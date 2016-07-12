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Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor

Bir zamanların en popüler dosya paylaşım platformlarından olan ve 2012'de SOPA yasası nedeniyle kapatılan Megaupload efsanesinin tekrar açılacağı resmen duyuruldu.
2 yıl
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21
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kim Dotcom’un bugünkü üne ve zenginliğe ulaşmasında önemli bir rol oynayan Megaupload adeta küllerinden doğuyor. Hatırlayacağınız üzere Hong Kong merkezli platform 19 Ocak 2012 tarihinde telif hakları gerekçesiyle kapatılmış ve Dotcom ise gerçekleştirilen baskında apar topar tutuklanmıştı.
Teknoloji dünyasının asi ismi resmi Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile Megaupload’un 20 Ocak 2017'de, yani kapanmasının 5. yıldönümünde tekrar kullanıma açılacağını duyurdu. Eski üyelere açılışla ilgili bilgilendirme mail’i gönderilecek olan yeni Megaupload ayrıca ücretsiz 100 GB depolama alanı verecek. Veri transfer sınırı bulunmayacak platformda farklı cihazlar arasında senkronizasyonların oldukça kolay yapılabileceği ve Bitcoin ödeme seçeneğinin yer alacağı belirtiliyor.
Megaupload 2.0 ile önemli iş ortaklıkları kurduğunu söyleyen Kim Dotcom, dosya paylaşım servisi Mega NZ’nin artık işlevselliğini kaybettiğini ancak 20 Ocak'tan itibaren oyunun yeniden şekillendireceğini ifade ediyor. Şimdiden teknoloji gündeminin en çok konuşulanları arasına giren site için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. 

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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen

Hotfile'da dönseydi iyiydi...
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ahmetsaid_ak 2 yıl
SUCK FOPA
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nForcer 2 yıl
alemburda34

Rapidshare ozledim bi ara hemenpaylaş vardi neydi o ya
O sitelerden çok adlarının DH forumda **** diye sansürlenmesi aklımda kalmış.


Geri gelirse sitenin bulut sistemiyle uyumlu olması gerekir. Yoksa eskisi gibi iş yapmayacaktır.
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Pi 2 yıl
Hangi dosyaya baksan turbobit. O da kolay kolay inmiyor. Bunu icat edeni ben
Bari yeni hizli alternatifler ciksa böyle
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tmk20 2 yıl
PaTRaiN1
mega.nz ne olacak ? O da Kimin değil mi ?

Ortakları ile anlaşamadı al paranı ver hisseleri diyip yollarını ayırdılar o zamandan beri mega yı sanki kendi kurmamış gibi çamur atıp duruyor.
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Krone 2 yıl
Mega'nın indirme hızları baya iyiydi şu yeni olanın ama.
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Batuist 2 yıl
geleceği belli olmayan bir sitenin 100GBlık arşivini kim ne yapsın... bu adam kendini geliştiremedi gitti. internet hala 10 sene önceki internet zannediyor. adam o zamanlar parayı fena götürdü şimdide aynı şekilde götürebileceğini zannediyor. anlık paylaşım için kullanılabilir ama önemli dosya yüklenecek bir servis hiçbir zaman olamaz.
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PaTRaiN1 2 yıl
mega.nz ne olacak ? O da Kim'in değil mi ?
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DH Misafiri 2 yıl
Efsane geri dönüyor. Kim Dotcom'ın heykeli dikilse ball'larına beton yetmez. The REYİZ.
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TheCapedCrusader 2 yıl
sonunda!
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MegaWolt38 2 yıl
mega.cz linkleriyle son hızda (25mbit 3mbps ile) indiriyorum, hem de bedavadan.
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kadirirdem 2 yıl
dönsünler lazım oluyorlar :))
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HABERİN ETİKETLERİ
Kim Dotcom, Megaupload ve
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