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MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi

Giyilebilir cihazlara ilgi arttıkça özel yongaların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Hali hazırda giyilebilir cihazlar için bazı çözümleri olan MediaTek yeni bir yonga ile karşımızda.
3 yıl
2,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi


Giyilebilir cihaz pazarının giderek büyümesi, yatırımın da aynı oranda artmasına neden oluyor. Geçmiş dönemlerde mevcut yonga setleri ile yetinmeyi tercih eden tasarımcılar, artık daha az enerji tüketen ve daha çok fonksiyon sunan yongalara yöneliyor. Samsung'un Bio-Processor yongasından sonra MediaTek de hepsi-bir-arada yongasını duyurdu.

MediaTek'in yeni MT2523 adındaki yongası, giyilebilir cihazlara yönelik ilk hepsi-bir-arada çözümü sunan paket sistemi olarak adlandırılıyor. Firma, bir giyilebilir cihazda ihtiyaç duyulacak her türlü bileşeni bir araya getirmiş. Yonga üzerinde Cortex-M4 tabanlı bir mikro kontrolcü, güç yönetim birimi, GPS, çift mod Bluetooth 4.0 modül ve MIPI destekli bir yüksek çözünürlükte ekran sürücüsü yer alıyor. 

MediaTek'in yeni çözümü, rakip çözümlere göre yüzde 41 daha az alan kaplıyor ve enerji tüketimi de nispeten daha az. Böylece fonksiyonel ancak uzun kullanım ömrü sunan giyilebilir cihazların da önü açılmış oluyor. Özellikle GPS yongası batarya tüketimine olumsuz etki eden bir bileşen. Yeni çözümde MediaTek bu sorunun önüne geçmiş gibi görünüyor. Ayrıca düşük maliyet çizgisini devam ettirirse, daha fazla akıllı saat modelinde GPS desteği görebileceğiz. 

Yeni çözümde ekran sürücüsü de ön plana çıkıyor zira yüksek çözünürlük ile 2D gerçek renk yeteneğinin yanında 1-bit renk indeksi sayesinde enerji tasarrufuna katkı yapıyor ve depolama belleğinden kazanıyor. Yani yeni nesil akıllı saatlerde daha renkli ve canlı ekranlar daha az güç tüketebilecek. MediaTek hali hazırda Aster platformu içerisinde de düşük güçte yongalar sunmaktaydı. MT2523 firmanın çalışmalarını bir adım öteye taşıyor. Yeni paket içerisinde sistem - SiP çözümü yılın ilk yarısında piyasada olacak.  

http://www.androidheadlines.com/2016/01/mediatek-announce-smartwatch-focused-mt2523-series-chips.html Yorum Yaz
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