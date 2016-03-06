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MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor

Microsoft, özellikle Windows 10 mobil telefonların sayısını artıramadığı için eleştiriliyor. Bununla birlikte firma, geniş bir kapsama alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor.
3 yıl
2,8b
1
15
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk aylarında pazara zayıf bir başlangıç yapan Windows 10 mobil işletim sistemi, bu yıl güç kazanacağının işaretlerini veriyor. Snapdragon 820 yonga setli ilk Windows 10 mobil telefonu HP Elite X3 sonrasında, Alcatel Idol Pro 4 ve Xiaomi Mi 5 Windows modellerinin de sırasını beklediği gündeme gelmişti. Microsoft ayrıca yonga seti desteğini de artırmayı planlıyor.

CES 2016 fuarında, 32-bitlik Rockchip yonga setini temel alan Pipo U8T adında Windows 10 mobil yüklü tablet modelini görmüştük. Fuarda, Rockchip yonga setleri için Windows 10 desteğinin başladığı ifade edilmişti. Şimdi sırada MediaTek yonga setlerine destek var.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor"
MWC 2016 fuarında gündeme gelen bilgilere göre, MediaTek yonga setlerinin Windows 10 mobil için uyumluluk aşaması tamamlanmış durumda ve yakın zamanda destek resmi olarak başlayacak. Firmanın Helio P10, X10 ve X20 gibi yonga setlerinin Windows 10 mobil ile uyumlu olarak çalışacağı ifade ediliyor.

Farklı yonga setlerine desteğin açılması, Windows 10 mobil ürünlerinin yaygınlaşması anlamına geliyor. Rockchip ve MediaTek gibi markalar Çin'de güçlü durumda. Pek çok Çinli üretici, uygun fiyatlı mobil cihazlarda bu markalara yer veriyor. Bu bakımdan, gelecekte pek çok uygun fiyatlı telefonda Windows 10 mobil işletim sistemi görebileceğiz.
 

http://www.winbuzzer.com/2016/03/05/microsoft-could-add-windows-10-mobile-support-for-mediatek-chips-xcxwbn/ Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl
Yakında HTC yi de alırlar :D
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mahsur kalan adam 3 yıl
Acaba reeder w7ic için win10 mobil çıkar mi yada yükleyebilir miyiz?Şu an normal windows baya ağır geliyor tablete
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pirimugan 3 yıl
Public_Enemy
windows 10 bir android değil, 7,8 veya 10 inç ekranda kullanımı kolay değil. Dual boot 8inç tabletim var, neredeyse %90 androidi kullanıyorum. Aslında tableti satınalma kararında windows10 önemli rol oynamıştı ama pratikte çok ama çok az işime yarıyor.

ben dual boot olayini da beceremedigimden hemen hic işime yaramıyor.Seyahatlerde filan mouse klavye takip pc gibi kullanıyorum sadece.
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VulonViing 3 yıl
Hep Windows 10 olacak olacak diyorsunuz, ama olmayacak. :)
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Public_Enemy 3 yıl
windows 10 bir android değil, 7,8 veya 10 inç ekranda kullanımı kolay değil. Dual boot 8inç tabletim var, neredeyse %90 androidi kullanıyorum.
Aslında tableti satınalma kararında windows10 önemli rol oynamıştı ama pratikte çok ama çok az işime yarıyor.
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umut_baris 3 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

windows 10 bir android değil, 7,8 veya 10 inç ekranda kullanımı kolay değil. Dual boot 8inç tabletim var, neredeyse %90 androidi kullanıyorum.
Aslında tableti satınalma kararında windows10 önemli rol oynamıştı ama pratikte çok ama çok az işime yarıyor.

Aksine dokunmatikte android'e fark atıyor windows 10.
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kadirirdem 3 yıl
Geliyor...
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dr20mouse 3 yıl
Zaten güncelleme geç geliyor mediatek'te işin içine girerse koaladan 100 kat daha yavaş güncelleme alırsınız.
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myhotyro 3 yıl
Windows 10 için temel sorunun donanımda değil yazılımda olması melesef tüm çabaları boşa çıkaracaktır.
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tabzana 3 yıl
Bu cok iyi oldu bence . Ã‡inlilerden mediatekli iyi donanimli ve ucuz windows phonelar bekliyorum .
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umut_baris 3 yıl
Windows tabanlı media box lar gelsin.
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