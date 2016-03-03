Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 için gelen talep o kadar fazla ki, bir süre hepsini karşılayabilmek mümkün görünmüyor. Çinli tüketiciler bile bir iki ay beklemek zorunda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,7b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2016 fuarında yeni amiral gemi modeli Mi 5'i lanse eden Xiaomi, hemen ardından ülkesinde ön kayıt almaya başlamıştı. 1 Mart günü yani önceki gün süreli bir satış yapan firma, elindeki stokların tamamını tüketti ancak taleplere yetişmekte zorlanıyor. Halen milyonlarca tüketici sırada bekliyor.

Gelen bilgilere göre, sınırlı satış öncesinde toplamda 17 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. 1 Mart satışlarında ise Xiaomi Mi 5 modeli adeta kapışıldı ve saniyeler içerisinde tükendi. Firma büyük bir ilgi beklediği için ilk etapta 4 milyon adet sipariş vermişti ancak 17 milyonluk sırayı kimse hayal edemiyordu. Hızlı satışta ne kadar cihaz olduğu bilinmiyor ancak 8 Mart itibariyle kalan stok için de kayıtsız bir hızlı satış yapılacağı belirtiliyor. Yani halen cihaza ulaşamayan 13 milyon kişi olacak.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi"
Xiaomi'nin elinde şu anda fazla stok yok. Tedarik ortakları Foxconn ve Inventec'e ricada bulunan firma, üretimi artırmalarını talep etti. Üretim kapasitesi artırılsa bile, kalan 13 milyon talebin en erken Nisan veya Mayıs ayında karşılanabileceği tahmin ediliyor. Yine, hızlı satış konseptinde süreç ilerleyecek.

Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti. Hali hazırda sadece 3GB RAM/32GB kapasite ve 3GB RAM/64GB kapasite seçenekleri mevcut. Yani halen 4GB RAM seçeneği piyasada bulunmuyor.

Xiaom Mi 5 modelinin performansı, şüphesiz yıl sonu satış hedeflerini de doğrudan etkileyecek. Şu an ki 17 milyon kayıt rakamını geçen yıl görebilmiş olsaydık, Xiaomi toplamda 90 milyona yakın bir satış seviyesi tutturabilecekti. Bu yıl firmanın 80-100 milyon satış hedefine rahat bir şekilde ulaşabileceği tahmin ediliyor.
 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-unable-to-meet-demand-for-the-Mi-5-asks-Foxconn-to-increase-production_id78986 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carloska 3 yıl en beğenilen
bazen şu ülkede yaşamaktan nefret ediyorum hangi hakla yurtdışından telefon siparişi vermemizi yasaklıyorlar anlamak mümkün değil resmen zorbalık
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
Samsung 1000$ çok deyince köpürüyor bazıları, al işte bu adam da para kazanıyor!
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 3 yıl
emin olun 17 milyon içersinde 7 milyon aliexpres satıcıları vardır. Adamlar xiaomi den direk stok yapıyor sonra 50$ ürün başına karla satışa çıkaryor.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Small 3 yıl
ithalat garantili olarak gelemiyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorbank 3 yıl
Boyle buyuk firmanin turkiyede adam akilli disturubutoru yok ...digitalmarket meiuzu getirdi 1400 den satti...yaxik valla...xxoami fan sitesindeki forumda biri 1800 tlden bahsetmis 3 aybsonrasi icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krokodil06 3 yıl
Ok yaz başi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenZA 3 yıl
telefonun sar değeri hakkında bilgisi olan var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 3 yıl
Temmuz da endonezya ya gittim ve telefon fiyatlarına baktım... note 4 alacaktım. Baktım fiyatlar türkiye nin 130 tl altında. Garanti sebebiyle almadım. o fiyat farkına garantili almak daha dogru olurdu. Sonra eylül de güney Afrika ya cape town a gittim ve orada fiyat araştırdım. 585 dolar idi en ucuz yerde... Oradan da almadım. Geldim tr ye ve n11 in artan indirim kampanyası ile ve arkadaşımın şirketi adına alıp kdv yi arkadaşımdan geri aldım. Toplamda KVK li cq serisi note 4 1380 tl ye geldi. Yani tr den almak daha mantikli oldu. Sövüp saymadan önce sadece cin ve abd fiyatlarını değer olarak almayın...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C1BF783EF 3 yıl
böyle bir saçmalık olamaz, bu haberler firma virali.

