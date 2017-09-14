McAfee’nin ürün portföyü güçlendi

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Güvenlik çözümleri ile öne çıkan firmalardan McAfee’nin yazılımları yenilendi. Gelişmiş tehditlerle mücadele için yeni nesil özellikler ile güçlendirildi. Anti-zararlı yazılım motoru üzerine inşa edilen ürünler, davranışsal analiz ve makine öğrenimi gibi günümüz teknolojilerini kullanıyor.

Yeni nesil Anti-zararlı yazılım motoru McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security, McAfee Total Protection ve McAfee LiveSafe ürünlerini kapsıyor.

Nesnelerin internetinin yaygınlaşması ile birlikte evdeki cihazların korunması da önemli bir detay haline geldi. Bu konuda McAfee üç yeni inovatif çözüm sunuyor: McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family ve McAfee Safe Connect.

McAfee yeni ürün portföyünde öne çıkan temel özellikler:

Güçlü Anti-Zararlı Yazılım: McAfee, gelişmiş güvenlik sağlarken cihaz performansını da artırmayı başaran yeni nesil anti-zararlı yazılım motorunu geliştirmek üzere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu anti-zararlı yazılım motorunun etkinliği hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinde yapılan AV-Test ve AV Comparatives testlerince de kanıtlanmış bulunuyor.

Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü: McAfee’nin yeni ürün portföyü hem Windows hem de Mac tabanlı bilgisayarlarla uyumlu tamamen yenilenmiş bir arayüze sahip. Yazılımın boyutunun küçültülmesi sayesinde de hem daha hızlı çalışıyor, hem de çok daha kısa zamanda indirilebiliyor.

Android Tabanlı İyileştirme:

McAfee Secure Home Platform; Nesnelerin İnterneti cihazları (IoT) ve uygulamaları da dahil olmak üzere ev ağına bağlı cihazların, ağ yönlendirici seviyesinde tüm tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur. Bu ürün, mobil bir uygulama ile kolay bir şekilde yönetilebilen, gerçek zamanlı uyarı sağlayan, cihaz bloke etme, ebeveyn kontrolü gibi esnek güvenlik özelliklerine sahip.

McAfee Safe Family; ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyada güvenli olmayan içeriklerden korunmasını sağlamak üzere geliştirildi. Bu çözüm, uygulama ve web kullanımı takip özellikleri, cihazlar ve uygulamalar üzerinden zaman kontrolü, lokasyon takip gibi pek çok yenilikçi özelliğe sahip.

McAfee Safe Connect; yüksek seviyede şifreleme ile güvenli bir internet bağlantısı sağlar, böylece hassas bilgilerin korunması için güçlü bir çözüm sunar.