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Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilebilecek

Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, Megaupload’ın kurucusu Kim Dotcom’ın yargılanması için 2012’de hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD’ye iade edilebileceğine karar verdi.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilebilecek
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2005 Yılında kurduğu Megaupload’ın 2012’de dünya internet trafiğinin %4’ünü kontrol eden dev bir veri indirme sitesi haline gelmesiyle adından sıkça söz ettiren Kim Dotcom, korsan yayınlar yüzünden film sektörünün 500 milyon dolar zarara uğratmış ve hakkında çıkan yakalama kararının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Yeni Zelanda’ya sığınarak Yeni Zelanda vatandaşı olan ve Yeni Zelanda’da pek çok hukuki avantaja sahip olan Kim Dotcom’ın, ABD’ye iade davası 2015’ten beri sürüyordu ve mahkeme dün Dotcom hakkında önemli bir karar verdi.

2015 Yılında Kim Dotcom ve ilgili diğer kişilerin ABD’ye iadesinin uygun olduğu kararı verilmişti ancak Dotcom, Megaupload’da yer alan dökümanların kullanıcılar tarafından yüklendiğini ve telif hakkından sorumlu tutulamayacağını öne sürerek iade edilmeme talebinde bulunmuştu. Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi ise dünkü kararıyla bu talebi reddetti ve Dotcom’ın iade edilebileceğine karar verdi.

Duruşmada Dotcom’ın avukatı Ron Mansfield, her ne kadar telif hakkı ihlalinin tek başına suçlu iadesini gerektirmediğini ileri sürse de mahkeme bunu kabul etmedi. Kararın ardından kişisel Twitter hesabından karara olan tepkisini gösteren Dotcom telif hakkı ihlalinin Yeni Zelanda kanunlarına göre suç olmadığını belirterek bu kararın kendi kişisel durumu göz önünde bulundurularak verilen yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Film Sektörü'ne Büyük Darbe

Davada Dotcom’ın yanı sıra Megaupload’ın diğer hissedarları Mathias Ortmann, Bram van der Kolk ve Finn Batato'nun da iadesi tartışılıyordu ve şimdi bu isimlerin hepsi karara itiraz etmeyi planlıyor. ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre Dotcom; Megaupload üzerinde bulunan 50 petabyte'a varan veri ve günlük 50 milyona yakın kullanıcı sayesinde 150 milyon dolar kazanmış ve film sektörünü yaklaşık 500 milyon dolar değerinde zarara uğratmıştı.

Megaupload’ın kapatılmasının ardından Yeni Zelanda’da Mega isimli yeni bir veri paylaşım platformu kuran Dotcom’ın iade edilmesi halinde yargılanarak onlarca yıl hapiste kalabileceği düşünülüyor.


http://www.usatoday.com/story/tech/2017/02/20/new-zealand-judge-upholds-kim-dotcom-extradition-ruling/98146224/ Yorum Yaz
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VefaMetin 2 yıl en beğenilen
Dün gündüzleyin ntv.com.tr 'de okuduğum haberi donanimhaber.com bugün saat 11:15 'te veriyor. Kaynak olarak da usatoday.com verilmiş. Bu ana haberde gördüğün bir haberi 2 gün sonra başka bir kanalın ana haberinde görmene benziyor.

Aklıma da birkaç sual geliyor. Acaba ntv.com.tr mi çok hızlı? Acaba donanimhaber.com mu çok yavaş? Ya da usatoday.com 'dan haberler posta güvercinleri ile mi geliyor?
Dün gündüzleyin ntv.com.tr 'de okuduğum haberi donanimhaber.com bugün saat 11:15 'te veriyor. Kaynak olarak da usatoday.com verilmiş. Bu ana haberde gördüğün ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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aspirin_00 2 yıl
saçma geliyor kullanıcı yukledikleriyle sorumlu olması gerekirken kurucu neden suçlanıyor kendisi yükleme yapmadıktan sonra; para kazandı diye bütün illegal yüklemeleri kurucuya suçu atın. En basit örnek araba kiralama hizmeti yapın arabayı soygunda kullandılar araç kiminse suçlu böyle saçma bir şey var mı ?
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pspoor 2 yıl
Yeni Zellanda huhuksuzluk yapimis, ayip etmis. Bu adamin karistigi ve Cine bazi askeri belgerin aktarilmasini konu alan bir hadise yasanmisti, ondan dolayi boyle bir karar cikmis olabilir. Demek ki gücü görünce özgürlük, hukuk, insan haklari falan demeden, istedikleri gibi oynatiyorlar yasayi.
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muratkaya 2 yıl
Adamın soyadı bile yaptığı işle tam uyumlu :)
Dotcom, yani nokta Com :)
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mbcyber 2 yıl muratkaya
muratkaya

Adamın soyadı bile yaptığı işle tam uyumlu :)
Dotcom, yani nokta Com :)

Adam zaten kendi değiştirdi.
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BekirTemel 2 yıl
Bu adam mı film yükleyin demiş, yada kendi mi yüklemiş? Bir çok bu tarz başka site var onların kurucularıda mı suçlu, abd bencilliği başka
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rosedaled3 2 yıl
Saçma bir benzetme yapayım atom bombası yüzünden einstein a ceza verilmediyse,buna da kurdu diye birşey yapmasinlar

Silah üretmek suç değil,silah ile insan öldürmek suç kabul edildiğine göre..
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BekirHan 2 yıl rosedaled3
rosedaled3

Saçma bir benzetme yapayım atom bombası yüzünden einstein a ceza verilmediyse,buna da kurdu diye birşey yapmasinlar

Silah üretmek suç değil,silah ile insan öldürmek suç kabul edildiğine göre..

Enstein yaptığından kişisel bir çıkar elde etmemişti. Bu adam deveyi hamuduyla götürdü. Birde bu yandan düşün...
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VefaMetin 2 yıl en beğenilen
Dün gündüzleyin ntv.com.tr 'de okuduğum haberi donanimhaber.com bugün saat 11:15 'te veriyor. Kaynak olarak da usatoday.com verilmiş. Bu ana haberde gördüğün bir haberi 2 gün sonra başka bir kanalın ana haberinde görmene benziyor.

Aklıma da birkaç sual geliyor. Acaba ntv.com.tr mi çok hızlı? Acaba donanimhaber.com mu çok yavaş? Ya da usatoday.com 'dan haberler posta güvercinleri ile mi geliyor?
1 Yanıt Yanıtla +16
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nefendim 2 yıl VefaMetin
VefaMetin
Dün gündüzleyin ntv.com.tr 'de okuduğum haberi donanimhaber.com bugün saat 11:15 'te veriyor. Kaynak olarak da usatoday.com verilmiş. Bu ana haberde gördüğün bir haberi 2 gün sonra başka bir kanalın ana haberinde görmene benziyor.

Aklıma da birkaç sual geliyor. Acaba ntv.com.tr mi çok hızlı? Acaba donanimhaber.com mu çok yavaş? Ya da usatoday.com 'dan haberler posta güvercinleri ile mi geliyor?


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