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McAfee’nin ürün portföyü güçlendi

McAfee sahip olduğu güvenlik yazılımlarını Anti-zararlı yazılım motoruna taşıdı. Bu yazılımın davranışsal analiz ve makine öğrenimi gibi yenilikçi altyapısı bulunuyor.
1 yıl
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Anti Virus
Yusuf Akbaş
Yazar
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McAfee’nin ürün portföyü güçlendi
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Güvenlik çözümleri ile öne çıkan firmalardan McAfee’nin yazılımları yenilendi. Gelişmiş tehditlerle mücadele için yeni nesil özellikler ile güçlendirildi. Anti-zararlı yazılım motoru üzerine inşa edilen ürünler, davranışsal analiz ve makine öğrenimi gibi günümüz teknolojilerini kullanıyor.
Yeni nesil Anti-zararlı yazılım motoru McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security, McAfee Total Protection ve McAfee LiveSafe ürünlerini kapsıyor.

Nesnelerin internetinin yaygınlaşması ile birlikte evdeki cihazların korunması da önemli bir detay haline geldi. Bu konuda McAfee üç yeni inovatif çözüm sunuyor: McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family ve McAfee Safe Connect.

McAfee yeni ürün portföyünde öne çıkan temel özellikler:

Güçlü Anti-Zararlı Yazılım: McAfee, gelişmiş güvenlik sağlarken cihaz performansını da artırmayı başaran yeni nesil anti-zararlı yazılım motorunu geliştirmek üzere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu anti-zararlı yazılım motorunun etkinliği hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinde yapılan AV-Test ve AV Comparatives testlerince de kanıtlanmış bulunuyor.

Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü: McAfee’nin yeni ürün portföyü hem Windows hem de Mac tabanlı bilgisayarlarla uyumlu tamamen yenilenmiş bir arayüze sahip. Yazılımın boyutunun küçültülmesi sayesinde de hem daha hızlı çalışıyor, hem de çok daha kısa zamanda indirilebiliyor.

Android Tabanlı İyileştirme:

McAfee Secure Home Platform; Nesnelerin İnterneti cihazları (IoT) ve uygulamaları da dahil olmak üzere ev ağına bağlı cihazların, ağ yönlendirici seviyesinde tüm tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur. Bu ürün, mobil bir uygulama ile kolay bir şekilde yönetilebilen, gerçek zamanlı uyarı sağlayan, cihaz bloke etme, ebeveyn kontrolü gibi esnek güvenlik özelliklerine sahip.

McAfee Safe Family; ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyada güvenli olmayan içeriklerden korunmasını sağlamak üzere geliştirildi. Bu çözüm, uygulama ve web kullanımı takip özellikleri, cihazlar ve uygulamalar üzerinden zaman kontrolü, lokasyon takip gibi pek çok yenilikçi özelliğe sahip.

McAfee Safe Connect; yüksek seviyede şifreleme ile güvenli bir internet bağlantısı sağlar, böylece hassas bilgilerin korunması için güçlü bir çözüm sunar.


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myhotyro 1 yıl
Herkes saçma sapan birşeyler yazma peşinde. Son yıllarda MacOS'a Windows'dan daha ciddi virüsler bulaşmakta. MacOS kullanımı arttıkça açıkları belki artmıyor ama açıkların bilinirliği artıyor. Özetle MacOS'da Windows gibi ayağa düştü, çok insan kullanıyor. Dolayısı ile çok fazla kötü niyetli insana da hedef oluyor.
Linux iyi güzel ama son kullanıcının kullanabildiği bir sistem değil. Birçok konuda developerların bile kullanabildiği bir sistem değil.
Windows'u sadece oyuncular kullanmıyor. Mac alanların çoğu da makineye ikinci sistem olarak Windows kuruyor. Hatta önemli bir kesimi MacOS'u silip sadece Windows kuruyor.
Ortada bir gerçek var ve hiçbir sistemin üreticisi babamızın oğlu değil. Saçmalayarak da sevdiğimiz sistemlere bir katkımız olması mümkün değil. Linux'u çok seven Windows kadar kolay kullanılabilen ve aynı kalitede uygulama desteğine sahip olabilmesi için çaba harcasın. Yoksa klavye başında saçmalayarak ancak kendi kalitesini! ortaya koyar.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Şimdiii pek bilemeyeceğim MCAFEE ile kötü anılarım var :D win32.heur adlı trojani buluyordu silemiyordu ve daha niceleri... Fakat bu av'nin internette gezerken web kalkanı ve ağ kalkanı gayet sağlam yani solucan felan yerseniz anında durduruyor ama makinaya bulaşan bir virüsü veya trojani silemiyor her taramadan sonra tekrar karşınıza çıkarıyor :D Kaspersky'ya bile güvenmem daha geçen aylarda ifşalandı labrotuvarlarında malware üretip piyasaya sallıyorlarmış CİA ifşa etti :D
Bitdefender , avira kralldır...
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Guest-F8946C419 1 yıl
Antivirüs ne? Mac OS kraldır.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Antivirüs ne? Mac OS kraldır.

Linux varken Windows'da , Mac OS'da çöp :P
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Codseus 1 yıl
Hepsi hikaye Eset kraldır.
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