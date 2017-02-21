Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilebilecek

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2005 Yılında kurduğu Megaupload’ın 2012’de dünya internet trafiğinin %4’ünü kontrol eden dev bir veri indirme sitesi haline gelmesiyle adından sıkça söz ettiren Kim Dotcom, korsan yayınlar yüzünden film sektörünün 500 milyon dolar zarara uğratmış ve hakkında çıkan yakalama kararının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Yeni Zelanda’ya sığınarak Yeni Zelanda vatandaşı olan ve Yeni Zelanda’da pek çok hukuki avantaja sahip olan Kim Dotcom’ın, ABD’ye iade davası 2015’ten beri sürüyordu ve mahkeme dün Dotcom hakkında önemli bir karar verdi.

2015 Yılında Kim Dotcom ve ilgili diğer kişilerin ABD’ye iadesinin uygun olduğu kararı verilmişti ancak Dotcom, Megaupload’da yer alan dökümanların kullanıcılar tarafından yüklendiğini ve telif hakkından sorumlu tutulamayacağını öne sürerek iade edilmeme talebinde bulunmuştu. Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi ise dünkü kararıyla bu talebi reddetti ve Dotcom’ın iade edilebileceğine karar verdi.

Duruşmada Dotcom’ın avukatı Ron Mansfield, her ne kadar telif hakkı ihlalinin tek başına suçlu iadesini gerektirmediğini ileri sürse de mahkeme bunu kabul etmedi. Kararın ardından kişisel Twitter hesabından karara olan tepkisini gösteren Dotcom telif hakkı ihlalinin Yeni Zelanda kanunlarına göre suç olmadığını belirterek bu kararın kendi kişisel durumu göz önünde bulundurularak verilen yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Film Sektörü'ne Büyük Darbe

Davada Dotcom’ın yanı sıra Megaupload’ın diğer hissedarları Mathias Ortmann, Bram van der Kolk ve Finn Batato'nun da iadesi tartışılıyordu ve şimdi bu isimlerin hepsi karara itiraz etmeyi planlıyor. ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre Dotcom; Megaupload üzerinde bulunan 50 petabyte'a varan veri ve günlük 50 milyona yakın kullanıcı sayesinde 150 milyon dolar kazanmış ve film sektörünü yaklaşık 500 milyon dolar değerinde zarara uğratmıştı.

Megaupload’ın kapatılmasının ardından Yeni Zelanda’da Mega isimli yeni bir veri paylaşım platformu kuran Dotcom’ın iade edilmesi halinde yargılanarak onlarca yıl hapiste kalabileceği düşünülüyor.

http://www.usatoday.com/story/tech/2017/02/20/new-zealand-judge-upholds-kim-dotcom-extradition-ruling/98146224/