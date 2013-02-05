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MediaTek, yılın ikinci yarısı için tablet odaklı bir işlemci pazara sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, yılın ikinci yarısı için tablet odaklı bir işlemci pazara sunacak

Genelde giriş ve orta seviye akıllı telefonda yer verildiğini gördüğümüz ve Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi pek çok yeni modelde kullanılmaya başlayan Tayvanlı MediaTek bu yıl işlemci sevkiyatlarında 200 milyon gibi bir rakam bekliyor.

Henüz bilinmeyen ancak lisans ile ilgili olduğu tahmin edilen nedenlerden dolayı global olarak bir satış yapmayan MediaTek, bununla birlikte geliştirmelerinde devam ediyor. Firma genel yöneticisi Xie Qingjiang, sosyal ağ hesabından paylaştığı bilgide, yılın üçüncü çeyreği itibariyle tablet odaklı bir işlemci pazara sunmayı planladıklarına yer verdi. 

Yeni işlemci tabletlere en iyi performansı sunmak için optimize edilecek. Ancak bu noktada üst seviye bir işlemci beklemek yanlış olabilir. Ağırlıklı olarak Çin ve Asya pazarına satış yapan MediaTek, yine bu pazarları hedefleyecektir ve bu bakımdan işlemci, maliyeti düşük bir tasarımda olacaktır.

Android işletim sistemi ile yakın ilişkileri sayesinde geçen yıl yıldızı parlayan MediaTek, 2011 yılında 10 milyon olan yonga sevkiyatını geçen yıl 110 milyona çıkararak rekor kırmıştı. Firma işlemci yanında 2G ve 3G bağlantı yongaları da üretiyor.

Yeni işlemcinin nasıl bir ilgi göreceği şimdilik belirsiz ancak Asya pazarındaki konumunu avantaja çevirmek isteyen MediaTek'in bunda başarılı olacağını söyleyebiliriz. 

http://www.unwiredview.com/2013/02/05/mediatek-plans-to-ship-200-million-smartphone-chipsets-this-year-dedicated-tablet-cpu-coming-in-q3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
maalesef meditek hiç bir gelişme ve yazılım güncellemesi yapmıyor ,mediatek işlemci kullanan hiç bir androit telefona güncelleme vermediler kötü bir durum
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V4LKyR 6 yıl
Kesinlikle... Diğerlerinden bir farkı olmalı ki, 1 sene içerisinde satışları 10 milyondan 110 milyona çıkabilsin.
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darkaura 6 yıl
Mediatekin basarisinin asil sirri partnerlerine verdigi destek. Cinli bir uretici mediatekle anlastigi zaman sadece islemci almiyor, bir akilli telefon veya tabletin uretimi icin gereken tum donanim ve isletim sistemi know how inida hazir aliyor. Bu yuzden bu kadar cok cinli uretici var. Yoksa dev firmalar bile bir android romu hazirlamada bu kadar ugrasip gecikirken, bu kucuk firmalar hic tecrube olmadan sifirdan nasil kendi sistemleri nasil kurup, donanimlarina surucu hazirliyabilirlerdi.
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