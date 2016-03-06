MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor

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"Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor"

İlk aylarında pazara zayıf bir başlangıç yapanişletim sistemi, bu yıl güç kazanacağının işaretlerini veriyor.yonga setli ilk Windows 10 mobil telefonusonrasında,ve Xmodellerinin de sırasını beklediği gündeme gelmişti. Microsoft ayrıca yonga seti desteğini de artırmayı planlıyor.fuarında, 32-bitlikyonga setini temel alan Pipo U8T adında Windows 10 mobil yüklü tablet modelini görmüştük. Fuarda, Rockchip yonga setleri için Windows 10 desteğinin başladığı ifade edilmişti. Şimdi sıradayonga setlerine destek var.fuarında gündeme gelen bilgilere göre, MediaTek yonga setlerinin Windows 10 mobil için uyumluluk aşaması tamamlanmış durumda ve yakın zamanda destek resmi olarak başlayacak. Firmanın, X10 ve X20 gibi yonga setlerinin Windows 10 mobil ile uyumlu olarak çalışacağı ifade ediliyor.Farklı yonga setlerine desteğin açılması, Windows 10 mobil ürünlerinin yaygınlaşması anlamına geliyor. Rockchip ve MediaTek gibi markalar Çin'de güçlü durumda. Pek çok Çinli üretici, uygun fiyatlı mobil cihazlarda bu markalara yer veriyor. Bu bakımdan, gelecekte pek çok uygun fiyatlı telefonda Windows 10 mobil işletim sistemi görebileceğiz.