taleplere yetişemiyorsa ya arz eksiği yada talep fazlası vardır, fiyatı 50$ yükseltirlerse yetiştirirler rahat rahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 3 yıl muhamnet
muhamnet

Temmuz da endonezya ya gittim ve telefon fiyatlarına baktım... note 4 alacaktım. Baktım fiyatlar türkiye nin 130 tl altında. Garanti sebebiyle almadım. o fiyat farkına garantili almak daha dogru olurdu. Sonra eylül de güney Afrika ya cape town a gittim ve orada fiyat araştırdım. 585 dolar idi en ucuz yerde... Oradan da almadım. Geldim tr ye ve n11 in artan indirim kampanyası ile ve arkadaşımın şirketi adına alıp kdv yi arkadaşımdan geri aldım. Toplamda KVK li cq serisi note 4 1380 tl ye geldi. Yani tr den almak daha mantikli oldu. Sövüp saymadan önce sadece cin ve abd fiyatlarını değer olarak almayın...

o zaman sende endonezya güney afrika bilmem nereyi örnek alma arkadaşım bize ne o üçüncü dünya ülkelerinin fiyat politikasından. yerli üretici bilmem ne bahanesiyle yüksek vergi alıyorlar artık bu zamanda akıllı telefonsuz olmuyor - her ne kadar ihtiyacımız olandan fazlasını istesekte - o yüzden de insanlar akıllı telefon almak zorunda bunu bildikleri içinde milleti söğüşlüyorlar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl muhamnet
muhamnet

Temmuz da endonezya ya gittim ve telefon fiyatlarına baktım... note 4 alacaktım. Baktım fiyatlar türkiye nin 130 tl altında. Garanti sebebiyle almadım. o fiyat farkına garantili almak daha dogru olurdu. Sonra eylül de güney Afrika ya cape town a gittim ve orada fiyat araştırdım. 585 dolar idi en ucuz yerde... Oradan da almadım. Geldim tr ye ve n11 in artan indirim kampanyası ile ve arkadaşımın şirketi adına alıp kdv yi arkadaşımdan geri aldım. Toplamda KVK li cq serisi note 4 1380 tl ye geldi. Yani tr den almak daha mantikli oldu. Sövüp saymadan önce sadece cin ve abd fiyatlarını değer olarak almayın...

Samsung ülkemizde yurtdışına yakın fiyatta satıyor açıkcası. Zamanında Dubai'ye giden arkadaşa sordurttuğumuzda S6 edge+ orada 300tl daha ucuzdu.
Kayıt masrafları, garantisiz olması vs. ekleyince değmez dedim n11'den resmi Samsung Türkiye garantili aldım. N11'deki satıcılar resmen bir nimet, mağazalar yüksek fiyattan kitliyor.
Ama şu var ki Iphone 6s Dubai'de ülkemize göre 800-1000tl arası bir miktarda daha ucuz, Iphone düşünenler yurtdışı olayını mutlaka dikkate alsın. Apple ürünleri Türkiye'de ekstra pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
IMEI kayıt işlemi dünyada bulunmayan bir uygulama.bir tek bizde milleti kaziklamak için yaratıldı.oyleki yurtdışından getirmeyin,piyasayı düşürmeyin diye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rash.87 3 yıl aycibin
aycibin
IMEI kayıt işlemi dünyada bulunmayan bir uygulama.bir tek bizde milleti kaziklamak için yaratıldı.oyleki yurtdışından getirmeyin,piyasayı düşürmeyin diye

Gercekten basks ulkede yok mu bu imei kayít olayí hocam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
yazık, şişirilmiş fiyatlı benim diyen piyasadaki ceplerden çok daha üstün . saçma vergiler ve engellemelerle mahkum ediliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
siyah renk çok süper duruyor

