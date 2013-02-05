MediaTek, yılın ikinci yarısı için tablet odaklı bir işlemci pazara sunacak





Genelde giriş ve orta seviye akıllı telefonda yer verildiğini gördüğümüz ve Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi pek çok yeni modelde kullanılmaya başlayan Tayvanlı MediaTek bu yıl işlemci sevkiyatlarında 200 milyon gibi bir rakam bekliyor.





Henüz bilinmeyen ancak lisans ile ilgili olduğu tahmin edilen nedenlerden dolayı global olarak bir satış yapmayan MediaTek, bununla birlikte geliştirmelerinde devam ediyor. Firma genel yöneticisi Xie Qingjiang, sosyal ağ hesabından paylaştığı bilgide, yılın üçüncü çeyreği itibariyle tablet odaklı bir işlemci pazara sunmayı planladıklarına yer verdi.





Yeni işlemci tabletlere en iyi performansı sunmak için optimize edilecek. Ancak bu noktada üst seviye bir işlemci beklemek yanlış olabilir. Ağırlıklı olarak Çin ve Asya pazarına satış yapan MediaTek, yine bu pazarları hedefleyecektir ve bu bakımdan işlemci, maliyeti düşük bir tasarımda olacaktır.





Android işletim sistemi ile yakın ilişkileri sayesinde geçen yıl yıldızı parlayan MediaTek, 2011 yılında 10 milyon olan yonga sevkiyatını geçen yıl 110 milyona çıkararak rekor kırmıştı. Firma işlemci yanında 2G ve 3G bağlantı yongaları da üretiyor.





Yeni işlemcinin nasıl bir ilgi göreceği şimdilik belirsiz ancak Asya pazarındaki konumunu avantaja çevirmek isteyen MediaTek'in bunda başarılı olacağını söyleyebiliriz.

http://www.unwiredview.com/2013/02/05/mediatek-plans-to-ship-200-million-smartphone-chipsets-this-year-dedicated-tablet-cpu-coming-in-q3/