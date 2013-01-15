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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek ve Wondermedia, giriş seviyesi tablet pazarında NVIDIA ve Qualcomm ile rekabete giriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde düşük bütçeli tablet pazarında MediaTek, Allwinner gibi uzakdoğulu işlemci tasarımcılarının ürünlerini barındıran modelleri sık sık görürken, Qualcomm Snapdragon S1 ailesine ait işlemci tasarımları da bu modellerde yer almaktaydı.

Ancak Nexus 7 modeli ile NVIDIA'nın da segmente dahil olması, uzakdoğulu tasarımcıların daha rekabetçi ürünler geliştirmesine neden oldu. Son olarak Acer Iconia B1 tablet modelinde çift çekirdekli MediaTek 8317T işlemcisi bulunurken, ASUS MeMO Pad modelinde ise VIA üretimi tek çekirdekli WM8950 işlemcisi kullanılıyor.

Cortex-A9 çekirdek mimarisini temel alan bu işlemciler 1080p video oynatma desteği ve orta düzey grafik birimleri sunuyor. 

Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre ASUS ve Acer'ın düşük bütçeli tabletlerindeki işlemci seçimi, diğer firmalar için de ön ayak olacak ve bu iki işlemci tasarımcısı, NVIDIA ile Qualcomm'un üzerinde rekabetçi bir baskı oluşturacak. MediaTek ve VIA'nın daha ucuz üretim maliyetleri, en büyük tercih sebebi oluyor. Kaynaklar Samsung ve Lenovo'nun da kısa süre sonra düşük fiyatlı 7 inçlik tablet segmentine adım atacağını belirtiyor.

Düşük fiyatlı tablet modeli üreten firmaların ilk hedef grubu ise Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarları olacak. 

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD215.html Yorum Yaz
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hacı.basat 6 yıl
Medimarkt'ın kdv dahil 99 Liraya 7" tablet kampanyası güzeldi, tekrar yaparsa 2 tane daha almak istiyorum.
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FRUEHAUF 6 yıl
MTK6577 ninde IMEI kolaylığı var ama.Yeni çıkan MTK6589 güzel olacak.
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fbkaya 6 yıl
fiyatı ne olur acaba
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foz54 6 yıl
MTK işlemcili klon telefon ve tabletlere verilen para çöp.
çünkü sgx531 GPU var hiçbir iş görmez.
aynı fiyata allwinner, rockchip gibi rakipleri mali 400 kullanıyor onları tercih edin
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
mediatek MTK6577 1GB ramli platformu akıllı telefon için gayet yeterli işlem gücü sunuyor kullanan bilir.
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gFalcon 6 yıl
WonderMedia zaten o sektörde berbat. Kapatsın gitsin dükkanı.
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