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MediaRange yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD depolama sürücüleri hızla yaygınlaşırken, yeni marka ve modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Almanya merkezli donanım üreticisi MediaRange, Pro serisi ikinci nesil SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda üç modelden oluşan ProSeries II ailesindeki tüm modellerde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongasına ve SandForce'un SF-1222 kontrolcüsüne yer veriliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler aynı zamanda NCQ ve TRIM desteği de sunuyorlar.

Okuma hızları 280MB/saniye, yazma hızları ise 270MB/saniye olarak açıklanan yeni sürücülerin rastgele okuma/yazma performansları ise 50,000 IOPS'a ulaşabiliyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve iki yıllık garanti ile sunulan sürücülerin fiyatları ise 60GB'lık model için 112 Avro, 120GB'lık model için 183,50 Avro ve 240GB'lık model için de 475 Avro.


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KappadoKS 8 yıl
şimdilik usb 3.0 a devam
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
80gb tı 200 liraya kadar inmeden uçak olup seni uçuracak deseler gene almam
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Batuist 8 yıl
ncq teknolojisi ssdlerede mi girdi!! mekanik olarak çalışan disklerde bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlıyordukta ssdlerde nasıl çalışıyor bilen var mı?
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ring 8 yıl

Batuist

ncq teknolojisi ssdlerede mi girdi!! mekanik olarak çalışan disklerde bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlıyordukta ssdlerde nasıl çalışıyor bilen var mı?



merhaba ,

SSD lerde NCQ, NAND kanallar arasında paralel işleme olanak sağlıyor. Bunun da performansı arttırdığı söyleniyor. Ancak bazı formlarda yapılan kişisel testlerde bu performansın NCQ için uygulanan testlerdeki "block size" ve eş zamanlı çoklu işlemlere göre değişebileceği söyleniyor. Kapatıldığında daha hızlı olduğu testler de olmuş.

Sağlıcakla kalın
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Hakanonur 8 yıl
80gb ocz vertex2 aldim 360 tl ye tadindan yenmiyor whalla :-)
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orçotüsi5 8 yıl
Bu 50,000 IOPS kaç megabytedır arkadaşlar?


yani sormak istediğim; bu SDD` nin rastgele okuma hızı ne?
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abdulmusavvir 8 yıl
2 hafta önce burada sata2 256 GB, 399$ okuduk, birbirlerinden haberleri yok. 240a nasıl 475 avro ister, yorumsuz........
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emrebo 8 yıl
Şu SSD lerin maliyeti ne kadar oluyor çok merak ediyorum.Aslında yapılabilse piyasaya sürerim 240 gb likleri 300 TL den.Peynir ekmek gibi satarım valla
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UzmaN345 8 yıl
Dolar fiyatılı Türkiyeye girerse 200tl civarı 60gb birtane alıcam
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CRaFTY_35 8 yıl
Yeni markalarin piyasaya girip rekabeti kizistirmasi bizim yani kullanicilarin isine gelir.fiyatlar umarim en
Kisa zamanda ucuzlar iyice
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diemcizone 8 yıl
240GB'lık model için de 47 Avro FX57 Yazım yanlışı var düzeltirmisiniz?
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recaus 8 yıl
60 gb 112 euro 240 gb 47 euro mu :D:D:D
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