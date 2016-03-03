Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi"

MWC 2016 fuarında yeni amiral gemi modeli Mi 5'i lanse eden, hemen ardından ülkesinde ön kayıt almaya başlamıştı. 1 Mart günü yani önceki gün süreli bir satış yapan firma, elindeki stokların tamamını tüketti ancak taleplere yetişmekte zorlanıyor. Halen milyonlarca tüketici sırada bekliyor.Gelen bilgilere göre, sınırlı satış öncesinde toplamda 17 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. 1 Mart satışlarında isemodeli adeta kapışıldı ve saniyeler içerisinde tükendi. Firma büyük bir ilgi beklediği için ilk etapta 4 milyon adet sipariş vermişti ancak 17 milyonluk sırayı kimse hayal edemiyordu. Hızlı satışta ne kadar cihaz olduğu bilinmiyor ancak 8 Mart itibariyle kalan stok için de kayıtsız bir hızlı satış yapılacağı belirtiliyor. Yani halen cihaza ulaşamayan 13 milyon kişi olacak.Xiaomi'nin elinde şu anda fazla stok yok. Tedarik ortaklarıve'e ricada bulunan firma, üretimi artırmalarını talep etti. Üretim kapasitesi artırılsa bile, kalan 13 milyon talebin en erken Nisan veya Mayıs ayında karşılanabileceği tahmin ediliyor. Yine, hızlı satış konseptinde süreç ilerleyecek.Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlikekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti. Hali hazırda sadece 3GB RAM/32GB kapasite ve 3GB RAM/64GB kapasite seçenekleri mevcut. Yani halen 4GB RAM seçeneği piyasada bulunmuyor.modelinin performansı, şüphesiz yıl sonu satış hedeflerini de doğrudan etkileyecek. Şu an ki 17 milyon kayıt rakamını geçen yıl görebilmiş olsaydık, Xiaomi toplamda 90 milyona yakın bir satış seviyesi tutturabilecekti. Bu yıl firmanın 80-100 milyon satış hedefine rahat bir şekilde ulaşabileceği tahmin ediliyor.