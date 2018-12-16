Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın

Oyuncu klavyesi, oyuncu faresi, oyuncu kasası, oyuncu masası, oyuncu koltuğu derken yeni bir kategoriye daha merhaba demek üzereyiz. Dünyanın ilk oyuncu eldiveni satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Flashe Gaming Glove özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar oyunları bugün uzun sürelerimizi ayırdığımız faaliyetlerden birisi haline geldi. Espor organizasyonları ile birlikte artık bu işi zevkten ziyade para kazanmak için yapan bir kitle de ortaya çıktı.

Klavye ve fare ile oyun oynamak elbette vücudun doğal haline ters bir davranış. Sürekli fareyi kontrol etmek ve oyun tuşlarına basmak kolların anormal pozisyonlarda uzun süre kalmasına sebep oluyor. Bu nedenle bileklerde veya kolda veya omuzda baskı sonucu ağrılar ortaya çıkıyor.

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Oskar Ödmark adlı girişimci 2014 yılında geçirdiği omuz rahatsızlığı sonrası uzun bir süre kas destekleyici bandaj kullanmak zorunda kalmış. Kan akışını düzenleyen ve kas baskısını azaltan bandaj kol ağrılarına karşı bir proje aklına getirmiş.

Flashe Gaming Glove adı verilen kol aksesuarı birden fazla bileşeni bir araya getiriyor ve geçtiğimiz aylarda İsveç’te patenti alınmış. Oyuncu eldiveni sadece kolu değil ilgili diğer yapıları da korumayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör

Oyuncu eldiveni temel olarak kas bandajından oluşuyor. Bandaj oyun süresince kan akışını düzenleyerek ve kas baskısını azaltarak yorgunluğun önüne geçiyor. İkinci bileşen bileği rahatlatan bir alt katman. Bileği kavrayan bu katmanın alt kısmı teflondan yani farelerin alt kısmında sürtünmeyi azaltan malzemeden yapılmış. Böylece fare kullanırken hassasiyetten bir şey kaybetmiyorsunuz.

Üçüncü bileşen hemen bileğin altına yerleşen bir parça. Bu parça bileği biraz kaldırarak fareyi tam düz bir açıda kullanmanızı sağlıyor. Böylece bilek yorgunluğu önlenmiş oluyor. Dördüncü bileşen ise dönüş desteği. Fareyi daha kontrollü bir şekilde kullanmanızı sağlayan dönüş desteği oyuncu ekipmanlarında ilk kez yer alıyor.

Dışarıdan bakıldığında kolun atel ile desteklenmiş hali gibi görünüyor. Bununla birlikte Kickstarter projesi kısa sürede büyük ilgi gördü ve ihtiyaç olan desteğin 4 katı bağış toplandı. 60$ başlangıç fiyatı olan oyuncu eldiveni Şubat ayında dağıtıma başlayacak.