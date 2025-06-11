MediaTek Dimensity 9500 beklenenden erken gelebilir

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Tam Boyutta Gör MediaTek'in yeni amiral gemisi yoanga seti Dimensity 9500'ün tanıtım tarihi beklenenden erken olabilir. Weibo platformunda yer alan Digital Chat Station isimli güvenilir kaynağa göre, MediaTek bir sonraki amiral gemisi işlemcisini Eylül sonunda tanıtacak.

Mobil dünyada Eylül ayı oldukça yoğun geçecek

MediaTek geçtimiğimiz sene Dimensity 9400'ü, Snapdragon 8 Elite'den iki hafta sonra Kasım ayının başında tanıtmıştı. Ancak bu sene her iki amiral gemisi işlemci de daha erken bir tarihte tanıtılacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite 2'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

MediaTek ve Qualcomm'un tanıtım tarihlerine paralel olarak Çinli üreticiler de amiral gemisi modellerinin duyurusunu gerçekleştiriyor. Bu nedenle, bu seneki Çinli premium telefonlar daha erken bir tarihte tanıtılabilir. Yeni iPhone modellerinin de benzer tarihlerde tanıtıldığı göz önüne alındığında, Eylül ayı mobil dünyada oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor.

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Dimensity 9500 beklenen özellikleri

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Dimensity 9500, TSMC’nin gelişmiş N3P (3nm) üretim süreciyle üretilecek ve tamamen büyük çekirdeklerden oluşan ARM çekirdek mimarisini temel alacak. Çekirdek yapılandırmasının 1 Travis çekirdeği, 3 Alto çekirdeği ve 4 Gelas çekirdeğinden oluştuğu, GPU'nun ise Immortalis Drage olduğu belirtiliyor. Sızıntılara göre Travis ve Alto, ARM'nin yaklaşan X9 neslinin bir parçası ve gelişmiş çoklu iş parçacığı performansı sunma iddasında olan"Scalable Matrix Extension"ı (Ölçeklenebilir Matris Uzantısı) destekliyor. Gelas'ın ise ARM'nin yeni nesil A7 serisi çekirdeği olduğu tahmin ediliyor.

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