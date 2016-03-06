MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor

Haber Editörü
İlk aylarında pazara zayıf bir başlangıç yapan Windows 10 mobil işletim sistemi, bu yıl güç kazanacağının işaretlerini veriyor. Snapdragon 820 yonga setli ilk Windows 10 mobil telefonu HP Elite X3 sonrasında, Alcatel Idol Pro 4 ve Xiaomi Mi 5 Windows modellerinin de sırasını beklediği gündeme gelmişti. Microsoft ayrıca yonga seti desteğini de artırmayı planlıyor.
CES 2016 fuarında, 32-bitlik Rockchip yonga setini temel alan Pipo U8T adında Windows 10 mobil yüklü tablet modelini görmüştük. Fuarda, Rockchip yonga setleri için Windows 10 desteğinin başladığı ifade edilmişti. Şimdi sırada MediaTek yonga setlerine destek var.
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MWC 2016 fuarında gündeme gelen bilgilere göre, MediaTek yonga setlerinin Windows 10 mobil için uyumluluk aşaması tamamlanmış durumda ve yakın zamanda destek resmi olarak başlayacak. Firmanın Helio P10, X10 ve X20 gibi yonga setlerinin Windows 10 mobil ile uyumlu olarak çalışacağı ifade ediliyor.
Farklı yonga setlerine desteğin açılması, Windows 10 mobil ürünlerinin yaygınlaşması anlamına geliyor. Rockchip ve MediaTek gibi markalar Çin'de güçlü durumda. Pek çok Çinli üretici, uygun fiyatlı mobil cihazlarda bu markalara yer veriyor. Bu bakımdan, gelecekte pek çok uygun fiyatlı telefonda Windows 10 mobil işletim sistemi görebileceğiz.
http://www.winbuzzer.com/2016/03/05/microsoft-could-add-windows-10-mobile-support-for-mediatek-chips-xcxwbn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben dual boot olayini da beceremedigimden hemen hic işime yaramıyor.Seyahatlerde filan mouse klavye takip pc gibi kullanıyorum sadece.
Aslında tableti satınalma kararında windows10 önemli rol oynamıştı ama pratikte çok ama çok az işime yarıyor.
Aksine dokunmatikte android'e fark atıyor windows 10.