Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor

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MWC 2016 fuarında yeni amiral gemi modeli Mi 5'i lanse eden Xiaomi, hemen ardından ülkesinde ön kayıt almaya başlamıştı. 1 Mart günü yani önceki gün süreli bir satış yapan firma, elindeki stokların tamamını tüketti ancak taleplere yetişmekte zorlanıyor. Halen milyonlarca tüketici sırada bekliyor.
Gelen bilgilere göre, sınırlı satış öncesinde toplamda 17 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. 1 Mart satışlarında ise Xiaomi Mi 5 modeli adeta kapışıldı ve saniyeler içerisinde tükendi. Firma büyük bir ilgi beklediği için ilk etapta 4 milyon adet sipariş vermişti ancak 17 milyonluk sırayı kimse hayal edemiyordu. Hızlı satışta ne kadar cihaz olduğu bilinmiyor ancak 8 Mart itibariyle kalan stok için de kayıtsız bir hızlı satış yapılacağı belirtiliyor. Yani halen cihaza ulaşamayan 13 milyon kişi olacak.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi"
Xiaomi'nin elinde şu anda fazla stok yok. Tedarik ortakları Foxconn ve Inventec'e ricada bulunan firma, üretimi artırmalarını talep etti. Üretim kapasitesi artırılsa bile, kalan 13 milyon talebin en erken Nisan veya Mayıs ayında karşılanabileceği tahmin ediliyor. Yine, hızlı satış konseptinde süreç ilerleyecek.
Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti. Hali hazırda sadece 3GB RAM/32GB kapasite ve 3GB RAM/64GB kapasite seçenekleri mevcut. Yani halen 4GB RAM seçeneği piyasada bulunmuyor.
Xiaom Mi 5 modelinin performansı, şüphesiz yıl sonu satış hedeflerini de doğrudan etkileyecek. Şu an ki 17 milyon kayıt rakamını geçen yıl görebilmiş olsaydık, Xiaomi toplamda 90 milyona yakın bir satış seviyesi tutturabilecekti. Bu yıl firmanın 80-100 milyon satış hedefine rahat bir şekilde ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Gelen bilgilere göre, sınırlı satış öncesinde toplamda 17 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. 1 Mart satışlarında ise Xiaomi Mi 5 modeli adeta kapışıldı ve saniyeler içerisinde tükendi. Firma büyük bir ilgi beklediği için ilk etapta 4 milyon adet sipariş vermişti ancak 17 milyonluk sırayı kimse hayal edemiyordu. Hızlı satışta ne kadar cihaz olduğu bilinmiyor ancak 8 Mart itibariyle kalan stok için de kayıtsız bir hızlı satış yapılacağı belirtiliyor. Yani halen cihaza ulaşamayan 13 milyon kişi olacak.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi"
Xiaomi'nin elinde şu anda fazla stok yok. Tedarik ortakları Foxconn ve Inventec'e ricada bulunan firma, üretimi artırmalarını talep etti. Üretim kapasitesi artırılsa bile, kalan 13 milyon talebin en erken Nisan veya Mayıs ayında karşılanabileceği tahmin ediliyor. Yine, hızlı satış konseptinde süreç ilerleyecek.
Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti. Hali hazırda sadece 3GB RAM/32GB kapasite ve 3GB RAM/64GB kapasite seçenekleri mevcut. Yani halen 4GB RAM seçeneği piyasada bulunmuyor.
Xiaom Mi 5 modelinin performansı, şüphesiz yıl sonu satış hedeflerini de doğrudan etkileyecek. Şu an ki 17 milyon kayıt rakamını geçen yıl görebilmiş olsaydık, Xiaomi toplamda 90 milyona yakın bir satış seviyesi tutturabilecekti. Bu yıl firmanın 80-100 milyon satış hedefine rahat bir şekilde ulaşabileceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-unable-to-meet-demand-for-the-Mi-5-asks-Foxconn-to-increase-production_id78986 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
taleplere yetişemiyorsa ya arz eksiği yada talep fazlası vardır, fiyatı 50$ yükseltirlerse yetiştirirler rahat rahat.
o zaman sende endonezya güney afrika bilmem nereyi örnek alma arkadaşım bize ne o üçüncü dünya ülkelerinin fiyat politikasından. yerli üretici bilmem ne bahanesiyle yüksek vergi alıyorlar artık bu zamanda akıllı telefonsuz olmuyor - her ne kadar ihtiyacımız olandan fazlasını istesekte - o yüzden de insanlar akıllı telefon almak zorunda bunu bildikleri içinde milleti söğüşlüyorlar..
Samsung ülkemizde yurtdışına yakın fiyatta satıyor açıkcası. Zamanında Dubai'ye giden arkadaşa sordurttuğumuzda S6 edge+ orada 300tl daha ucuzdu.
Kayıt masrafları, garantisiz olması vs. ekleyince değmez dedim n11'den resmi Samsung Türkiye garantili aldım. N11'deki satıcılar resmen bir nimet, mağazalar yüksek fiyattan kitliyor.
Ama şu var ki Iphone 6s Dubai'de ülkemize göre 800-1000tl arası bir miktarda daha ucuz, Iphone düşünenler yurtdışı olayını mutlaka dikkate alsın. Apple ürünleri Türkiye'de ekstra pahalı.
Gercekten basks ulkede yok mu bu imei kayít olayí hocam
700-800 lira olsaydı çindeki fiyatı direk gözüm kapalı aldırtırdım
çine giden arkadaşlarımdan
1200 liraya falan geliyor sanırım
buyrun iphone amerikada hep 600$ ama dünden bugüne tr deki fiyatlarına bakın.
vergisi ve bu pazarı görünce 2000-2500tl seviyesinde satılır o 1000tl lik cihazlar.
herkez yazmış türkiyeye gelse de alsak diye.yaw türkiyeye gelmeden al yap kaydını kullan.daha karlısın.türkiyeye gelse zaten ooooo çok pahallı deyip gene yurtdışı mallarına yöneleceksin.
Mantıklı olan bekleme yapmadan almak bu şekilde yoksa çok daha beklerler ama ilk önce bir sular durulsun belki 2 ay sonra fiyatlarda düşebilir acele etmemek lazım.
Xiaomi Türkiye'ye girmiş olsaydı Mi5'in gelmesi durumunda başlangıç fiyatı 1100-1200TL civarında olurdu elbette. En üst modeli de 1500-1600...
Tabi 2014'te geleceğini açıklayan Xiaomi hiç de gelecek gibi durmuyor orası ayrı bir konu.
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