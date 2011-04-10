MediaRange yeni SSD sürücülerini duyurdu

SSD depolama sürücüleri hızla yaygınlaşırken, yeni marka ve modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Almanya merkezli donanım üreticisi MediaRange, Pro serisi ikinci nesil SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda üç modelden oluşan ProSeries II ailesindeki tüm modellerde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongasına ve SandForce'un SF-1222 kontrolcüsüne yer veriliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler aynı zamanda NCQ ve TRIM desteği de sunuyorlar.

Okuma hızları 280MB/saniye, yazma hızları ise 270MB/saniye olarak açıklanan yeni sürücülerin rastgele okuma/yazma performansları ise 50,000 IOPS'a ulaşabiliyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve iki yıllık garanti ile sunulan sürücülerin fiyatları ise 60GB'lık model için 112 Avro, 120GB'lık model için 183,50 Avro ve 240GB'lık model için de 475 Avro.