MediaTek ve Wondermedia, giriş seviyesi tablet pazarında NVIDIA ve Qualcomm ile rekabete giriyor





Genelde düşük bütçeli tablet pazarında MediaTek, Allwinner gibi uzakdoğulu işlemci tasarımcılarının ürünlerini barındıran modelleri sık sık görürken, Qualcomm Snapdragon S1 ailesine ait işlemci tasarımları da bu modellerde yer almaktaydı.





Ancak Nexus 7 modeli ile NVIDIA'nın da segmente dahil olması, uzakdoğulu tasarımcıların daha rekabetçi ürünler geliştirmesine neden oldu. Son olarak Acer Iconia B1 tablet modelinde çift çekirdekli MediaTek 8317T işlemcisi bulunurken, ASUS MeMO Pad modelinde ise VIA üretimi tek çekirdekli WM8950 işlemcisi kullanılıyor.





Cortex-A9 çekirdek mimarisini temel alan bu işlemciler 1080p video oynatma desteği ve orta düzey grafik birimleri sunuyor.





Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre ASUS ve Acer'ın düşük bütçeli tabletlerindeki işlemci seçimi, diğer firmalar için de ön ayak olacak ve bu iki işlemci tasarımcısı, NVIDIA ile Qualcomm'un üzerinde rekabetçi bir baskı oluşturacak. MediaTek ve VIA'nın daha ucuz üretim maliyetleri, en büyük tercih sebebi oluyor. Kaynaklar Samsung ve Lenovo'nun da kısa süre sonra düşük fiyatlı 7 inçlik tablet segmentine adım atacağını belirtiyor.





Düşük fiyatlı tablet modeli üreten firmaların ilk hedef grubu ise Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarları olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD215.html