatı 3 katı..
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CWaRRioR 5 ay
Herkese gereksiz gelmiş ama bileğinden ya da dirseğinden sıkıntı yaşayan insanlar için iyi olabilir. Misal oyuncu olup karpal tünel rahatsızlığı olanlar...
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Tommy Shelby 5 ay
Buna para veren çıkar mı
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Bay Robot 5 ay
RGB olsun ahirette kollarımızın ışıldayacağı şekilde oyun oynarken ışıldasın...
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kymelria 5 ay
Medikalcilerde kesin vardır benzeri
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Seyrim 5 ay
Tulum yapsınlar direkt..
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birvarmışbiryokmuş 5 ay
Disko ışıklı modeli yoksa oyuncu ekipmanı sayılmaz
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