700-800 lira olsaydı çindeki fiyatı direk gözüm kapalı aldırtırdım

çine giden arkadaşlarımdan

1200 liraya falan geliyor sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilmycry_87 3 yıl
türkıyede yasayan ve kullanmak isteyen kişilerde var tabı 1 ay beklıcez artık böyle cıhazı al 3 yıl kullan donma kasma olmadan artık yurt dısından gelen akrabalar getırır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_sky 3 yıl
Xiaom'inin ürünleri gerçekten iyi telefonlarını deneme fırsatım olmadı ama onunda iyi olacağını düşünüyorum fiyatıda makul olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
trye geleceğini zannetmiyorum ama yazık oluyor böyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Umarım kısa süre içinde Türkiye de satışa sunulur.. Söz de markalar Mi5 de bulunan özellik ve performansa su bile dökemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
hayal kurmayın boşuna.Türkiye'ye gelse bile zannetmeyinki 400$ dan satılacak.
buyrun iphone amerikada hep 600$ ama dünden bugüne tr deki fiyatlarına bakın.
vergisi ve bu pazarı görünce 2000-2500tl seviyesinde satılır o 1000tl lik cihazlar.
herkez yazmış türkiyeye gelse de alsak diye.yaw türkiyeye gelmeden al yap kaydını kullan.daha karlısın.türkiyeye gelse zaten ooooo çok pahallı deyip gene yurtdışı mallarına yöneleceksin.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 3 yıl gurkanse
Zannetmiyorum ki Türkiye'ye xiaomi kendisi getirsin bu saatten sonra gelmez ama paralel ithalat ile bazı kişiler semers, xseller gibi insanlar getiriyor bunlardada bir miktar kar marjı olsada sonuçta geliyor.

Mantıklı olan bekleme yapmadan almak bu şekilde yoksa çok daha beklerler ama ilk önce bir sular durulsun belki 2 ay sonra fiyatlarda düşebilir acele etmemek lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 3 yıl gurkanse
gurkanse

hayal kurmayın boşuna.Türkiye'ye gelse bile zannetmeyinki 400$ dan satılacak.
buyrun iphone amerikada hep 600$ ama dünden bugüne tr deki fiyatlarına bakın.
vergisi ve bu pazarı görünce 2000-2500tl seviyesinde satılır o 1000tl lik cihazlar.


herkez yazmış türkiyeye gelse de alsak diye.yaw türkiyeye gelmeden al yap kaydını kullan.daha karlısın.türkiyeye gelse zaten ooooo çok pahallı deyip gene yurtdışı mallarına yöneleceksin.



Xiaomi Türkiye'ye girmiş olsaydı Mi5'in gelmesi durumunda başlangıç fiyatı 1100-1200TL civarında olurdu elbette. En üst modeli de 1500-1600...

Tabi 2014'te geleceğini açıklayan Xiaomi hiç de gelecek gibi durmuyor orası ayrı bir konu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17673 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve
5 etiket daha mi 5 xioami mi 5 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Android N ile ilgili görseller artıyor 3 yıl Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta 3 yıl MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart 3 yıl Çinli üreticilerin, ikisi bir arada dizüstü segmentine yatırımları artıyor 3 yıl Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor 3 yıl 16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı 3 yıl Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] 3 yıl Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor 3 yıl Xiaomi, Redmi Note 3 için Hindistan'da görkemli bir etkinlik düzenledi 3 yıl ABD'li bir kullanıcı özçekim sırasında kendini vurdu 3 yıl Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı 3 yıl LG G2 efsanesi G5'e karşı: Tasarımlarını kıyasladık! 3 yıl Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli 3 yıl LinkedIn CEO’su çalışanlarına kendi cebinden 40 Milyon TL dağıtacak 3 yıl Energizer şarjlı pillerinde geri dönüştürülmüş materyaller kullanacak 3 yıl Samsung hakkında bilmeniz gereken 10 ilginç gerçek 3 yıl iPhone'ların OLED ekrana geçişi bir iki yıl içerisinde olabilir 3 yıl DisplayPort 1.4 standardı tamamlandı 3 yıl "Samsung Galaxy S7 Edge'nin batarya performansı inanılmaz" 3 yıl Canlı yayın tekrarı: 2016'nın en iyi telefonları "Soru-Cevap" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor Sonraki iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı 3 yıl Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak 3 yıl WebVR ile tarayıcınızda daha akıcı sanal gerçeklik mümkün 3 yıl Valossa AI ile filmlerdeki her ayrıntıyı bulabilirsiniz 3 yıl Kendi oyununun kodlarını sabote eden geliştirici 3 yıl Şimdi de iPhone 7 Pro söylentileri 3 yıl Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı 3 yıl Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı 3 yıl iPhone 5SE'nin en net görüntüsü sızdırıldı 3 yıl Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl Kara Kule serisi beyaz perde yolunda 3 yıl Evrenin sonu ne zaman geliyor? 3 yıl HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor 3 yıl Shuttle'dan Skylake tabanlı ince profil kasalar 3 yıl Score! Hero: Takımınızın kaderi sizin ellerinizde! 3 yıl Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı 3 yıl 3D televizyonlarda sona mı geliyoruz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim