Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor

Kim Dotcom’un bugünkü üne ve zenginliğe ulaşmasında önemli bir rol oynayan Megaupload adeta küllerinden doğuyor. Hatırlayacağınız üzere Hong Kong merkezli platform 19 Ocak 2012 tarihinde telif hakları gerekçesiyle kapatılmış ve Dotcom ise gerçekleştirilen baskında apar topar tutuklanmıştı.

Teknoloji dünyasının asi ismi resmi Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile Megaupload’un 20 Ocak 2017'de, yani kapanmasının 5. yıldönümünde tekrar kullanıma açılacağını duyurdu. Eski üyelere açılışla ilgili bilgilendirme mail’i gönderilecek olan yeni Megaupload ayrıca ücretsiz 100 GB depolama alanı verecek. Veri transfer sınırı bulunmayacak platformda farklı cihazlar arasında senkronizasyonların oldukça kolay yapılabileceği ve Bitcoin ödeme seçeneğinin yer alacağı belirtiliyor.

Megaupload 2.0 ile önemli iş ortaklıkları kurduğunu söyleyen Kim Dotcom, dosya paylaşım servisi Mega NZ’nin artık işlevselliğini kaybettiğini ancak 20 Ocak'tan itibaren oyunun yeniden şekillendireceğini ifade ediyor. Şimdiden teknoloji gündeminin en çok konuşulanları arasına giren site için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.